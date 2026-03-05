Publicidad

De Slim a Baillères: quién es quién entre los grandes empresarios que se reunieron con Sheinbaum

El encuentro con la presidenta reunió a líderes de sectores estratégicos como telecomunicaciones, finanzas, alimentos, turismo, comercio, entretenimiento, infraestructura y bienes raíces.
jue 05 marzo 2026 04:02 PM
Sheinbaum y empresarios
En Palacio Nacional, el gobierno revisó avances del Plan México, su estrategia para atraer e impulsar inversiones. (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este miércoles una reunión con el Consejo Nacional de Inversiones, un organismo integrado por algunos de los empresarios más influyentes del país, al frente de varias de las compañías más relevantes de la economía mexicana.

Aunque no se dieron a conocer a detalle los temas abordados, solo que fue en el marco del Plan México, el encuentro refleja la cercanía que mantiene la mandataria con la cúpula del sector empresarial, un actor clave para la generación de empleo y el impulso de la economía.

Aquí te contamos quiénes son los empresarios que asistieron, a qué se dedican y cuáles son sus empresas más destacadas.

Los empresarios que asistieron a la reunión con Sheinbaum

Cabe mencionar que varios de los empresarios con los que se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum forman parte del ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión , incluidos algunos de los primeros lugares. Estos son algunos de los perfiles más destacados del encuentro:

Carlos Slim Helú

Es presidente honorario de Grupo Carso y América Móvil, además de encabezar Minera Frisco e Inmuebles Carso. Es el hombre más rico de América Latina y fue considerado el empresario más relevante del país en el ranking 2025 de Los 100 empresarios de Expansión. Su imperio domina las telecomunicaciones en México y en años recientes se ha convertido en socio relevante de Pemex.

Carlos Slim Domit

Hijo mayor de Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit es una de las figuras clave en la operación del imperio familiar. Preside América Móvil y Grupo Carso, y es considerado el principal heredero empresarial del ingeniero, al frente de marcas como Telcel y Telmex. En el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México ocupa el segundo lugar.

Carlos Slim y su hijo son los dos empresarios más importantes del país, según el ranking de Expansión. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Alfonso de Angoitia

Es uno de los principales directivos de Grupo Televisa y es reconocido por su papel en la reestructuración financiera de la empresa y en la alianza estratégica con Univision. Actualmente ocupa uno de los puestos centrales en la compañía, luego de que Emilio Azcárraga Jean se tomara un tiempo fuera de la dirección.

Alejandro Baillères Gual

Preside Grupo BAL, corporativo con presencia en minería, comercio, seguros y educación. Es parte de una de las familias empresariales con mayor tradición en el país y está detrás de empresas como El Palacio de Hierro y Industrias Peñoles, considerado el mayor productor de plata del mundo. En el ranking ocupa el tercer lugar entre los empresarios más importantes de México.

José Antonio Fernández Garza

El preside desde noviembre de 2025 FEMSA y Coca‑Cola FEMSA, dos gigantes del sector de bebidas y comercio minorista. Es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por Stanford University. Además de su alianza con la refresquera internacional, FEMSA es propietaria de la cadena OXXO y, en conjunto, el grupo da empleo a alrededor de 388 mil personas en sus distintas divisiones.

Álvaro Fernández Garza

Es presidente del consejo de administración de Grupo Alfa, corporativo con presencia en alimentos, petroquímica y telecomunicaciones. El grupo está detrás de marcas como Fud y San Rafael, y reúne empresas como Sigma Alimentos, Alpek, Axtel y Newpek. El corporativo emplea a más de 53,000 personas y él ocupa el lugar 54 entre los empresarios más importantes del país.

Carlos Hank González

Dirige Grupo Financiero Banorte, considerado el segundo grupo financiero más grande de México. Ocupa el lugar 8 en el ranking de empresarios de Expansión, preside además la empresa Cerrey, es vicepresidente en Gruma y es consejero en empresas como Grupo Hermes y Grupo Televisa.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Se trata del director general de Fibra Danhos, firma especializada en el desarrollo y operación de centros comerciales y proyectos inmobiliarios como Reforma 222, Parque Las Antenas, Parque Delta, Parque Tezontle, Parque Duraznos, Parque Tepeyac y Parque Puebla. Es arquitecto por la Universidad Anáhuac.

Alejandro Soberón Kuri

Dirige Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y OCESA, empresas dedicadas a la organización de conciertos, festivales y grandes eventos en México y América Latina. Ocupa el lugar 38 en el ranking empresarial de Expansión.

Guadalupe de la Vega

Empresaria vinculada al sector logístico y comercial en la frontera norte. Encabeza Almacenes Distribuidores de la Frontera y participa en iniciativas filantrópicas a través de la FEMAP. También forma parte del consejo de COPARMEX y del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas. En el ranking empresarial de Expansión ocupa la posición 83.

Laura Diez Barroso

Es empresaria y consejera en diversas compañías. Preside Grupo Financiero Santander México y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), además de ser directora general de LCA Capital. También se desempeña como consejera independiente en Telmex y forma parte del consejo del Consejo Mexicano de Negocios. En el ranking de Expansión ocupa la posición 14, la más alta entre las mujeres.

Altagracia Gómez Sierra

Actualmente coordina el Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas (Caderr) y el Consejo Nacional de Inversiones, desde donde impulsa el diálogo entre gobierno y sector privado. Preside Grupo Promotora Empresarial de Occidente y la empresa Minsa; además forma parte del consejo del Consejo Coordinador de Mujeres Empresariales. En el ranking empresarial de Expansión ocupa la posición 41.

Olegario Vázquez Aldir

El empresario preside Grupo Imagen, que opera medios de comunicación, hospitales, hoteles y universidades. También encabeza Grupo Vazol (antes Grupo Empresarial Ángeles), corporativo con ventas por 87,230 millones de pesos y alrededor de 40,000 empleados.

Francisco Cervantes Díaz

Empresario industrial que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo que agrupa a las principales cámaras empresariales del país.

Daniel Chávez Morán

Es fundador de Grupo Vidanta, un consorcio turístico con sede en Nayarit que opera complejos hoteleros y desarrollos vacacionales en distintos destinos del país. La empresa registra ventas por 27,030 millones de pesos y emplea a alrededor de 17,000 personas en el sector de hotelería y turismo.

Eduardo Tricio Haro

Preside el consejo de Grupo Lala, una de las empresas de alimentos más importantes del país, especializada en productos lácteos y bebidas. La compañía registra ventas por 100,677 millones de pesos y emplea a más de 39,000 personas. También encabeza Nuplen Alimentos y forma parte del consejo, como miembro independiente, de Aeroméxico y Grupo Televisa, además de integrar el Consejo Mexicano de Negocios. Ocupa la posición 22 entre los empresarios más importantes del país.

¿Qué se sabe de la reunión?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 4 de marzo una reunión del Consejo Nacional de Inversiones en Palacio Nacional. De acuerdo con información difundida por la Presidencia de México, el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento al llamado Plan México, una estrategia enfocada en impulsar inversiones y fortalecer el desarrollo económico del país.

En la reunión participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; y el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.

También estuvieron presentes el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez Sierra. Al encuentro acudieron además diversos empresarios y representantes del sector privado.

