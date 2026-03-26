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Ahora va el diésel: aplican tope de precios por rozar los 30 pesos

Sin la aplicación de estímulos fiscales el precio sería superior a 30 pesos, el Gobierno busca contenerlo artificialmente.
jue 26 marzo 2026 06:03 PM
Tope de precios a combustibles genera mayor distorsión al mercado
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a los gasolineros por elevar el precio del diésel, pese al subsidio aplicado por Hacienda. (Foto: iStock)

La reciente medida anunciada hoy por la presidenta Claudia Sheimbaum sobre un nuevo acuerdo voluntario con los gasolineros para un tope de precio máximo al diésel en 28.50 pesos por litro, genera mayores distorsiones en el mercado que la misma volatilidad de los precios.

Expansión publicó ayer que el precio del diésel ya rozaba los 30 pesos por litro en las estaciones de servicio pese a contar con un mayor estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) establecido por la Secretaría de Hacienda.

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El viernes 20 de marzo, Hacienda publicó que para la semana del 21 al 27 de marzo, se aplicará un estímulo de 61.8% al IEPS del diésel, de manera que los consumidores dejarán de pagar 4.55 pesos de impuestos por cada litro que adquieran.

Este jueves, el precio promedio nacional del diésel es de 28.69 pesos por litro, según datos de la plataforma PetroIntelligence. Si no se estuviera aplicando el estímulo fiscal, el costo del diésel rondaría los 33.24 pesos en promedio.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció el martes en su conferencia mañanera y aseguró que se reuniría con representantes del sector gasolinero para saber por qué los precios se han elevado tanto aún con los subsidios.

Pero en la conferencia de hoy, la mandataria federal aseguró que ya se logró un nuevo acuerdo voluntario con los empresarios del sector para un precio máximo de venta al público del diésel, con la amenaza de que se deberá reducir, aún más, el precio tope.

“El diésel es el principal insumo para el transporte de carga. Cómo saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diesel, se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos”, expuso la presidenta.

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“Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un un tope voluntario, como siempre no forzado, y está sobre los 28.50 pesos. Y les dije yo, todavía muy alto, hay que seguirlo bajando, estamos revisando para que pueda todavía darse –en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo– a menores costos para que no influya en la inflación”, aseguró en su conferencia.

Efecto negativo

Al respecto, Susana Cazorla, directora y socia fundadora de SICEnergy, dijo que implementar topes de precios genera distorsiones en los mercados, en especial cuando las condiciones del mundo, por los efectos de la guerra, son las que están dirigiendo la volatilidad del petróleo y de los combustibles.

“Cuando los precios no están topados, los productos de cobran a lo que cuestan, se puede desarrollar infraestructura, pero en México lo que ha ocurrido con los precios controlados es que se han detenido inversiones en almacenamiento, eso lo que hace es que te reduce la seguridad de suministro”, explicó.

Expansión publicó que los inventarios de combustibles de México, de los que no se tiene un dato oficial, rondan entre los 3 y 6 días, lo que resulta insuficiente ante una crisis que impida tener disponibilidad de combustibles nacionales y/o extranjeros.

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La Política Mínima de Almacenamiento de Petrolíferos establece que el país debe tener un mínimo de 5 días de reservas de gasolinas y diésel y 1.5 de turbosina como mínimo. Mientras que en otros países se contemplan inventarios mayores, como España, donde se contemplan hasta 90 días.

“Se vuelve una distorsión absoluta. Ante un rompimiento de las cadenas de suministro mundial todo cuesta más, y nosotros controlando. Entonces, ¿quién paga estas diferencias entre lo que cuesta en el mercado la gasolina y el diésel? ¿cómo creen que se van a cobrar las estaciones de servicio? Pues con creatividad, al final quienes pagamos somos los consumidores sí o sí”, aseguró.

En tanto, Rosanety Barrios, experta en temas de energía, dijo que la contención de precio para el diésel era algo que ya se había discutido anteriormente y que ya se veía venir ante la escalada de precios.

“La industria ya lo esperaba, se empezó a hablar de esa posibilidad incluso antes de la guerra. Y es que si ya se habían aventado un límite de precios, totalmente arbitrario, sobre la gasolina regular ¿por qué no hacerlo en otro?”, aseveró.

Las finanzas de Pemex, como importador de combustibles y vendedor al mayoreo, son uno de los que asumen el golpe, lo que en un periodo, no muy largo, no será sostenible, en especial porque no hay certeza de lo que pueda durar la guerra Estados Unidos vs Irán, añadió la especialista.

“Al final es una medida con un impacto político interesante, atractivo y habrá qué ver qué es pasa, porque al final de cuentas las finanzas de Pemex las pagamos todos, y sin duda abre lugar a que se fomenten malas prácticas cuando el empresario está tratando de no perder tanto dinero”, concluyó.

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diésel

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