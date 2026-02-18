Publicidad

Economía

Es oficial: México tendrá su primera moneda de 25 pesos y será por el Mundial 2026

Monedas de oro, plata y bimetálico conmemorarán el Mundial 2026, mientras México se prepara para un torneo sin precedentes.
mié 18 febrero 2026 07:30 AM
Es oficial: México tendrá tres nuevas monedas del Mundial 2026, serán de oro y plata y este será su valor
El Senado aprobó tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Aicayn/Getty Images/iStockphoto)

El Senado aprobó la creación de tres nuevas monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

Las piezas estarán elaboradas en oro, plata y material bimetálico, con distintas denominaciones, de acuerdo con el dictamen avalado este martes 17 de febrero por la Cámara alta del Congreso de la Unión.

El objetivo de estas monedas es conmemorar la tercera ocasión en que México será sede de la máxima justa del futbol, luego de haber albergado los Mundiales de 1970 y 1986, y ahora 2026, esta última de manera compartida.

Así serán las nuevas monedas por el Mundial 2026

México acuñará tres monedas conmemorativas rumbo al Mundial 2026, las cuales fueron aprobadas en el Senado con 94 votos a favor. Se trata de piezas con distintos materiales, valores y características:

Moneda de oro puro, con un valor nominal de 25 pesos.

Moneda de plata pura, con un valor nominal de 10 pesos.

Moneda bimetálica, con un valor nominal de 20 pesos.

El dictamen establece que el Banco de México será el titular de todos los derechos patrimoniales, de autor y de propiedad intelectual derivados de los diseños y de la acuñación.

En cuanto al diseño, las tres monedas compartirán elementos clave:

Anverso: Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando un semicírculo superior.

Reverso: Diseño a cargo del Banco de México, con motivos alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, EU y Canadá.

Las piezas serán de oro puro (25 pesos), plata pura (10 pesos) y material bimetálico (20 pesos). (Anylú Hinojosa-Peña)

Senado destaca el valor cultural y social del fútbol en México

Senadores de Morena, MC, PT y PVEM coincidieron en que las monedas conmemorativas del Mundial 2026 buscan subrayar la importancia cultural, social y económica del fútbol en México, país que será sede de 13 partidos del torneo.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, afirmó que estas piezas “hablan al mundo” y representan la memoria colectiva de un deporte arraigado en la vida cotidiana, desde el fútbol llanero hasta el profesional.

Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que el fútbol une a casi 90% de la población y que las monedas también tendrán un impacto económico en miles de familias.

Por el Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García señaló que las piezas preservan hechos históricos que marcan generaciones, mientras que Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que dejarán constancia material de un acontecimiento clave para la vida pública nacional.

Un Mundial sin precedentes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del futbol. Aunque será la vigésima tercera edición del torneo, su formato y organización romperán todos los esquemas conocidos.

Por primera vez, el Mundial reunirá a 48 selecciones en lugar de las 32 habituales, lo que aumentará la cantidad de partidos a 104 y permitirá la participación de más países. Además, será el primer torneo organizado de manera conjunta por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá, un hecho sin precedentes en la historia de la FIFA.

Estas novedades convierten al Mundial 2026 en el más grande y ambicioso hasta la fecha, tanto por su dimensión deportiva como por el reto logístico, comercial y mediático que implica coordinar un espectáculo de esta magnitud en tres países simultáneamente.

