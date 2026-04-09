¿Por qué Movistar nunca pudo alcanzar a Telcel de Slim y fue rebasada por AT&T en pocos años?

¿Por qué Movistar nunca alcanzó a Telcel?

Aunque Movistar mantuvo durante años el segundo lugar entre las telefónicas , nunca logró alcanzar a Telcel en México. La razón es una combinación de ventaja inicial, mayor infraestructura y una gran diferencia en los ingresos que genera cada cliente.

Cuando la empresa española comenzó a competir con fuerza en el país, Telcel ya llevaba años construyendo la red de telefonía móvil más amplia del territorio. Ese despliegue de cobertura —popularizado por el lema “todo México es territorio Telcel”— le permitió sumar millones de usuarios antes que sus rivales. Esa ventaja temprana fue muy difícil de revertir.

Además, Telcel pertenece a América Móvil , el gigante de telecomunicaciones del empresario Carlos Slim Helú. Según análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), la compañía mantuvo durante años una participación cercana al 70% del mercado móvil, lo que significa que concentra la mayor parte de los clientes y de los ingresos del sector.

La infraestructura también marcó la diferencia. Mientras Telcel consolidó la red más extensa del país, Movistar arrastró durante años problemas de cobertura, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Con el tiempo, los altos costos del espectro radioeléctrico y del mantenimiento de su red llevaron a la empresa a reducir su infraestructura propia e incluso a utilizar la red de AT&T para transportar su tráfico.

A esto se suma otro punto clave: el dinero que deja cada usuario. De acuerdo con el reporte “ Telecomunicaciones Móviles en el 2T-2025: Reactivación en el Dinamismo del Mercado ” de CIU, Telcel obtiene en promedio 183 pesos mensuales por cliente, mientras que Movistar apenas genera 74.4 pesos, menos de la mitad.

La razón es sencilla: Telcel tiene más clientes de pospago, que pagan planes mensuales más caros y consumen más datos. Movistar, en cambio, se enfocó principalmente en usuarios de prepago, que suelen hacer recargas pequeñas y gastar menos.

Esto termina marcando toda la competencia. Si una empresa gana más dinero por cada cliente, también puede invertir más en antenas, tecnología y cobertura. Gracias a esa capacidad, Telcel fortaleció su red y mantuvo su liderazgo durante décadas, mientras Movistar nunca logró cerrar la brecha.