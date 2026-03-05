De Slim a Baillères: quién es quién entre los grandes empresarios que se reunieron con Sheinbaum

Los empresarios que asistieron a la reunión con Sheinbaum

Cabe mencionar que varios de los empresarios con los que se reunió la presidenta Claudia Sheinbaum forman parte del ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión , incluidos algunos de los primeros lugares. Estos son algunos de los perfiles más destacados del encuentro:

Carlos Slim Helú

Es presidente honorario de Grupo Carso y América Móvil, además de encabezar Minera Frisco e Inmuebles Carso. Es el hombre más rico de América Latina y fue considerado el empresario más relevante del país en el ranking 2025 de Los 100 empresarios de Expansión. Su imperio domina las telecomunicaciones en México y en años recientes se ha convertido en socio relevante de Pemex.

Carlos Slim Domit

Hijo mayor de Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit es una de las figuras clave en la operación del imperio familiar. Preside América Móvil y Grupo Carso, y es considerado el principal heredero empresarial del ingeniero, al frente de marcas como Telcel y Telmex. En el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México ocupa el segundo lugar.

Carlos Slim y su hijo son los dos empresarios más importantes del país, según el ranking de Expansión. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Alfonso de Angoitia

Es uno de los principales directivos de Grupo Televisa y es reconocido por su papel en la reestructuración financiera de la empresa y en la alianza estratégica con Univision. Actualmente ocupa uno de los puestos centrales en la compañía, luego de que Emilio Azcárraga Jean se tomara un tiempo fuera de la dirección.

Alejandro Baillères Gual

Preside Grupo BAL, corporativo con presencia en minería, comercio, seguros y educación. Es parte de una de las familias empresariales con mayor tradición en el país y está detrás de empresas como El Palacio de Hierro y Industrias Peñoles, considerado el mayor productor de plata del mundo. En el ranking ocupa el tercer lugar entre los empresarios más importantes de México.