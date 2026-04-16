Las principales empresas vinculadas al empresario mexicano Carlos Slim registraron pérdidas en la jornada bursátil de este 16 de abril en la Bolsa Mexicana de Valores, con retrocesos en acciones de telecomunicaciones, servicios financieros y conglomerados industriales.
Acciones de las empresas de Carlos Slim caen en la Bolsa; Grupo Carso encabeza las pérdidas
Entre las compañías que cotizan en el mercado accionario mexicano, la caída más pronunciada correspondió a Grupo Carso, cuyo precio accionario retrocedió 7.85% durante la sesión, una baja que destacó frente al comportamiento más moderado del resto de las empresas del grupo.
Las otras dos firmas más representativas del imperio empresarial de Slim también cerraron con pérdidas, aunque en menor magnitud.
Las acciones de América Móvil —la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina— terminaron la jornada en 22.55 pesos, lo que representó una caída de 0.97% respecto al cierre previo.
Por su parte, Grupo Financiero Inbursa concluyó el día en 44.38 pesos por acción, con una disminución de 1.94%.
Diferentes tamaños, distintos impactos en las empresas de Slim
Aunque las tres compañías registraron retrocesos, el impacto en el mercado no fue uniforme.
Mientras Grupo Carso mostró una corrección más marcada, las otras dos empresas presentaron movimientos más acotados dentro de los rangos habituales del mercado.
En términos de valor bursátil, América Móvil continúa siendo la empresa más grande del grupo en la Bolsa mexicana, con una capitalización cercana a 1.36 billones de pesos, muy por encima de Inbursa, que ronda los 268,000 millones de pesos.
Los ajustes del mercado
Las variaciones diarias en el precio de las acciones suelen responder a diversos factores, como movimientos del mercado global, expectativas de inversionistas, resultados financieros o ajustes tras sesiones previas.
En este caso, la sesión dejó a las compañías ligadas a Slim con pérdidas generalizadas, aunque con magnitudes distintas entre cada empresa.
Aun con los retrocesos de la jornada, varias de estas acciones se mantienen dentro de rangos cercanos a sus niveles observados durante el último año, lo que muestra que los movimientos diarios no necesariamente modifican la tendencia de largo plazo.
La BMV cierra con pérdidas en una jornada volátil
La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con pérdidas, en contraste con el desempeño positivo de los mercados en Estados Unidos, en una jornada marcada por la volatilidad en los precios del petróleo y señales mixtas sobre el conflicto en Medio Oriente.
El índice S&P/BMV IPC retrocedió 0.78%, para ubicarse en 69,095.02 puntos, presionado por una toma de utilidades en el mercado local.
En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar, con una ligera apreciación de 0.02%, al moverse en un rango entre 17.21 y 17.29 unidades por dólar.