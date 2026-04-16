Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Acciones de las empresas de Carlos Slim caen en la Bolsa; Grupo Carso encabeza las pérdidas

Los movimientos del mercado impactaron a compañías vinculadas a Carlos Slim, con variaciones en telecomunicaciones, finanzas e industria.
jue 16 abril 2026 05:01 PM
Cómo ser socio de Carlos Slim: así puedes convertirte en accionista de América Móvil y Grupo Carso
Acciones de empresas vinculadas a Carlos Slim registran ajustes durante la jornada bursátil. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Las principales empresas vinculadas al empresario mexicano Carlos Slim registraron pérdidas en la jornada bursátil de este 16 de abril en la Bolsa Mexicana de Valores, con retrocesos en acciones de telecomunicaciones, servicios financieros y conglomerados industriales.

Publicidad

Entre las compañías que cotizan en el mercado accionario mexicano, la caída más pronunciada correspondió a Grupo Carso, cuyo precio accionario retrocedió 7.85% durante la sesión, una baja que destacó frente al comportamiento más moderado del resto de las empresas del grupo.

Las otras dos firmas más representativas del imperio empresarial de Slim también cerraron con pérdidas, aunque en menor magnitud.

Las acciones de América Móvil —la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina— terminaron la jornada en 22.55 pesos, lo que representó una caída de 0.97% respecto al cierre previo.

Por su parte, Grupo Financiero Inbursa concluyó el día en 44.38 pesos por acción, con una disminución de 1.94%.

Empresas

Cómo ser socio de Carlos Slim: así puedes convertirte en accionista de América Móvil y Grupo Carso

Publicidad

Diferentes tamaños, distintos impactos en las empresas de Slim

Aunque las tres compañías registraron retrocesos, el impacto en el mercado no fue uniforme.

Mientras Grupo Carso mostró una corrección más marcada, las otras dos empresas presentaron movimientos más acotados dentro de los rangos habituales del mercado.

En términos de valor bursátil, América Móvil continúa siendo la empresa más grande del grupo en la Bolsa mexicana, con una capitalización cercana a 1.36 billones de pesos, muy por encima de Inbursa, que ronda los 268,000 millones de pesos.

Grupo Carso Slim
Empresas

Grupo Carso de Slim tuvo un trimestre complicado, pero tres empresas le evitaron un golpe mayor

Publicidad

Los ajustes del mercado

Las variaciones diarias en el precio de las acciones suelen responder a diversos factores, como movimientos del mercado global, expectativas de inversionistas, resultados financieros o ajustes tras sesiones previas.

En este caso, la sesión dejó a las compañías ligadas a Slim con pérdidas generalizadas, aunque con magnitudes distintas entre cada empresa.

Aun con los retrocesos de la jornada, varias de estas acciones se mantienen dentro de rangos cercanos a sus niveles observados durante el último año, lo que muestra que los movimientos diarios no necesariamente modifican la tendencia de largo plazo.

De vender botones e hilos a imperio millonario: así empezó la historia empresarial de la familia Slim en el Centro
Empresas

Así empezó la familia Slim: su primer negocio vendía botones e hilos en el Centro Histórico de CDMX

La BMV cierra con pérdidas en una jornada volátil

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con pérdidas, en contraste con el desempeño positivo de los mercados en Estados Unidos, en una jornada marcada por la volatilidad en los precios del petróleo y señales mixtas sobre el conflicto en Medio Oriente.

El índice S&P/BMV IPC retrocedió 0.78%, para ubicarse en 69,095.02 puntos, presionado por una toma de utilidades en el mercado local.

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar, con una ligera apreciación de 0.02%, al moverse en un rango entre 17.21 y 17.29 unidades por dólar.

Tags

Carlos Slim Helú GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad