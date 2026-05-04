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¿Qué es Petrobras? La petrolera brasileña que busca aliarse con Pemex

Antes del viaje de Claudia Sheinbaum a Brasil para firmar un acuerdo energético, conviene entender qué es realmente la empresa con la que Pemex podría hacer negocios.
lun 04 mayo 2026 11:44 AM
¿Qué es Petrobras? La petrolera brasileña que busca aliarse con Pemex
La estructura accionaria de Petrobras combina control estatal con financiamiento global, una mezcla que explica su peso estratégico en la industria energética. (Buda Mendes/Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Brasil para firmar un acuerdo de entendimiento entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras. La fecha aún no está definida: el gobierno espera cerrar primero el documento de cooperación entre ambas compañías, que incluye exploración y producción de crudo, refinación y desarrollo de biocombustibles.

Pero antes de ese viaje, hay un punto clave para dimensionar el acuerdo: qué tipo de empresa es Petrobras, quién es su dueño y cómo está estructurada, un detalle que ayuda a entender con quién —y bajo qué condiciones— negociará México.

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El gobierno manda, pero los extranjeros ponen más dinero

Petrobras no tiene un dueño único. Su propiedad está distribuida entre el Estado brasileño, fondos de desarrollo públicos e inversionistas privados de distintas partes del mundo. Lo que define quién controla la empresa no es quién pone más capital, sino quién tiene más votos.

Según el análisis de estructura accionaria de Petrobras actualizado a marzo de 2026 , el Gobierno Federal de Brasil posee el 50.26% de las acciones ordinarias, es decir, las que tienen derecho a voto para tomar decisiones estratégicas. Eso le garantiza el control corporativo. Si se mira el capital total de la empresa —sumando acciones con y sin derecho a voto—, el peso del Estado se reduce: el Gobierno Federal concentra el 29.02% del capital total, y sumando a sus brazos financieros, el BNDESPar con 6.98% y el BNDES con 1.05%, el grupo de control alcanza el 37.06%.

El resto del capital pertenece al sector privado. Y el grupo más grande no es brasileño: los inversionistas extranjeros concentran el 47.56% del capital total de la empresa, operando principalmente a través de la Bolsa de Valores de Nueva York y la bolsa brasileña B3. Los inversionistas privados locales suman el 15.39% restante, divididos entre fondos institucionales y pequeños accionistas minoristas.

Traducido: el Estado brasileño gobierna Petrobras porque controla los votos, pero más de la mitad del dinero invertido en la empresa proviene de afuera de Brasil. Es una empresa estatal en el sentido político, no en el sentido patrimonial.

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¿Quién es el dueño de Pemex?

El gigante que nació en el fondo del océano

Para entender por qué Petrobras es una pieza relevante para México, hay que mirar dónde está su verdadero músculo. En 2006, Brasil descubrió el Presal: una de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, ubicada bajo una gruesa capa de sal en el fondo marino del Atlántico Sur. Ese hallazgo transformó a Petrobras en una especialista mundial en extracción de crudo en aguas ultraprofundas.

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Hoy, el 70% de la producción petrolera de Brasil proviene del Presal. El país produce 3.95 millones de barriles diarios y ocupa el primer lugar entre los productores de petróleo de América Latina. Petrobras opera pozos a profundidades de alrededor de 2,500 metros bajo el nivel del mar. Esa capacidad técnica no se construye en unos años: es el resultado de dos décadas de inversión y desarrollo tecnológico propio.

Ya opera en el Golfo de México, del lado equivocado para Pemex

Petrobras lleva operando en el Golfo de México desde 2018, solo que del lado estadounidense. Petrobras participa en proyectos de exploración y producción en el Golfo de México a través de una asociación con Murphy Oil en bloques ubicados frente a Louisiana, donde conserva una participación del 20%. La empresa no llega al Golfo sin conocerlo. Propone cruzar la línea hacia el lado mexicano con una base de experiencia ya construida.

Esa experiencia se refleja en la escala y capacidades que hoy tiene frente a Pemex:

- Brasil produce 3.95 millones de barriles diarios , el mayor nivel en América Latina.

- Pemex produce alrededor de 1.6 millones de barriles diarios, en proceso de recuperación.

- Petrobras opera en aguas de hasta 2,500 metros de profundidad en el Presal.

Trión arranca perforación de 24 pozos marinos
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Woodside Energy arranca perforación en 24 pozos marinos del campo Trión

Por qué Pemex necesita lo que Petrobras tiene

La brecha entre las dos empresas es técnica antes que política. Pemex redujo sus operaciones en aguas profundas en los últimos años por el alto costo de inversión y la falta de tecnología especializada. Su único proyecto activo en ese segmento es Trión, a 180 kilómetros del Puerto de Altamira en Tamaulipas, que arrancó exploración en 2025. Pero Pemex no opera Trión sola: la australiana Woodside Energy tiene el 60% del proyecto y es la operadora. Pemex participa con el 40% restante.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue explícito al proponer la alianza. Llamó a Sheinbaum a principios de marzo para plantearle la idea y mencionó públicamente que Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras para explorar petróleo en el Golfo de México, destacando la experiencia de la brasileña en yacimientos a esas profundidades. Después de esa llamada, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, viajó a México en abril para avanzar en los términos del posible acuerdo.

Aunque Pemex no ha comunicado nada al respecto de esta alianza, Sheibaum explicó que el convenio contempla exploración y producción, procesos de transformación industrial y desarrollo de biocombustibles como biodiésel y etanol. En ese último rubro, Brasil es referente mundial: produce etanol a escala industrial a partir de caña de azúcar, y Sheinbaum ha manifestado el interés de su gobierno por replicar ese modelo en México.

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