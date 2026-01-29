Publicidad

Revista Digital
Tecnología

Elon Musk sacrifica los autos más emblemáticos de Tesla para dar vida a los robots Optimus

Musk dirige a la compañía hacia la movilidad autónoma y la robótica, aunque estos proyectos aún tienen mucho camino por recorrer.
jue 29 enero 2026 01:05 PM
Elon,Musk,Is,The,Ceo,Of,Tesla,And,Spacex,,Founder
Tesla dejará de producir los Model S y Model X para enfocarse en la fabricación de robots humanoides Optimus. (Foto: Shutterstock/Shutterstock / Photo Agency)

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos liderado por Elon Musk, anunció un cambio radical en su estrategia: dejará de producir los Model S y Model X para dedicar su fábrica en Fremont, California, a la construcción de robots humanoides Optimus.

La decisión fue confirmada durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de la compañía. Musk señaló que los compradores interesados en estos modelos de lujo deberían adquirirlos cuanto antes, antes de que la producción concluya de manera definitiva.

¿Cuáles son los autos los Model S y Model X?

El Model S, lanzado en 2012, y el Model X, introducido tres años después, son los vehículos más antiguos de Tesla después del Roadster original. En los últimos años, sus precios se han reducido de manera acelerada, en parte por la creciente competencia global en el mercado de autos eléctricos. Actualmente, el Model S tiene un precio inicial cercano a 95,000 dólares, mientras que el Model X ronda los 100,000 dólares.

A pesar de su trayectoria, estos modelos representan apenas una pequeña fracción de las ventas de Tesla. El Model 3 y el Model Y son los más populares, concentrando el 97% de las 1,59 millones de unidades entregadas el año pasado. Sus precios son mucho más accesibles, alrededor de 37,000 y 40,000 dólares respectivamente, y la compañía lanzó versiones más económicas a finales de 2025 para ampliar su mercado.

Model X
El Model S (2012) y el Model X (2015) son los vehículos más antiguos de Tesla. (Tesla)

Un momento complejo para Tesla

La decisión de abandonar los Model S y X coincide con un momento complejo para Tesla. La compañía reportó su primera caída anual de ingresos, con ventas a la baja en tres de los últimos cuatro trimestres.

Musk ha intentado enfocar la atención de la empresa hacia un futuro más ambicioso: coches autónomos y robots humanoides. Aunque estos proyectos todavía representan una porción mínima de la operación de Tesla, la compañía está invirtiendo recursos significativos en ellos.

Tesla reportó su primera caída anual de ingresos, con ventas a la baja en tres de los últimos cuatro trimestres. (Dado Ruvic/REUTERS)

Tesla apuesta por la construcción de robots

El robot Optimus es la apuesta más visible de esta estrategia. Tesla lo está desarrollando como un robot bípedo e inteligente que, en el futuro, podría realizar tareas diversas, desde trabajar en fábricas hasta cuidar niños.

La compañía espera presentar este trimestre la tercera generación del modelo, diseñada para la producción masiva. Musk explicó que la línea de producción de los Model S y X en Fremont será reemplazada por una nueva capaz de fabricar hasta un millón de unidades de Optimus al año, con una cadena de suministro completamente distinta a la de los autos eléctricos.

Además, Tesla planea aumentar su plantilla en Fremont para apoyar la producción de los robots y anticipa un incremento marcado en la fabricación, mientras la compañía busca consolidar esta nueva dirección tecnológica.

Con este movimiento, Tesla deja atrás dos de sus modelos más emblemáticos para centrarse en un futuro que combina movilidad eléctrica, inteligencia artificial y robótica. La transición representa un giro estratégico que podría redefinir no solo el rumbo de la empresa, sino también el de la industria automotriz y tecnológica a nivel global.

