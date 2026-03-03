7 de cada 10 fans consumen futbol en línea y cambian el negocio del Mundial

El próximo Mundial no solo se jugará en la cancha. También se disputará en las pantallas móviles, chats en vivo y transmisiones paralelas donde los protagonistas no serán necesariamente las televisoras tradicionales, sino los creadores digitales, quienes van a dictar la transformación del deporte.

De acuerdo con el reporte Una Revolución del Futbol, realizado por YouTube, 66% de los aficionados en México de entre 14 y 49 años ven o interactúan semanalmente con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans, un dato que destaca cómo la "naturaleza participativa y el empoderamiento de los fandoms impacta en aquello que nos apasiona moldeando industrias enteras en el camino”, menciona Karla Agis, líder de Tendencias y Cultura en YouTube.

“Los creadores de fútbol de YouTube no solo han transformado el panorama mediático del deporte, sino la industria del fútbol en general”, señala el documento, donde también se resalta el hecho de que estas personas pasaron “de contenidos creados como aficionados a asegurar derechos de transmisión y convertirse en los principales destinos para ver partidos en directo y análisis”.