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Toyota entra al segmento de híbridos conectables con su SUV más vendido

A diferencia del híbrido convencional de Rav4, que es manufacturado en Canadá, esta nueva versión vendrá del natal Japón de Toyota.
sáb 18 abril 2026 12:25 PM
Toyota se anima al segmento de híbridos conectables con Rav4, su SUV más vendido en México
La automotriz hoy quiere ir más allá de los híbridos convencionales, un nicho que ya tiene dominado, puesto que de cada 10 híbridos que se venden en México, entre seis y siete son de esta marca. (Toyota)

La automotriz Toyota está dando nuevos pasos para su portafolio en México con el lanzamiento de Rav4, su SUV más comercializado en el país, esta vez en versión híbrida conectable, siendo la primera vez que incorpora a su oferta vehículos con este tipo de tecnologías, luego de mantenerse solo con híbridos durante varios años.

Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, sabe que el lanzamiento implica un rumbo diferente al que la automotriz había seguido la última década, ya que tras el lanzamiento de Prius con tecnología híbrida, la firma se ha posicionado de tal manera en el mercado, que hoy de cada 10 híbridos que se venden en el país entre seis y siete son Toyota.

“Estamos lanzando este producto y vamos a ver qué aceptación tiene el público. Como sabemos, los vehículos híbridos eléctricos son los más versátiles porque no requieren carga, entonces, estamos iniciando ahorita esta nueva etapa y poco a poco vamos ir viendo”, comentó.

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Pero Toyota decidió encauzar su apuesta hacia un segmento seguro, al hacer el lanzamiento a través de su SUV más vendida, la cual llegó a México en 2003 y desde entonces, ha comercializado más de 220,000 unidades.

Con esta versión, Rav4 integra una gama que deja fuera al vehículo de combustión interna que requiere gasolina exclusivamente, pues fue el mes pasado cuando presentó la sexta generación de su versión híbrida tradicional.

Toyota tiene la expectativa de comercializar alrededor de 15,000 unidades de Rav4 este año, de las cuales, espera que por lo menos el 15% sea híbridas conectables.

El segmento de híbridos conectables ya está generando dinamismo en el mercado. De acuerdo con datos de Inegi, en el primer trimestre del año se vendieron 6,640 vehículos con este tipo de tecnologías, lo que implicó un incremento interanual de 162.5%, creciendo por encima de los eléctricos que repuntaron 54.7% y de los híbridos convencionales que avanzaron 16.4%.

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Precios y características

A diferencia de la versión híbrida, que es manufacturada en Canadá, la versión híbrida enchufable estará fabricada en el natal Japón de Toyota. Éste nuevo producto ya se comercializa en Japón y en países como Estados Unidos, donde Díaz asegura que ha tenido muy buena aceptación.

Rav4 PHEV integra un motor de combustión 2.5 litros de cuatro cilindros, complementado por un motor eléctrico, que en conjunto ofrecen un sistema híbrido que entrega una potencia de 324 HP y 172 lb-pie de torque.

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Rav4 híbrida conectable precios y características en México (Toyota)

A través de un engranaje planetario con seis velocidades simuladas, el vehículo alcanza un rendimiento de 26.35 kilómetros por litro en ciudad, de 24.02 km/l en carretera, así como un consumo combinado de 25.25 km/l.

La batería de ion-litio de 22.7 kWh de este modelo ofrece una autonomía de 84 kilómetros. El vehículo incluye un cargador doméstico de 120 a 240 volts con un conector tipo J1772, es decir, que es posible conectarse a una toma de corriente convencional. Con una fuente de 240 volts, el tiempo de carga completa es de alrededor de tres horas y media, mientras que con una conexión de 120 volts, el tiempo de recarga ronda las ocho horas.

Rav4 integra Connected Services, una plataforma que integra alertas de mantenimiento y la localización del vehículo desde dispositivos móviles, siendo la primera vez que un vehículo vendido en México ofrece este sistema.

En cuanto a sistemas de seguridad, cuenta con sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de frenado, asistente de frenado, control de estabilidad, control de balanceo de remolque, sistema de frenado inteligente, así como ocho bolsas de aire, entre otros.

Rav4 PHEV estará disponible a partir del mes de mayo con un precio que va desde los 999,000 pesos.

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Tags

Toyota, autos, híbridos, SUV Toyota RAV4 Toyota Motors

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