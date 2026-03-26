Ahora va el diésel: aplican tope de precios por rozar los 30 pesos

El viernes 20 de marzo, Hacienda publicó que para la semana del 21 al 27 de marzo, se aplicará un estímulo de 61.8% al IEPS del diésel, de manera que los consumidores dejarán de pagar 4.55 pesos de impuestos por cada litro que adquieran.

Este jueves, el precio promedio nacional del diésel es de 28.69 pesos por litro, según datos de la plataforma PetroIntelligence. Si no se estuviera aplicando el estímulo fiscal, el costo del diésel rondaría los 33.24 pesos en promedio.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció el martes en su conferencia mañanera y aseguró que se reuniría con representantes del sector gasolinero para saber por qué los precios se han elevado tanto aún con los subsidios.

Pero en la conferencia de hoy, la mandataria federal aseguró que ya se logró un nuevo acuerdo voluntario con los empresarios del sector para un precio máximo de venta al público del diésel, con la amenaza de que se deberá reducir, aún más, el precio tope.

“El diésel es el principal insumo para el transporte de carga. Cómo saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diesel, se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos”, expuso la presidenta.