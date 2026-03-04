Profeco dice qué chocolates no deben comer los niños por tener edulcorantes

Chocolates no recomendados para niños por tener edulcorantes
Por el lado de chocolates con leche sin azúcar en barra, están:
Carlos V Cero Nestlé Stick
D’Meals
Holex
Stella
Los chocolates amargos sin azúcar no recomendados son:
Hershey’s Zero Sugar
Turin Zero Sugar
Valor
M D D
Stella
Por último, los chocolates semiamargos sin azúcar:
M D D
Stella
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los edulcorantes carecen de valor nutricional, y la Profeco señala que los no calóricos pueden tener efectos metabólicos negativos, como la disminución en la sensibilidad a la insulina y aumento de concentración de glucosa sanguínea.
Precios de chocolate
Profeco revisó diferentes marcas que difieren en sus precios al público. Los más caros no siempre tiene los mejores resultados, por lo que se recomienda revisar la calidad y costos.
A continuación, se muestra la lista de precios de los 31 productos analizados, organizados según su tipo de clasificación, de mayor a menor precio por 100 g:
Chocolate con leche
Lind Lindor
Precio por envase: 59 pesos
Precio por 100 g: 155 pesos
L’atelier
Precio por envase: 120 pesos
Precio por 100 g: 150 pesos
Ritter Sport
Precio por envase: 101 pesos
Precio por 100 g: 101 pesos
Golden Hills
Precio por envase: 94 pesos
Precio por 100 g: 94 pesos
Carlos V Nestlé Original
Precio por envase: 16 pesos
Precio por 100 g: 86 pesos
Nestlé
Precio por envase: 61 pesos
Precio por 100 g: 71 pesos
Bremen Gatucos
Precio por envase: 59 pesos
Precio por 100 g: 66 pesos
Vaquita la Original
Precio por envase: 68 pesos
Precio por 100 g: 57 pesos
Hershey’s
Precio por envase: 68 pesos
Precio por 100 g: 57 pesos
Lenguas de gato Picard
Precio por envase: 108 pesos
Precio por 100 g: 54 pesos
Carlos V Nestlé Stick
Precio por envase: 55 pesos
Precio por 100 g: 49 pesos
Great Value
Precio por envase: 49 pesos
Precio por 100 g: 31pesos