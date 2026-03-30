Vanessa Hajj Slim es una de las nietas más destacadas del empresario Carlos Slim Helú y, poco a poco, comienza a ganar mayor peso dentro de la estructura accionaria de América Móvil, la empresa matriz de Telmex, Telcel y Claro, que ofrece servicios de telecomunicaciones en México, gran parte de América Latina y otros mercados del mundo .
¿Quién es Vanessa Hajj Slim, la nieta de Carlos Slim que gana más poder en América Móvil?
En fechas recientes, la joven —nacida en 1997— aumentó su participación accionaria en la compañía fundada por su abuelo, lo que la coloca incluso por encima de inversionistas institucionales de gran tamaño, como BlackRock y Vanguard Group, en el número de títulos que posee.
Aunque su nombre puede resultar poco familiar para muchos, lo cierto es que forma parte del consejo de administración de América Móvil desde 2018 , cuando tenía alrededor de 20 años. Desde entonces ha comenzado a tener una presencia cada vez mayor dentro del grupo empresarial.
De acuerdo con el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2025 , elaborado por la revista Expansión, América Móvil se ubica como la tercera empresa más relevante del país, solo por detrás de Petróleos Mexicanos y Walmart de México y Centroamérica. En 2024, la compañía reportó ventas por 869,220.6 millones de pesos y una plantilla de 178,466 empleados.
¿Quién es Vanessa Hajj Slim?
Vanessa Hajj Slim forma parte de la generación más joven de la familia Slim que comienza a involucrarse de manera más activa en los negocios del conglomerado. Es hija de Daniel Hajj Aboumrad, director general de América Móvil, y de Vanessa Slim Domit , lo que la sitúa dentro de una de las ramas más cercanas a la operación y toma de decisiones dentro del grupo empresarial.
Además de su participación en el consejo de administración de esta empresa de telecomunicaciones, también integra el consejo de Grupo Carso, el conglomerado que concentra negocios en sectores como infraestructura, comercio, energía y construcción.
Dentro de esta red de compañías, también colabora en el área de nuevos proyectos de Inmuebles Carso, donde participa en el análisis y evaluación de oportunidades de inversión y desarrollo inmobiliario.
¿Dónde estudió la nieta de Carlos Slim?
De acuerdo con su perfil oficial, en el ámbito académico, Vanessa Hajj Slim se formó como ingeniera industrial en la Universidad Anáhuac México, una de las instituciones privadas más reconocidas del país.
Como parte de su preparación en temas corporativos y de sostenibilidad, también tomó cursos sobre criterios ESG y materialidad en la Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, considerada una de las más influyentes a nivel mundial. Estas áreas están cada vez más presentes en la toma de decisiones dentro de grandes corporaciones y fondos de inversión.
¿Cuántas acciones tiene Vanessa Hajj Slim en América Móvil?
La participación accionaria de Vanessa Hajj Slim en América Móvil cobró relevancia en marzo de 2026, luego de que se hiciera público su reporte ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos.
De acuerdo con el Formulario 3 (Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities) presentado ante la SEC, Vanessa Hajj Slim reportó una tenencia total de 10,935.8 millones de acciones Serie B de la compañía, considerando tanto su propiedad directa como indirecta.
El documento detalla dos tipos de propiedad:
Acciones directas: 2,444,476 títulos que posee a su nombre.
Acciones indirectas: 10,933,355,873 títulos adicionales vinculados a estructuras corporativas de la familia Slim.
En conjunto, esto la coloca entre los accionistas más relevantes de la empresa de telecomunicaciones.
Si se toma como referencia el precio de cierre de 22.38 pesos por acción de la serie AMXB el 26 de marzo de 2026, la participación total atribuida a Vanessa Hajj Slim alcanza un valor aproximado de 244,743 millones de pesos.
Los vínculos familiares de Vanessa Hajj Slim
En el ámbito personal, Vanessa Hajj Slim nació en 1997 y forma parte de una de las ramas más cercanas al núcleo directivo del grupo empresarial de la familia Slim. Es hija de Vanessa Slim Domit y de Daniel Hajj Aboumrad, actual director general de América Móvil.
También es nieta del empresario Carlos Slim Helú y de Soumaya Domit Gemayel, quienes encabezaron durante décadas el crecimiento del conglomerado familiar. Dentro de esta familia empresarial, Vanessa pertenece a la generación más joven que comienza a asumir responsabilidades dentro de distintas compañías del grupo.
En el plano personal, en octubre de 2024 contrajo matrimonio con Ángel Alverde, hijo del empresario Ángel Alverde Losada. La pareja había formalizado su relación en 2020 y anunció su compromiso a inicios de 2024.
Su esposo se desempeña profesionalmente en el sector financiero como asociado en banca de inversión en Santander, uno de los principales grupos bancarios a nivel internacional.
En este contexto, Vanessa Hajj Slim se perfila como una de las figuras emergentes de la nueva generación de la familia Slim. Su creciente participación accionaria, su presencia en los órganos de decisión del grupo y sus vínculos familiares con la élite empresarial, bancaria y económica del país apuntan a un papel cada vez más relevante dentro de uno de los conglomerados más influyentes de América Latina.