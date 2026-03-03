Publicidad

Revista Digital
Tecnología

7 de cada 10 fans consumen futbol en línea y cambian el negocio del Mundial

En México, 66% de los aficionados de entre 14 y 49 años interactúa semanalmente con análisis deportivos en línea, una tendencia que redefinirá el Mundial 2026.
mar 03 marzo 2026 12:00 PM
7 de cada 10 fans consumen futbol online
Según el estudio realizado en Brasil y México, 59% de los aficionados mexicanos y 56% de los brasileños prefieren ver comentarios deportivos profesionales en línea en lugar de televisión tradicional. (by sonmez/Getty Images/iStockphoto)

El próximo Mundial no solo se jugará en la cancha. También se disputará en las pantallas móviles, chats en vivo y transmisiones paralelas donde los protagonistas no serán necesariamente las televisoras tradicionales, sino los creadores digitales, quienes van a dictar la transformación del deporte.

De acuerdo con el reporte Una Revolución del Futbol, realizado por YouTube, 66% de los aficionados en México de entre 14 y 49 años ven o interactúan semanalmente con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans, un dato que destaca cómo la "naturaleza participativa y el empoderamiento de los fandoms impacta en aquello que nos apasiona moldeando industrias enteras en el camino”, menciona Karla Agis, líder de Tendencias y Cultura en YouTube.

“Los creadores de fútbol de YouTube no solo han transformado el panorama mediático del deporte, sino la industria del fútbol en general”, señala el documento, donde también se resalta el hecho de que estas personas pasaron “de contenidos creados como aficionados a asegurar derechos de transmisión y convertirse en los principales destinos para ver partidos en directo y análisis”.

Este fenómeno no es marginal. Según el estudio realizado en Brasil y México, 59% de los aficionados mexicanos y 56% de los brasileños prefieren ver comentarios deportivos profesionales en línea en lugar de televisión tradicional.

“Lo que antes pertenecía exclusivamente a las cadenas de televisión tradicionales ahora se convierte en una arena diversa y llena de perspectiva con los creadores de contenido como los principales destinos para digerir, experimentar y disfrutar" el futbol, comentó Agis.

La tendencia tiene implicaciones directas para el Mundial 2026, pues los creadores de contenido de futbol son los nuevos grandes protagonistas en las transmisiones deportivas, afirma el reporte. Formatos como el “co-streaming”, es decir, transmisiones en vivo donde los creadores reaccionan y comentan partidos y expanden el juego a plataformas sociales.

Un caso emblemático es el del canal brasileño CazéTV, que durante el Mundial de Clubes FIFA 2025 alcanzó un millón de vistas en su canal oficial y para la justa mundialista aseguró los derechos para transmitir partidos de Brasil, algo que nunca había sucedido y representa “un cambio tectónico en los acuerdos de derechos de medios”, puntualiza Agis.

Los medios tradicionales siguen a los creadores

La especialista en tendencias resalta que no solo los creadores independientes están reaccionando ante este fenómeno, ya que los medios de comunicación convencionales están siguiendo su ejemplo, comenta, y ejemplifica cómo cadenas tradicionales ahora transmiten en YouTube para complementar su oferta o ampliar sus derechos existentes.

“Estos medios buscan "desarrollar estrategias de contenido que crezcan la relevancia de marca y la interacción de los usuarios" al integrarse a esta nueva forma de consumo digital. De hecho, afirma que “los espacios digitales se han convertido en el punto de origen de una nueva generación de periodistas”, donde atletas, analistas y podcasters aprovechan la libertad creativa para conectar con sus audiencias.

Así, creadores como los argentinos La Cobra o Davoo Xeneize, junto con jugadores como Miguel Layún y Lamine Yamal, por medio de sus canales, construyen comunidades donde la conversación no depende del formato rígido televisivo, sino de la interacción constante.

“Los creadores están redefiniendo la experiencia del fan de una forma en que las cadenas de TV simplemente no pueden”, afirma Agis, y muchos aficionados optan por estos espacios porque ofrecen una comunicación directa "que las cadenas de transmisión tradicionales a veces no pueden ofrecer debido a sus restricciones o su formalidad".

En este sentido, un ejemplo icónico fue el caso de Luis García y Cristian Martinolli, comentaristas de televisión, quienes ante la falta de derecho para transmitir los partidos de la Selección Mexicana en TV Azteca, optaron por un canal en YouTube para hacer una transmisión bajo sus criterios y con su estilo desenfadado.

Además, los torneos liderados por creadores están modificando el modelo tradicional. La Kings League, por ejemplo, acumuló más de 900 millones de visualizaciones en 2025, demostrando que se pueden crear eventos rentables sin depender de contratos multimillonarios de transmisión.

Esta innovación es crítica, se lee en el documento, porque "redefine la cultura de la afición priorizando la conexión emocional y la participación activa sobre el consumo pasivo tradicional", generando una dinámica en “donde los creadores lideran, y el ‘mainstream’ sigue”.

YouTube

