¿Quién es el dueño de KitKat, la famosa marca que sufrió el robo de 12 toneladas de chocolate?

La famosa marca de chocolates KitKat está en el centro de la conversación, y no precisamente por una buena noticia. En días recientes, el popular producto fue víctima de un robo histórico justo antes de la temporada fuerte de Pascua.
La reconocida marca sufrió el hurto de 12 toneladas de chocolate, un golpe que podría poner en riesgo el suministro de este producto durante la época en la que aumenta la demanda por los tradicionales huevos de Pascua.
Aquí te contamos qué se sabe de este curioso robo, cómo podría afectar la temporada y quiénes son los dueños de esta famosa marca de chocolates .
Publicidad
¿Qué se sabe del robo a KitKat?
El robo ocurrió durante el traslado del cargamento dentro de Europa, cuando el camión que transportaba cientos de miles de barras de chocolate desapareció mientras cumplía una ruta logística entre distintos centros de producción y distribución.
De acuerdo con la empresa, la unidad había salido del centro de Italia y tenía como destino final Polonia, desde donde el producto sería distribuido en varios países del continente. Sin embargo, en algún punto del trayecto el vehículo se perdió y hasta ahora no ha sido localizado ni el camión ni la mercancía.
La marca confirmó el incidente en un comunicado y señaló que “un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa”.
El caso ha llamado la atención por el volumen del cargamento y por ocurrir justo antes de la temporada de Pascua, cuando aumenta el consumo de chocolate. Incluso, un portavoz de la marca hizo referencia con humor al famoso eslogan del producto: “Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat, pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente”.
Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades locales y empresas de la cadena de suministro para tratar de ubicar el vehículo y evitar que el cargamento termine circulando en el mercado informal.
Sin embargo, la historia de esta marca comenzó mucho antes. KitKat fue creada en la década de 1930 por la empresa británica de confitería Rowntree’s, que buscaba desarrollar una barra de chocolate práctica, fácil de comer y que no ensuciara las manos.
De acuerdo con la historia oficial , el producto llegó a las tiendas del Reino Unido en 1935 bajo el nombre “Rowntree’s Chocolate Crisp”, una barra compuesta por capas de barquillo cubiertas de chocolate con leche.
Años después adoptó el nombre KitKat, inspirado en el Kit Kat Club, un exclusivo club londinense del siglo XVIII. Con el paso del tiempo, el producto ganó popularidad en distintos países de la Commonwealth, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica.
Publicidad
El gran cambio llegó en la década de 1980, cuando Nestlé compró Rowntree’s, la empresa que había creado la famosa barra. Tras la adquisición, la multinacional suiza asumió la producción, comercialización y distribución mundial de KitKat.
Desde entonces, la marca se ha expandido a más de 80 países y se ha convertido en una de las barras de chocolate más vendidas del mundo. Bajo la gestión de Nestlé, además, han surgido múltiples versiones y sabores, desde las tradicionales barras hasta ediciones especiales y variantes adaptadas a distintos mercados.