Gina Diez Barroso Azcárraga no está en el legado de Televisa, pero creó uno propio y para miles de mujeres

¿Quién es Gina Diez Barroso Azcárraga y cuál es su posición en el sector empresarial?

Gina Diez Barroso se define a sí misma como emprendedora y filántropa con más de 30 años de experiencia en impulsar el diseño e impacto social en el país.

Nació en 1955 en la Ciudad de México, y desde niña creció escuchando historias de construir imperios y de decisiones que transforman las industrias, marcado por el contexto de su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Telesistema Mexicano, antecesor de Grupo Televisa.

En lugar de continuar con ese legado de medios de comunicación, Gina decidió crearse uno propio en la creatividad y los inmuebles. Estudió Diseño y se dedicó a la construcción en los años 80.

En 1989, fundó Grupo Diarq, un despacho de arquitectura y diseño de interiores. Hoy, es una de las firmas de desarrollo inmobiliario con mayor presencia en el país y en Estados Unidos. Ella sigue al frente del corporativo.

Grupo Diarq forma parte de Diez Holdings, una Family Office y firma de inversión enfocada en el desarrollo inmobiliario, diseño de interiores, educación, entretenimiento y administración de portafolios en mercados públicos y privados. Esta empresa también la fundó y lidera.

De acuerdo con el ranking de Los 100 Empresarios más importantes de México 2025 , realizado por Expansión, ocupa la posición 47 por su liderazgo con Grupo Diarq. En 2020, la empresa contaba con 600 empleados.

También se desempeña como asesora en el Consejo Asesor Global de Banco Santander y en la Junta Directiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Es hermana de Laura Diez Barroso Azcárraga, líder del Grupo Financiero Santander México y de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como sobrina de Emilio Azcárraga Milmo, quien consolidó a Televisa en los años 70 y 90.