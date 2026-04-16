Acciones de las empresas de Carlos Slim caen en la Bolsa; Grupo Carso encabeza las pérdidas

Entre las compañías que cotizan en el mercado accionario mexicano, la caída más pronunciada correspondió a Grupo Carso, cuyo precio accionario retrocedió 7.85% durante la sesión, una baja que destacó frente al comportamiento más moderado del resto de las empresas del grupo.

Las otras dos firmas más representativas del imperio empresarial de Slim también cerraron con pérdidas, aunque en menor magnitud.

Las acciones de América Móvil —la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina— terminaron la jornada en 22.55 pesos, lo que representó una caída de 0.97% respecto al cierre previo.

Por su parte, Grupo Financiero Inbursa concluyó el día en 44.38 pesos por acción, con una disminución de 1.94%.