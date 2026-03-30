¿Quién es el dueño de KitKat, la famosa marca que sufrió el robo de 12 toneladas de chocolate?

¿Qué se sabe del robo a KitKat?

El robo ocurrió durante el traslado del cargamento dentro de Europa, cuando el camión que transportaba cientos de miles de barras de chocolate desapareció mientras cumplía una ruta logística entre distintos centros de producción y distribución.

De acuerdo con la empresa, la unidad había salido del centro de Italia y tenía como destino final Polonia, desde donde el producto sería distribuido en varios países del continente. Sin embargo, en algún punto del trayecto el vehículo se perdió y hasta ahora no ha sido localizado ni el camión ni la mercancía.

La marca confirmó el incidente en un comunicado y señaló que “un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa”.

El caso ha llamado la atención por el volumen del cargamento y por ocurrir justo antes de la temporada de Pascua, cuando aumenta el consumo de chocolate. Incluso, un portavoz de la marca hizo referencia con humor al famoso eslogan del producto: “Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat, pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente”.

Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades locales y empresas de la cadena de suministro para tratar de ubicar el vehículo y evitar que el cargamento termine circulando en el mercado informal.