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MG, JAC, Geely, Chirey, Omoda: los jefes de los autos chinos que conquistan México; Slim apostó por una

Detrás de cinco nombres que suenan extranjeros hay una historia de poder estatal, alianzas locales y un siglo de herencia británica.
jue 30 abril 2026 07:17 AM
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La llegada de los autos chinos a México es resultado de años de inversión, acuerdos industriales y expansión internacional. (Facebook: Chirey México, JAC México, Geely Auto Mexico, Omoda Jaecoo México y China Photos/Getty Images
)

Los autos chinos dejaron de ser una curiosidad. En 2025, cinco marcas de origen chino vendieron en conjunto más de 101,000 unidades en México, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi . A simple vista parecen una sola categoría. No lo son. Detrás de cada nombre hay estructuras de propiedad y decisiones empresariales que no tienen nada en común.

Una de esas marcas ensambla sus vehículos en Hidalgo dentro de una empresa donde participa Carlos Slim. Otra conserva un nombre inglés de hace un siglo que terminó en manos del gobierno chino tras una quiebra. Y la que más crece a nivel global pertenece a un empresario que comenzó fabricando piezas para refrigeradores.

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Los autos chinos más vendidos en México: MG lidera con 48,816 unidades

De acuerdo con el RAIAVL 2025, MG Motor encabeza las ventas chinas en México con 48,816 unidades. Sus tres modelos más vendidos son el MG5 con 21,132 unidades, el MG3 con 9,730 y el MG One con 4,710.

JAC ocupa el segundo lugar con 24,445 unidades. El Frison lidera con 9,610; lo siguen el JAC8 con 2,772 y el JAC4 con 2,686.

Geely cierra el podio con 22,258 unidades. El Emgrand domina con 11,973; después vienen el Coolray con 3,257 y el EX5 EM-i con 1,920.

Chirey suma 3,642 unidades, encabezadas por el Tiggo 2 con 1,600, el Tiggo 4 con 691 y el Tiggo 7 con 595. Omoda cierra el ranking con 1,917 unidades: el O5 con 898, el C5 con 841 y el Jaecoo 7 con 178.

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MG: el nombre inglés de 1924 que hoy produce el gobierno chino

MG no nació en China. La marca fue fundada en Oxford, Inglaterra, en 1924 como la división deportiva de Morris Garages. Durante décadas construyó una reputación en pistas y entre aficionados al automovilismo con modelos como el MGB.

El punto de quiebre llegó en 2005, cuando MG Rover colapsó y la empresa china SAIC Motor adquirió la marca. Para 2016, la producción ya se había trasladado completamente a China.

Hoy, SAIC Motor está supervisada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Shanghái (SASAC). El auto más vendido entre las marcas chinas en México lleva un nombre británico de más de 100 años, pero lo produce el gobierno chino.

JAC: ensamblado en Hidalgo, en una planta donde Slim tiene intereses

Fundada en 1964 en Hefei, China, JAC Motors comenzó como un fabricante de vehículos de carga antes de evolucionar hacia un grupo automotriz con presencia en más de 130 países.

El giro hacia México llegó en 2016, cuando la marca estableció una alianza con Giant Motors Latinoamérica, empresa donde Carlos Slim, a través de Grupo Carso, y la familia Massri son los principales accionistas.

A diferencia de otras marcas del ranking, JAC opera bajo un esquema de ensamble local. Sus vehículos se producen en Ciudad Sahagún, Hidalgo, lo que permite comercializarlos con el sello “Hecho en México”.

Desde su lanzamiento oficial en marzo de 2017, la marca ha ampliado su portafolio: pasó de vender SUVs de entrada a posicionarse como uno de los actores relevantes en el segmento de vehículos eléctricos en el país.

Aun con esa operación local, la propiedad de la marca se mantiene en China. JAC pertenece al gobierno de la provincia de Anhui. Giant Motors no es dueño de la marca: aporta la infraestructura, la logística y la red comercial para operar en México.

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Aun así, la propiedad de la marca sigue en China. JAC pertenece al gobierno de la provincia de Anhui. Giant Motors no es dueño de la marca: aporta la operación, la logística y la red comercial.

Geely: el único privado, dueño de Volvo y accionista de Mercedes-Benz

Geely es la única de las cinco marcas donde el Estado chino no forma parte de la estructura. El grupo pertenece a Li Shufu, hijo de agricultores que en 1986 fundó una fábrica de repuestos para refrigeradores.

El salto llegó en 1997, cuando entró al negocio automotriz y se convirtió en el primer fabricante privado de autos en China. A partir de ahí, el crecimiento fue acelerado.

En 2010 compró el 100% de Volvo. Según la historia oficial del grupo, Li Shufu también es uno de los mayores accionistas individuales de Mercedes-Benz. A eso se suman marcas como Lotus y Proton. Lo que comenzó como un negocio de partes hoy es uno de los portafolios automotrices más amplios del mundo.

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Chirey: estatal, con raíces en una joint venture con Jaguar Land Rover

Chirey —conocida globalmente como Chery— pertenece al gobierno municipal de Wuhu, en China. Fundada en 1997, su evolución tuvo un punto clave en 2012, cuando estableció una empresa conjunta con Jaguar Land Rover.

Esa alianza le permitió incorporar estándares internacionales de diseño y manufactura. No fue un acuerdo menor: trabajar con una marca de ese nivel aceleró su desarrollo como exportador global.

La empresa llegó formalmente a México en 2022 con la familia Tiggo. Sin embargo, no opera sola. El mismo grupo también controla Exeed, Jetour y Arrizo. En el país decidió entrar con una sola marca, pero el ranking muestra que su estrategia no se queda ahí.

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Omoda: la segunda apuesta de Chery para cubrir otro segmento

Omoda no es una compañía independiente. Fue creada por Chery Group en octubre de 2022 como una división enfocada en mercados internacionales, con un diseño centrado en crossovers y SUVs.

Su llegada a México ocurrió prácticamente al mismo tiempo que su debut global. Opera en paralelo a Chirey como parte de una estrategia clara: dos marcas distintas para distintos perfiles de comprador, bajo el mismo grupo.

Es el movimiento más sofisticado del ranking. No se trata de entrar a un mercado, sino de ocupar más espacio dentro de él. Chirey y Omoda compiten en segmentos distintos, pero el capital detrás es el mismo. Eso es algo que no se percibe cuando solo se leen los nombres.

Lo que el ranking revela cuando se mira hacia adentro

Las cinco marcas más vendidas suman 101,078 unidades en 2025, según el RAIAVL/INEGI. Detrás de esa cifra hay cuatro empresas controladas por distintos niveles del gobierno chino y una sola de capital privado. También hay una marca con origen en Oxford hace un siglo y una operación industrial en Hidalgo con participación de Carlos Slim.

El auto chino no es un bloque uniforme. Es el resultado de años de estrategia estatal, compras de marcas occidentales en crisis y alianzas locales con actores que conocen el mercado.

Quien compra uno de estos vehículos no solo elige precio o diseño. También está entrando en una red de decisiones empresariales y políticas que llevan décadas construyéndose, dentro y fuera de China.

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Autos chinos en México Automóviles

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