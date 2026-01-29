Elon Musk sacrifica los autos más emblemáticos de Tesla para dar vida a los robots Optimus

Tesla apuesta por la construcción de robots

El robot Optimus es la apuesta más visible de esta estrategia. Tesla lo está desarrollando como un robot bípedo e inteligente que, en el futuro, podría realizar tareas diversas, desde trabajar en fábricas hasta cuidar niños.

La compañía espera presentar este trimestre la tercera generación del modelo, diseñada para la producción masiva. Musk explicó que la línea de producción de los Model S y X en Fremont será reemplazada por una nueva capaz de fabricar hasta un millón de unidades de Optimus al año, con una cadena de suministro completamente distinta a la de los autos eléctricos.

Además, Tesla planea aumentar su plantilla en Fremont para apoyar la producción de los robots y anticipa un incremento marcado en la fabricación, mientras la compañía busca consolidar esta nueva dirección tecnológica.

Con este movimiento, Tesla deja atrás dos de sus modelos más emblemáticos para centrarse en un futuro que combina movilidad eléctrica, inteligencia artificial y robótica. La transición representa un giro estratégico que podría redefinir no solo el rumbo de la empresa, sino también el de la industria automotriz y tecnológica a nivel global.