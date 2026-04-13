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Fracking requiere entre 1% y 2% del agua de uso industrial

El agua que se requiere para el fracking no tiene que ser potable, es decir, aquella que puede ser utilizada para consumo humano. Puede ser agua salada marina o residuales.
lun 13 abril 2026 03:37 PM
El agua que se requiere para el fracking no tiene que ser dulce o potable, es decir, aquella que proviene de los mantos acuíferos y que puede ser utilizada consumo humano, sino que puede ser agua salada marina
El uso intensivo del agua es durante la etapa de perforación de dura entre 15 y 20 días. (MARCO ANTONIO MARTINEZ/AFP)

Realizar fracking o fractura hidráulica para aumentar la producción de gas natural y/o petróleo, requiere de un elemento que genera discusiones entre los impactos ambientales y las necesidades de reducir la dependencia de las importaciones: el agua.

Para realizar dicha técnica se requiere de grandes cantidades de agua, para que mezcladas con químicos y arenas, sea inyectada en alta presión a fin de romper o ‘fracturar’ las rocas que mantienen los hidrocarburos atrapados en su interior y así poder extraerlos.

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La nueva apuesta del gobierno federal contempla la explotación de yacimientos no convencionales, que son en los que se requiere emplear la fractura hidráulica, esto con la finalidad de aumentar la producción de gas natural, ya que actualmente México depende hasta entre un 70 y un 75% las importaciones de las cuencas gasíferas de Estados Unidos.

En los próximos días, se presentarán los resultados del comité técnico que se formó por parte de las autoridades involucradas, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener), en conjunto con académicos y especialistas, quienes deben considerar los pro y contras de explotar los no convencionales, cuyos recursos prospectivos alcanzan los 141.4 billones de pies cúbicos diarios.

Pero, ¿cuánta agua se requiere para hacer fracking?

De acuerdo con Rubén Chávez, coordinador del subcomité de aguas subterráneas del Comité del Agua del CICM y ex presidente la Asociación Geohidrológica Mexicana (AGM), el consumo del agua para la aplicación del fracking en 1,000 pozos en los estados con yacimientos no convencionales, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sería de entre 1 y 2% de la extracción total del agua que ya se hace en los estados mencionados para sus diversos usos como agrícola, urbano, doméstico y agroindustrial.

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“Es una fracción bastante reducida del volumen utilizado en sector industrial, que incluye al fracking, entonces en cantidad no representa un gran problema a nivel estatal, aunque habría que verlo puntualmente a nivel local”, señaló durante su exposición en el conversatorio ‘Diálogo con Ingenieros, Fracking o No Fracking en materia de agua’, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Dentro de los diversos usos que puede tener el agua destinada para fines industriales, el fracking se encuentra en el séptimo lugar.

De manera puntual, por cada pozo perforado, se requieren entre 20 y 30 millones de litros de agua, que comparado con los otros sectores es un porcentaje mínimo. Además, ese consumo intensivo de agua es solo durante la etapa de fracturamiento, que dura entre 15 o 20 días, posterior a eso, ya no se requieren volúmenes importantes de agua durante la etapa de extracción.

“En su caso puntual, esas concesiones de agua son una vigencia corta, en comparación con otras actividades cuyas concesiones prácticamente son vitalicias.

El agua que se requiere para el fracking no tiene que ser dulce o potable, es decir, aquella que proviene de los mantos acuíferos y que puede ser utilizada consumo humano, sino que puede ser agua salada marina o proveniente de acuíferos profundos sólidos disueltos totales menores a las 10,000 partes por millón.

También se pueden considerar aguas residuales; el uso de acuíferos independientes cuya agua no sea viable para uso humano por cuestiones de costo de extracción y transmisión de derechos de concesiones de agua ya otorgadas.

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¿Se hace o no?

La respuesta sobre si debe, o no, hacerse fracking en México, dependerá de análisis puntuales y específicos de las zonas en las que quiera hacerse, por ejemplo, aunque en cantidad no pueda ser mucha agua la que se utiliza respecto a otros sectores, lo cierto es que se trata de geografías con altos niveles de sequía, valdría la pena considerar con mayor detalle; pero habrá otras zonas que no enfrenten este problema.

También hay que evaluar si son zonas con mayor o menor impacto ecológico al tener mayor desarrollo de actividades económicas o especies naturales que puedan verse afectadas.

Otra tendencia que también debe seguirse trabajando es el desarrollo de energías renovables para avanzar en la transición energética, pero eso puede seguir tomando varios años y la demanda energética se tiene en el presente, añadió Chávez.

“Su aplicación puede ser relativamente limpia si se cuenta con un amplio conocimiento técnico del subsuelo de las áreas de explotación, si la construcción de los pozos se apega a las metodologías ya probadas por los países más avanzados en la materia y si se respetan las disposiciones emitidas al respecto por las autoridades competentes, las cuales tendrán una supervisión estricta”, aseguró.

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gas natural

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