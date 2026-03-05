De Slim a Baillères: quién es quién entre los grandes empresarios que se reunieron con Sheinbaum

José Antonio Fernández Garza
El preside desde noviembre de 2025 FEMSA y Coca‑Cola FEMSA, dos gigantes del sector de bebidas y comercio minorista. Es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por Stanford University. Además de su alianza con la refresquera internacional, FEMSA es propietaria de la cadena OXXO y, en conjunto, el grupo da empleo a alrededor de 388 mil personas en sus distintas divisiones.
Álvaro Fernández Garza
Es presidente del consejo de administración de Grupo Alfa, corporativo con presencia en alimentos, petroquímica y telecomunicaciones. El grupo está detrás de marcas como Fud y San Rafael, y reúne empresas como Sigma Alimentos, Alpek, Axtel y Newpek. El corporativo emplea a más de 53,000 personas y él ocupa el lugar 54 entre los empresarios más importantes del país.
Carlos Hank González
Dirige Grupo Financiero Banorte, considerado el segundo grupo financiero más grande de México. Ocupa el lugar 8 en el ranking de empresarios de Expansión, preside además la empresa Cerrey, es vicepresidente en Gruma y es consejero en empresas como Grupo Hermes y Grupo Televisa.
Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Se trata del director general de Fibra Danhos, firma especializada en el desarrollo y operación de centros comerciales y proyectos inmobiliarios como Reforma 222, Parque Las Antenas, Parque Delta, Parque Tezontle, Parque Duraznos, Parque Tepeyac y Parque Puebla. Es arquitecto por la Universidad Anáhuac.
Alejandro Soberón Kuri
Dirige Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y OCESA, empresas dedicadas a la organización de conciertos, festivales y grandes eventos en México y América Latina. Ocupa el lugar 38 en el ranking empresarial de Expansión.