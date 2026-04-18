La automotriz Toyota está dando nuevos pasos para su portafolio en México con el lanzamiento de Rav4, su SUV más comercializado en el país, esta vez en versión híbrida conectable, siendo la primera vez que incorpora a su oferta vehículos con este tipo de tecnologías, luego de mantenerse solo con híbridos durante varios años.

Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, sabe que el lanzamiento implica un rumbo diferente al que la automotriz había seguido la última década, ya que tras el lanzamiento de Prius con tecnología híbrida, la firma se ha posicionado de tal manera en el mercado, que hoy de cada 10 híbridos que se venden en el país entre seis y siete son Toyota.

“Estamos lanzando este producto y vamos a ver qué aceptación tiene el público. Como sabemos, los vehículos híbridos eléctricos son los más versátiles porque no requieren carga, entonces, estamos iniciando ahorita esta nueva etapa y poco a poco vamos ir viendo”, comentó.