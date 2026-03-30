¿Dónde estudió la nieta de Carlos Slim?

De acuerdo con su perfil oficial, en el ámbito académico, Vanessa Hajj Slim se formó como ingeniera industrial en la Universidad Anáhuac México, una de las instituciones privadas más reconocidas del país.

Como parte de su preparación en temas corporativos y de sostenibilidad, también tomó cursos sobre criterios ESG y materialidad en la Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, considerada una de las más influyentes a nivel mundial. Estas áreas están cada vez más presentes en la toma de decisiones dentro de grandes corporaciones y fondos de inversión.

¿Cuántas acciones tiene Vanessa Hajj Slim en América Móvil?

La participación accionaria de Vanessa Hajj Slim en América Móvil cobró relevancia en marzo de 2026, luego de que se hiciera público su reporte ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos.

De acuerdo con el Formulario 3 (Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities) presentado ante la SEC, Vanessa Hajj Slim reportó una tenencia total de 10,935.8 millones de acciones Serie B de la compañía, considerando tanto su propiedad directa como indirecta.

El documento detalla dos tipos de propiedad:

Acciones directas: 2,444,476 títulos que posee a su nombre.

Acciones indirectas: 10,933,355,873 títulos adicionales vinculados a estructuras corporativas de la familia Slim.

En conjunto, esto la coloca entre los accionistas más relevantes de la empresa de telecomunicaciones.

Si se toma como referencia el precio de cierre de 22.38 pesos por acción de la serie AMXB el 26 de marzo de 2026, la participación total atribuida a Vanessa Hajj Slim alcanza un valor aproximado de 244,743 millones de pesos.