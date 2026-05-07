Cómo el streaming rompió el duopolio de Sky y Dish en México y ahora luchan por su supervivencia

La llegada de Sky en la televisión por cable

El 25 de julio de 1996, se consolidó la empresa Innova, con el objetivo de brindar servicio de TV de paga a través de una transmisión digital bajo la modalidad DTH (Direct-To-Home) vía satélite a través de Sky.

Es decir, se utilizaba un sistema de transmisión de señales de televisión y radio, las cuales recibía por una antena parabólica instalada. Esta tecnología permitía la entrega de contenido de gran calidad, incluso cuando no había infraestructura terrestre.

La fundación de Sky se realizó de manera conjunta entre Televisa, News Corporation y Liberty Media, e inició operaciones en diciembre del mismo año. En ese entonces, su único competidor era DirectTV México, un servicio ofrecido por AT&T.

Ambas empresas mantuvieron una fuerte rivalidad. En el caso de los clientes, Sky apostó por llevar la televisión a zonas donde el cable no llegaba, como las zonas rurales o montañosas, aprovechando la huella satelital para cubrir al territorio, lo que le sumó puntos a favor.

Para octubre de 2004, Sky contaba con 940,000 suscriptores e ingresos anuales de aproximadamente 4,200 millones de pesos, mientras que DirecTV enfrentó pérdidas significativas y decidió cerrar operaciones.

Para evitar a sus clientes, le vendió su cartera de suscriptores a la empresa de Televisa, y así, Sky se volvió el único proveedor de televisión de paga por satélite en el país, con derechos exclusivos de contenido deportivo, como los siguientes dos mundiales.

Dish como nuevo rival y nace VeTV

En 2008, la empresa estadounidense Dish Network y la mexicana MVS Comunicaciones realizaron una inversión total de 400 millones de dólares para entrar en el segmento. 51% fue aportado por MVS y el 49% por parte de Dish Network, con un contrato de tres años.

Dish comenzó a competir contra Sky con más diversidad en su oferta a bajo precio: canales de alto rating y contenidos culturales, informativos, series, reality show. música, películas y programación infantil.