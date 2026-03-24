Cinemex va por salas premium exclusivas: invierte hasta 70 mdp por cada cine Market

Las remodelaciones de Cinemex llegan en un momento clave, con un crecimiento del mercado que pasará de tener un valor de 85,470 millones de dólares en 2026 a los 106,710 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.54% en el periodo de referencia, según Deep Market Insights.
En el “Análisis del mercado de cine y entretenimiento en México”, la consultora destaca como catalizadores de la industria las pantallas premium de gran formato, que aumentan el gasto por espectador, mientras que los exhibidores contrarrestan la competencia del streaming mediante programación basada en eventos y suscripciones de fidelización.
La estrategia también se enmarca en un momento en donde el cine enfrenta una competencia casi directa con las plataformas de streaming. Los usuarios han modificados sus hábitos de consumo priorizando el entretenimiento en casa que en una sala de cine. Esta situación se ha traducido en una mayor facturación para la industria de pago por ver.
Según previsiones de la consultora Statista, los ingresos de las streaming alcanzarán los 352,960 millones de dólares, y un crecimiento de 8.1% rumbo a 2030, con una facturación de 482,760 millones.
Cine en experiencia premium
El primer Cinemex Market abrió en 2019, un año antes de la pandemia que pausó las actividades económicas, y con ello los planes de inversión de diversas empresas en todas las industrias a nivel mundial.
El diseño del complejo también es central. Inspirado en mercados urbanos, integra una oferta de alimentos y bebidas con marcas como Cielito Querido Café, estaciones de crepas, barras de bebidas y conceptos especializados como el Pop Corn Lab, en el que la cadena ofrece 18 sabores diferentes de palomitas.
En estos complejos el ticket de compra se eleva alrededor de 35%, resultado del tipo de productos que se comercializan frente a las salas tradicionales. Y es hacia la experiencia premium con Cinemex Markey y Platino que la cadena basa su crecimiento geográfico.
“Lo que estamos haciendo es encontrar estas ciudades donde ya sabemos que el cine funciona y remodelar. Si tenemos oportunidad de abrir cines nuevos van a ser con estas marcas”, dice Francisco Eguren.