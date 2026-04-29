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¿Qué pasó con Cablevisión? De pionero en la TV de paga a transformarse en Izzi y ofrecer paquetes de internet

Cablevisión empezó en la década de 1960 como pionera en la televisión por cable en México y actualmente también se encarga de la telefonía y servicios de internet.
mié 29 abril 2026 05:18 PM
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Emilio Azcárraga y los representantes de Cablevisión el 9 de julio de 2000, durante la presentación de la nueva imagen. (Iván Meza/Cuartoscuro)

Cablevisión empezó como una pionera en la industria de la televisión por cable en México, pero ha tenido diferentes transformaciones para seguir en operación, aunque no con el mismo nombre.

Su historia se inició en 1966 para transmitir conferencias y programas de medicina preventiva para hospitales del IMSS, luego se posicionó en el mercado televisivo y a Pago por Evento, y actualmente se encarga de comercializar servicios de televisión, internet y telefonía bajo la firma de Izzi, una empresa de la familia Azcárraga.

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Inicios de Cablevisión, pionera de la TV de paga

En el mundo de las telecomunicaciones, las empresas tienen mucha trayectoria. Tal es el caso de Cablevisión, integrante del consorcio de Televisa, que incursionó en la industria de televisión por cable desde octubre de 1966 con el liderazgo de Benjamín Burillo Pérez. Al inicio, no se trataba de entretenimiento, sino de un sector muy específico de usuarios en el entonces Distrito Federal: el personal médico.

Cablevisión empezó transmitiendo conferencias, simposios, intervenciones quirúrgicas y programas de medicina preventiva en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de un circuito cerrado.

En 1969, consiguió un permiso provisional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para iniciar la construcción de una red de 124 kilómetros para las colonias Del Valle y Polanco, donde empezó el servicio de televisión por cable.

Con 300 suscriptores, Cablevisión ofrecía los canales locales 2, 4, 5 y 9, el 13 – operado por el gobierno– y el canal 10, que incluía una programación estadounidense con señales de la NBC, CBS y ABC. Dos años después, incluyó el canal 7, de generación propia donde se transmitían películas y programas de entretenimiento general.

En 1974, la Secretaría de Comunicaciones le dio la concesión para explotar un sistema de distribución de señales de televisión por cable, con capacidad para 12 canales y operación continúa las 24 horas en el Distrito Federal y áreas circundantes del Estado de México.

Cablevisión tuvo que esperar diez años desde su primer permiso para obtener una concesión para asegurarse la operación por ese mismo tiempo. Para 1990, la oferta de contenido creció a 17 canales de los cuales 11 eran de televisión de paga y el resto de TV abierta, y un año después, inició a comercializar un servicio premium que incluía Pago por Evento.

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Crecimiento de Cablevisión

Tras la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones en 1995, que aumentó de 15 a 30 años para las concesiones, y operar la red pública de telecomunicaciones, permitió a las empresas ampliar la gama de servicios ofrecidos, como telefonía e internet.

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Cablevisión sumó más productos a su cartera: amplió los paquetes premium y añadió más canales al servicio básico para tener una ventaja competitiva, operar los canales 46 y 56 del UHF – de acceso restringido– , obtuvo el permiso de transmisión de datos en tiempo real y en el 2000 inició la comercialización de servicios de internet a través de Cablemódem, para el segmento residencial y empresarial.

2003 fue un año relevante, ya que realizó la reingeniería de toda su infraestructura tecnológica, implementando un nuevo head-end totalmente digital para la transmisión de contenidos, además de que inauguró su nuevo centro de operaciones en la CDMX.

A partir de entonces, empezó el proyecto de digitalización, que consistía en sustituir la señal analógica por la digital a través de un decodificador. Al último día de diciembre de 2006, el 100% de sus suscriptores tenían la nueva señal. Mismo año en que logró adquirir el 43% de participación de Cablemás y el 51% de TVI.

