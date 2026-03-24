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Cinemex invierte 70 mdp en su formato Market para crecer en el mercado premium

La cadena impulsa complejos con oferta gastronómica y salas de mayor valor para aumentar hasta 35% el gasto por visitante y diferenciarse frente al crecimiento del streaming.
mar 24 marzo 2026 10:26 AM
Cinemex va por salas premium exclusivas: invierte hasta 70 mdp por cada cine Market
El concepto Market fue lanzado en 2019. En la actualidad, la cadena cuenta con nueve complejos bajo este formato. (Foto: Cortesía)

Cinemex redefine la experiencia cinematográfica con la modernización de sus complejos de cine con inversiones estimadas entre 60 y 70 millones de pesos por unidad, con la finalidad de atacar a un mercado premium marcado por la experiencia más allá de lo que implica ver una película en una pantalla de gran formato fuera de casa.

Cinemex Market es uno de los pilares de esta reinvención de la experiencia de asistir al cine. Bajo el nuevo formato, en los complejos se integra una oferta gastronómica a la exhibición cinematográfica. La cadena suma nueve complejos bajo este concepto, tras la reciente remodelación de las salas de Reforma 222.

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“Esto no es una reapertura, es parte de la evolución que estamos impulsando en todo el grupo”, dice Francisco Eguren, director general de operaciones de Cinemex, en entrevista con Expansión. “Este concepto nace porque nos empezamos a preguntar a qué vamos al cine y nos percatamos de que teníamos que innovar para complementar la experiencia, porque las películas no son nuestras”, añade.

El proyecto de remodelación del complejo Reforma 222 forma parte del plan de crecimiento que Cinemex delineó hace un año, el cual contempla la expansión y modernización de sus salas, así como la apertura de nuevos complejos donde la experiencia del usuario es uno de los pilares centrales.

Cinemex inauguró un Cinemex Market en el centro comercial Reforma 222.

Los complejos de Cinemex Market cuentan con un laboratorio de palomitas, con una decena de sabores diferentes.

Los complejos de Cinemex Market cuentan con un laboratorio de palomitas, con una decena de sabores diferentes.

Los complejos de Cinemex Market cuentan con un laboratorio de palomitas, con una decena de sabores diferentes.
Foto: Cortesía.
En los Cinemex Market el ticket de compra se eleva alrededor de 35%.

En los Cinemex Market el ticket de compra se eleva alrededor de 35%.

En los Cinemex Market el ticket de compra se eleva alrededor de 35%.
Foto: Cortesía.
Cinemex cuenta con nueve complejos bajo el formato Market, apenas el 3% de los 289 a nivel nacional.

Cinemex cuenta con nueve complejos bajo el formato Market, apenas el 3% de los 289 a nivel nacional.

Cinemex cuenta con nueve complejos bajo el formato Market, apenas el 3% de los 289 a nivel nacional.
Foto: Cortesía.
La expansión de Cinemex Market priorizará ciudades con alto tráfico y potencial de consumo.

La expansión de Cinemex Market priorizará ciudades con alto tráfico y potencial de consumo.

La expansión de Cinemex Market priorizará ciudades con alto tráfico y potencial de consumo.
Foto: Cortesía.

A la fecha, la cadena suma nueve complejos bajo este formato, apenas el 3% de los 289 a nivel nacional. Aunque el número es menor, en algunos casos donde operan con Cinemex Market la participación de mercado ha llegado a crecer hasta 10 puntos, de acuerdo con datos que comparte Francisco Eguren.

“La gente no solo viene con esta noción de explorar algo nuevo, se queda con nosotros y repite, y es esta frecuencia lo que estamos encontrando con nuestro plan de lealtad”, comparte el directivo.

La expansión de Cinemex Market junto con las salas Platino, que cuenta con salas con butacas reclinables, servicio de meseros y atención personalizada, priorizando ciudades con alto tráfico y potencial de consumo, por lo que el proceso de crecimiento de estos formatos es más lento. En tanto, los complejos nuevos operarán bajo estos modelos.

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Las remodelaciones de Cinemex llegan en un momento clave, con un crecimiento del mercado que pasará de tener un valor de 85,470 millones de dólares en 2026 a los 106,710 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.54% en el periodo de referencia, según Deep Market Insights.

En el “Análisis del mercado de cine y entretenimiento en México”, la consultora destaca como catalizadores de la industria las pantallas premium de gran formato, que aumentan el gasto por espectador, mientras que los exhibidores contrarrestan la competencia del streaming mediante programación basada en eventos y suscripciones de fidelización.

La estrategia también se enmarca en un momento en donde el cine enfrenta una competencia casi directa con las plataformas de streaming. Los usuarios han modificados sus hábitos de consumo priorizando el entretenimiento en casa que en una sala de cine. Esta situación se ha traducido en una mayor facturación para la industria de pago por ver.

Según previsiones de la consultora Statista, los ingresos de las streaming alcanzarán los 352,960 millones de dólares, y un crecimiento de 8.1% rumbo a 2030, con una facturación de 482,760 millones.

Cine en experiencia premium

El primer Cinemex Market abrió en 2019, un año antes de la pandemia que pausó las actividades económicas, y con ello los planes de inversión de diversas empresas en todas las industrias a nivel mundial.

El diseño del complejo también es central. Inspirado en mercados urbanos, integra una oferta de alimentos y bebidas con marcas como Cielito Querido Café, estaciones de crepas, barras de bebidas y conceptos especializados como el Pop Corn Lab, en el que la cadena ofrece 18 sabores diferentes de palomitas.

En estos complejos el ticket de compra se eleva alrededor de 35%, resultado del tipo de productos que se comercializan frente a las salas tradicionales. Y es hacia la experiencia premium con Cinemex Markey y Platino que la cadena basa su crecimiento geográfico.

“Lo que estamos haciendo es encontrar estas ciudades donde ya sabemos que el cine funciona y remodelar. Si tenemos oportunidad de abrir cines nuevos van a ser con estas marcas”, dice Francisco Eguren.

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Cinemex Cinépolis Streaming

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