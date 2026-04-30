Los autos chinos más vendidos en México: MG lidera con 48,816 unidades

De acuerdo con el RAIAVL 2025, MG Motor encabeza las ventas chinas en México con 48,816 unidades. Sus tres modelos más vendidos son el MG5 con 21,132 unidades, el MG3 con 9,730 y el MG One con 4,710.

JAC ocupa el segundo lugar con 24,445 unidades. El Frison lidera con 9,610; lo siguen el JAC8 con 2,772 y el JAC4 con 2,686.

Geely cierra el podio con 22,258 unidades. El Emgrand domina con 11,973; después vienen el Coolray con 3,257 y el EX5 EM-i con 1,920.

Chirey suma 3,642 unidades, encabezadas por el Tiggo 2 con 1,600, el Tiggo 4 con 691 y el Tiggo 7 con 595. Omoda cierra el ranking con 1,917 unidades: el O5 con 898, el C5 con 841 y el Jaecoo 7 con 178.

MG: el nombre inglés de 1924 que hoy produce el gobierno chino

MG no nació en China. La marca fue fundada en Oxford, Inglaterra, en 1924 como la división deportiva de Morris Garages. Durante décadas construyó una reputación en pistas y entre aficionados al automovilismo con modelos como el MGB.

El punto de quiebre llegó en 2005, cuando MG Rover colapsó y la empresa china SAIC Motor adquirió la marca. Para 2016, la producción ya se había trasladado completamente a China.

Hoy, SAIC Motor está supervisada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Shanghái (SASAC). El auto más vendido entre las marcas chinas en México lleva un nombre británico de más de 100 años, pero lo produce el gobierno chino.

JAC: ensamblado en Hidalgo, en una planta donde Slim tiene intereses

Fundada en 1964 en Hefei, China, JAC Motors comenzó como un fabricante de vehículos de carga antes de evolucionar hacia un grupo automotriz con presencia en más de 130 países.

El giro hacia México llegó en 2016, cuando la marca estableció una alianza con Giant Motors Latinoamérica, empresa donde Carlos Slim, a través de Grupo Carso, y la familia Massri son los principales accionistas.

A diferencia de otras marcas del ranking, JAC opera bajo un esquema de ensamble local. Sus vehículos se producen en Ciudad Sahagún, Hidalgo, lo que permite comercializarlos con el sello “Hecho en México”.

Desde su lanzamiento oficial en marzo de 2017, la marca ha ampliado su portafolio: pasó de vender SUVs de entrada a posicionarse como uno de los actores relevantes en el segmento de vehículos eléctricos en el país.

Aun con esa operación local, la propiedad de la marca se mantiene en China. JAC pertenece al gobierno de la provincia de Anhui. Giant Motors no es dueño de la marca: aporta la infraestructura, la logística y la red comercial para operar en México.