Zabaleta y Zoom.TV
30 de mayo 2001. La actriz y cantante Susana Zabaleta en el nuevo canal Zoom.TV, de Cablevisión. (Cuartoscuro)

El 13 de diciembre de 2007, Cablestar una empresa subsidiaria de Cablevisión, compró la mayoría de activos de Bestel, otra compañía telefónica que se centraba en proveer servicios de transmisión de datos, servicios de telefonía local fija y de larga distancia, además de poseer 8,000 kilómetros de fibra óptica.

Esta compra, realizada por 256 millones de dólares, le permitió proveer conectividad entre Estados Unidos y México.

En ese entonces, el 70% de Cablestar era de Cablevisión, de la cual Televisa tenía una participación accionaria de 51%, con el liderazgo de Emilio Azcárraga Jean.

Más tarde, Televisa buscó controlar la totalidad de Cablevisión y sus subsidiarias, cosa que logró hasta enero de 2015.

Otros hechos relevantes en estos años de innovación y crecimiento fueron:

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2005 - Lanzamiento de señales de Alta Definición y del equipo DVR, para grabar y programar contenido para verlos posteriormente en un DVD digital.

2007 - Cablevisión obtuvo una concesión para prestar servicios de telefonía local fija en la CDMX y el área metropolitana. Comenzó con su operación en julio de ese año. Introdujo los servicios de triple play.

2011 - Adquisición del 100% de Cablemás

2012 - Adquisición del 48% de Cablecom

2013 - Adquisición del 52% de Cablecom

2015 - Adquisición del 100% de Cablevisión Red (Telecable)

Era de cambios: de Cablevisión a Izzi Telecom

Después de casi 50 años con el mismo nombre, la marca de Cablevisión pasó a convertirse a Izzi Telecom. El cambio ocurrió después del 31 de octubre de 2014 , según un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores.

El nombre “Izzi” salió del equipo de marketing del corporativo en Televisa, después de 400 opciones. La empresa tuvo un cambio para competir de manera más agresiva contra Telmex en el negocio de servicio de internet y telefonía.

Bajo el nuevo nombre, Televisa ofreció paquetes de telefonía fija e Internet de banda ancha a un precio fijo desde 400 pesos mensuales a través de su unidad de televisión de paga en la Ciudad de México.

El comienzo fue complicado. Las empresas de Cablevisión perdieron 90 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2014, tanto por la depreciación de peso como por los gastos de lanzamiento de la marca Izzi. Los gastos financieros se dispararon 190%, a 255 millones de pesos.

Pero a finales de 2015, ya tenía 1.1 millones de clientes, de los cuales alrededor de 770,000 fueron de nueva suscripción. De acuerdo con Adolfo Lagos, vicepresidente corporativo de Telecomunicaciones en Televisa, Izzi Telecom se encargaría de englobar la oferta de televisión de paga, internet y telefonía fija.

La excepción fue la TV satelital, ya que esa la tenía Sky.

Fusión Izzi + Sky

Desde 2015, ambas empresas operaron sus propios negocios de manera separada, pero Televisiva tuvo otros planes: combinarlas para obtener una sola compañía de entretenimiento con la más extensa red de banda ancha del país.

A finales de 2025, la fusión concluyó: Izzi concentra su operación en servicios de televisión de paga, conectividad fija y móvil, a través de su Operador Móvil Virtual (OMV), Izzi Móvil, mientras que Sky ha estado enfocada principalmente en servicios de televisión y conectividad satelital.

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El objetivo de la fusión es mejorar la perspectiva financiera de los negocios de telecomunicaciones, así como saldar la compra de la participación de 41% de Sky en manos de AT&T que realizó en 2024.

¿Cablevisión ya desapareció?

No. De hecho, aún figura dentro de la Bolsa Mexicana de Valores bajo el nombre Empresas Cablevisión, S.A. de C.V.

Cablevisión es una muestra de cómo una empresa ha tenido que adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado para seguir adelante y crecer.

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EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. GRUPO TELEVISA, S.A. Emilio Azcárraga Jean Sky Telecomunicaciones

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