Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Profeco dice qué chocolates no deben comer los niños por tener edulcorantes

Profeco analizó 31 chocolates en el mercado mexicano para conocer cuáles son los más competitivos y cuáles no son recomendables para niñas y niños por tener edulcorantes.
mié 04 marzo 2026 04:06 PM
profecho-chocolate.png
La Profeco sugiere consumir chocolate con moderación; fijarse en la fecha de caducidad, y evitar el refrigerador debido a que la humedad puede opacar el chocolate y favorecer la formación de una capa blanquecina en la superficie. (nerudol / iStock - Profeco)

Desde la época prehispánica, el cacao resalta por su importancia cultural, económica y sabor, consolidándose como un alimento emblemático en México. Actualmente se puede disfrutar en diferentes presentaciones, como el clásico chocolate en barra, pero no todos los que se venden pueden ser llamadas como tal.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 31 barras, entre ellas están de chocolate blanco, con leche, sin azúcar, amargos o semiamargos, para averiguar si las marcas que compras son verdaderamente chocolate.

Publicidad

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó diferentes marcas de chocolate bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que las regulan, y saber la calidad que cada una ofrece al público, así como revisar su precio.

La muestra de 31 barras de chocolate se divide en las siguientes categorías:

  • 14 son chocolates con leche
  • 1 chocolate blanco
  • 4 chocolates con leche sin azúcar
  • 7 chocolates amargos u oscuros
  • 3 chocolates amargos sin azúcar
  • 2 chocolates semiamargo sin azúcar.

La categorización del chocolate depende de diversos factores, entre los que destaca el tipo de grano de cacao utilizado.

Las clasificaciones se rigen por la NOM-186- SSA1/SCFI-2013, Cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. Métodos de prueba. Esta normativa define a los productos de la siguiente manera: Chocolate, chocolate amargo u oscuro y semiamargo, chocolate blanco y chocolate con leche.

El estudio completo se puede consultar en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/

Chocolates en México, ¿qué encontró Profeco?

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor de marzo, determinó que dos de los 31 analizados no demostraron ser chocolate, ya que las grasas que contienen no es característica del cacao, el ingrediente principal.

Además, nueve productos no son recomendados para que niñas y niños los consuman, debido a que contienen edulcorantes.

Por otro lado, señalamientos como el etiquetado frontal, la información comercial o la fecha de caducidad suele ser un problema en varios productos.

La Procuraduría recomienda que al momento de comprar se tome en cuenta tipo y contenido de grasa, proteína y azúcares; recordar que a mayor contenido de cacao, menor contenido de azúcares; revisar las leyendas de advertencia, es decir, que no es recomendable que niñas y niños consuman chocolates sin azúcar, ya que contienen edulcorantes.

Chocolates que no son chocolates

Las marcas D’meals y M D D no demostraron ser chocolates, pues incumplen con lo establecido en la NOM- 186-SSA1/SCFI-2013 debido a que la grasa que contienen no es característica del cacao.

Publicidad

Chocolates no recomendados para niños por tener edulcorantes

Por el lado de chocolates con leche sin azúcar en barra, están:

Carlos V Cero Nestlé Stick
D’Meals
Holex
Stella

Los chocolates amargos sin azúcar no recomendados son:

Hershey’s Zero Sugar
Turin Zero Sugar
Valor
M D D
Stella

Por último, los chocolates semiamargos sin azúcar:

M D D
Stella

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los edulcorantes carecen de valor nutricional, y la Profeco señala que los no calóricos pueden tener efectos metabólicos negativos, como la disminución en la sensibilidad a la insulina y aumento de concentración de glucosa sanguínea.

chocolate-en-polvo-profeco
Finanzas Personales

Estas son las marcas de chocolate en polvo que no debes darle a tus hijos según Profeco

Precios de chocolate

Profeco revisó diferentes marcas que difieren en sus precios al público. Los más caros no siempre tiene los mejores resultados, por lo que se recomienda revisar la calidad y costos.

A continuación, se muestra la lista de precios de los 31 productos analizados, organizados según su tipo de clasificación, de mayor a menor precio por 100 g:

Chocolate con leche

Lind Lindor
Precio por envase: 59 pesos
Precio por 100 g: 155 pesos

L’atelier
Precio por envase: 120 pesos
Precio por 100 g: 150 pesos

Ritter Sport
Precio por envase: 101 pesos
Precio por 100 g: 101 pesos

Golden Hills
Precio por envase: 94 pesos
Precio por 100 g: 94 pesos

Carlos V Nestlé Original
Precio por envase: 16 pesos
Precio por 100 g: 86 pesos

Nestlé
Precio por envase: 61 pesos
Precio por 100 g: 71 pesos

Bremen Gatucos
Precio por envase: 59 pesos
Precio por 100 g: 66 pesos

Vaquita la Original
Precio por envase: 68 pesos
Precio por 100 g: 57 pesos

Hershey’s
Precio por envase: 68 pesos
Precio por 100 g: 57 pesos

Lenguas de gato Picard
Precio por envase: 108 pesos
Precio por 100 g: 54 pesos

Carlos V Nestlé Stick
Precio por envase: 55 pesos
Precio por 100 g: 49 pesos

Great Value
Precio por envase: 49 pesos
Precio por 100 g: 31pesos

Publicidad

Chocolate blanco

Nestlé
Precio por envase: 60 pesos
Precio por 100 g: 71 pesos

Chocolate con leche sin azúcar

Holex
Precio por envase: 119 pesos
Precio por 100 g: 119 pesos

Stella
Precio por envase: 119 pesos
Precio por 100 g: 119 pesos

D’Meals
Precio por envase: 66 pesos
Precio por 100 g: 66 pesos

Carlos V Cero Nestlé Stick
Precio por envase: 60 pesos
Precio por 100 g: 54 pesos

Chocolate amargo u oscuro

Lindt Excellence 70% cacao
Precio por envase: 142 pesos
Precio por 100 g: 142 pesos

Lindt Excellence con flor de sal
Precio por envase: 142 pesos
Precio por 100 g: 142 pesos

Lindt Excellence 90% cacao
Precio por envase: 141 pesos
Precio por 100 g: 141 pesos

Golden Hills
Precio por envase: 95 pesos
Precio por 100 g: 95 pesos

Bienestar
Precio por envase: 14 pesos
Precio por 100 g: 70 pesos

Trapa
Precio por envase: 59 pesos
Precio por 100 g: 66 pesos

Hershey’s Dark
Precio por envase: 66 pesos
Precio por 100 g: 54 pesos

Chocolate amargo sin azúcar

Valor
Precio por envase: 138 pesos
Precio por 100 g: 138 pesos

Turin Zero Sugar
Precio por envase: 110 pesos
Precio por 100 g: 132 pesos

Hershey’s Zero Sugar
Precio por envase: 111 pesos
Precio por 100 g: 109 pesos

Chocolate semiamargo sin azúcar

Stella
Precio por envase: 119 pesos
Precio por 100 g: 119 pesos

M D D
Precio por envase: 63 pesos
Precio por 100 g: 90 pesos

Se pueden consultar los costos del chocolate por entidad en Quién es Quién en los Precios, así como cualquier producto en el sitio web oficial https://qqp.profeco.gob.mx/

Tags

Profeco Chocolate

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad