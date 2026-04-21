Gina Diez Barroso Azcárraga no está en el legado de Televisa, pero creó uno propio y para miles de mujeres

El apellido Azcárraga impone dentro y fuera del sector empresarial, por lo que formar parte de esta familia genera una expectativa sobre su contribución en compañías de renombre, como Televisa.
Gina Diez Barroso Azcárraga decidió ir más allá y hacerse un camino propio en la creatividad y el liderazgo femenino con empresas como Grupo Diarq, Dalia Empower o la universidad CENTRO. Esta es su historia y las enseñanzas que ha compartido a las siguientes generaciones.
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¿Quién es Gina Diez Barroso Azcárraga y cuál es su posición en el sector empresarial?
Gina Diez Barroso se define a sí misma como emprendedora y filántropa con más de 30 años de experiencia en impulsar el diseño e impacto social en el país.
Nació en 1955 en la Ciudad de México, y desde niña creció escuchando historias de construir imperios y de decisiones que transforman las industrias, marcado por el contexto de su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Telesistema Mexicano, antecesor de Grupo Televisa.
En lugar de continuar con ese legado de medios de comunicación, Gina decidió crearse uno propio en la creatividad y los inmuebles. Estudió Diseño y se dedicó a la construcción en los años 80.
En 1989, fundó Grupo Diarq, un despacho de arquitectura y diseño de interiores. Hoy, es una de las firmas de desarrollo inmobiliario con mayor presencia en el país y en Estados Unidos. Ella sigue al frente del corporativo.
Grupo Diarq forma parte de Diez Holdings, una Family Office y firma de inversión enfocada en el desarrollo inmobiliario, diseño de interiores, educación, entretenimiento y administración de portafolios en mercados públicos y privados. Esta empresa también la fundó y lidera.
También se desempeña como asesora en el Consejo Asesor Global de Banco Santander y en la Junta Directiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Es hermana de Laura Diez Barroso Azcárraga, líder del Grupo Financiero Santander México y de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como sobrina de Emilio Azcárraga Milmo, quien consolidó a Televisa en los años 70 y 90.
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Creatividad con visión de negocio
“Cuando cumplí 40, me iba bien en esta parte de construcción, pero no estaba satisfecha, no había dejado un legado en mi país y yo creo que la educación lo es todo”, dijo a Expansión en una entrevista para el ranking de las 100 Mujeres más poderosas 2020.
“Pensaba mucho en la educación creativa. Nuestros grandes creativos se iban porque no había una educación en forma para ellos en México, que te enseñara, además, el negocio”, añadió.
Gina decidió crear un proyecto ambicioso: una universidad enfocada a estudios creativos combinados con el emprendimiento.
Hubo personas que dudaron de la rentabilidad del proyecto. El equipo de investigación de mercado le advirtió que perdería dinero, y el de marketing que contrató le dijo que fracasaría.
Contra todo, ella decidió seguir adelante con el proyecto junto con personas que creyeron también en él. “Porque, eso sí, sola no se puede nada”, dijo.
Hoy, este proyecto lleva el nombre de CENTRO, una institución en la que se imparten carreras como Arquitectura de Interiores, Mercadotecnia y Publicidad o Cine y Televisión.
La oferta académica incluye posgrados y educación continua.
Un legado para mujeres
Gina no solo se preocupó en crear espacios para que jóvenes creativos pudieran incursionar con una visión emprendedora, sino a que las mujeres saquen su propio poder y se hagan camino entre las brechas de género.
El punto de partida para Dalia Empower, una plataforma global dedicada a la formación de mujeres, fue demostrarles a otras que sí se puede, y darles las herramientas para posicionarse en el sector económico.
“Las jóvenes siguen negociando mal su entrada, ahí están sentadas, pero cobrando 30% menos que los hombres”. Para Gina Diez Barroso, el origen de todo, está en la educación.
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Hoy, Dalia Empower trabaja también con empresas y organizaciones como el Senado de la República de México, Santander, P&G, HSBS, Danone y Activer.
Las claves del éxito, según Gina Diez Barroso Azcárraga
Gina Diez Barroso es apasionada de compartir sus experiencias para generar un cambio positivo en el resto de personas, por ello, ha compartido con Expansión sus claves del éxito que la han llevado a construir un legado con su liderezgo, apartándose del apellido Azcárraga.
Monetizar el talento: Poner en valor y comercializar la obra es importante en la profesionalización de las carreras creativas. Pero esto puede trasadarse a otros conocimientos. El punto sería
Construir comunidad: Construir un proyecto no se hace solo con una buena idea, sino con un grupo de aliados y talento con miradas que puedan matizar.
Las habilidades marcan la diferencia: Comunicar el valor, negociar, tomar decisiones bajo presión son habilidades igual de importantes que conocimientos técnicos, y suelen ser más determinantes.
Innovación no es un fin en sí mismo: Crear algo nuevo no será lo mismo que hacerlo con propósito. Se necesita visión para poder gestionar los demás factores que dependen del proyecto.
Liderar con coherencia, incluso si nadie ve: Se trata de asumir la responsabilidad, tener presencia y compromiso.