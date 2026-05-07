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¿Qué pasó con Dish y Sky? La historia del auge y caída de la TV de paga en México

La televisión de paga tuvo una rivalidad marcada por Sky, de Televisa, y Dish, de MVS, en la década de 2010. Sin embargo, este mercado ha sufrido pérdidas por la consolidación del streaming.
jue 07 mayo 2026 12:51 PM
Cómo el streaming rompió el duopolio de Sky y Dish en México y ahora luchan por su supervivencia
Dish comenzó a competir contra Sky en 2008, quien tuvo 4 años de monopolio de la televisión de paga en México. (Foto: Expansión / ChatGPT)

Hasta hace 10 años, la televisión de paga era un sector de entretenimiento con amplia cobertura: 56% de los hogares mexicanos tenían suscripción al cierre de 2015. El mercado estaba dominado por dos colores que contendían por los techos de los hogares mexicanos: VeTV, la antena azul de Sky, y Dish, la roja.

No obstante, el auge de TV satelital cayó estrepitosamente ante el streaming y ambos proveedores tuvieron que dejar atrás esta rivalidad y transformarse para mantenerse a flote. ¿Cómo pasó de la cima, al declive y la supervivencia de ambos servicios?

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La llegada de Sky en la televisión por cable

El 25 de julio de 1996, se consolidó la empresa Innova, con el objetivo de brindar servicio de TV de paga a través de una transmisión digital bajo la modalidad DTH (Direct-To-Home) vía satélite a través de Sky.

Es decir, se utilizaba un sistema de transmisión de señales de televisión y radio, las cuales recibía por una antena parabólica instalada. Esta tecnología permitía la entrega de contenido de gran calidad, incluso cuando no había infraestructura terrestre.

La fundación de Sky se realizó de manera conjunta entre Televisa, News Corporation y Liberty Media, e inició operaciones en diciembre del mismo año. En ese entonces, su único competidor era DirectTV México, un servicio ofrecido por AT&T.

Ambas empresas mantuvieron una fuerte rivalidad. En el caso de los clientes, Sky apostó por llevar la televisión a zonas donde el cable no llegaba, como las zonas rurales o montañosas, aprovechando la huella satelital para cubrir al territorio, lo que le sumó puntos a favor.

Para octubre de 2004, Sky contaba con 940,000 suscriptores e ingresos anuales de aproximadamente 4,200 millones de pesos, mientras que DirecTV enfrentó pérdidas significativas y decidió cerrar operaciones.

Para evitar a sus clientes, le vendió su cartera de suscriptores a la empresa de Televisa, y así, Sky se volvió el único proveedor de televisión de paga por satélite en el país, con derechos exclusivos de contenido deportivo, como los siguientes dos mundiales.

Dish como nuevo rival y nace VeTV

En 2008, la empresa estadounidense Dish Network y la mexicana MVS Comunicaciones realizaron una inversión total de 400 millones de dólares para entrar en el segmento. 51% fue aportado por MVS y el 49% por parte de Dish Network, con un contrato de tres años.

Dish comenzó a competir contra Sky con más diversidad en su oferta a bajo precio: canales de alto rating y contenidos culturales, informativos, series, reality show. música, películas y programación infantil.

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Dish utilizaba el mismo sistema DTH, y paquetes mensuales, con costos variados según la cantidad de canales a elegir. Esta oferta resultó muy atractiva para los usuarios en México. En siete meses, logró atraer 530,000 suscriptores en más de 21 ciudades.

En menos de 12 meses de la entrada de Dish al mercado, Sky respondió con un nuevo esquema de contratación por prepago VeTV, que tenía paquetes modulares de canales, permitiendo el acceso a sectores de menor ingreso y aumentando su base de clientes.

Por otra parte, los números del sector no cuadraban. MVS reportó que Dish tenía 530,000 suscriptores en julio de 2009, y una semana después, Televisa afirmó poseer 1.65 millones con Sky, en suma, un total de 2.18 millones de usuarios de televisión por paga.

Pero la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones informó que al final de junio había 1.77 millones de suscriptores.

En ese entonces, Dish ofrecía 40 canales por 149 pesos mensuales, más costos de instalación, y VeTV 169 pesos por la misma cantidad de canales.

La diferencia no estaba en el precio, sino que la primera no tenía distribución de canales públicos, mientras la segunda sí, de manera exclusiva, una medida que se consideró controversial por ser anticompetitiva.

Este conflicto terminó tras la Reforma de Telecomunicaciones en septiembre de 2013, que incluía los principios "must carry" (obligación de los operadores de televisión de paga de retransmitir las señales de televisión abierta con cobertura nacional) y "must offer" (obligación de las televisoras abiertas de permitir dicha retransmisión de forma gratuita).

Posteriormente, Dish consiguió una colaboración con Telmex, que permitía a Dish utilizar el recibo telefónico para realizar la facturación y cobranza de sus servicios, dándole acceso a los clientes del servicio de internet.

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No obstante, esta unión fue señalada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por no seguir con los procedimientos oficiales antes de su aplicación. La autoridad sancionó a ambas empresas por 43 millones de pesos para Telmex y 14.4 millones a Dish.

La caída de la TV satelital

Los siguientes años fueron de crecimiento para el sector, y principalmente para Sky. Televisa compró Cablecom en 2012, otra proveedora de televisión de paga y tres años después, lanzaron el satélite propio Sky México 1.

En 2015, Sky contaba con más de 7.2 millones de suscriptores, y un año después superó los 8 millones, favorecido por el apagón analógico, que en términos generales, subieron 13% según el IFT.

La distribución de los 18.2 millones de suscriptores a nivel mundial fue de la siguiente manera:

Sky (con VeTV) - 60.2%
Dish - 16.8%
Megacable - 15.6%
Otros: 7.4%

Sin embargo, la industria cambiaría en adelante con la llegada del servicio de streaming, o distribución de contenido a través de internet, combinado con la coyuntura de la pandemia de COVID-19.

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En 2022, casi un millón de mexicanos cancelaron sus servicios de televisión de paga, cerrando con 24.3 millones de suscriptores. El declive se derivó por cambios en hábitos de consumo y la llegada de otros competidores, como plataformas de streaming de video, (Disney, HBO Max, Netflix, ViX), las cuales lograron atraer a más de 9.4 millones de usuarios en México entre 2015 y 2022.

Sky, al segundo cuarto de 2023, reportó 191,000 desconexiones para cerrar con un total de 6.5 millones de suscriptores, lo que significó una caída de 13.4% en sus ingresos.

Otro factor importante fue la pérdida de contenido, de canales que apostaron por mudar sus producciones a las plataformas de streaming.

Ante esto, Televisa lanzó Sky+, un ecosistema basado en Android TV que permite almacenar en un mismo dispositivo la programación de Sky TV y todos los contenidos de otras plataformas de streaming como HBO Max, Universal+, Start+, Disney+ y Vix Premium.

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A finales de 2025, Sky se fusionó con Izzi, otro servicio de televisión de paga, conectividad fija y móvil, para transformar su negocio: la primera será enfocada a la misma línea con la que nació, mientras que la segunda se enfocará en internet.

Mientras tanto, Dish no ha compartido información de sus pérdidas, y se mantiene como una estrategia de agregados de streaming (MVS Hub).

Ambas empresas tuvieron que adecuarse para evitar desaparecer del sistema del entretenimiento, ya sea a través de fusiones estratégicas o cambios en su modelo original.

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Sky Dish GRUPO TELEVISA, S.A.B. MVS Comunicaciones

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