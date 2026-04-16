¿Cuántos millones de usuarios ha perdido Sky en la última década? Así ha sido el desplome del negocio

Durante décadas, Sky fue la apuesta de Televisa para ofrecer contenidos exclusivos, especialmente deportivos. Tener contratada esta plataforma de televisión satelital era, para muchos hogares, una señal de estatus. Sin embargo, esa mística se ha ido desvaneciendo con el paso de los años.
Más allá de la percepción, el cambio se refleja en los números. El servicio ha perdido millones de suscriptores en la última década, en medio de un mercado que cambió radicalmente: muchos usuarios migraron a paquetes de triple o cuádruple play de compañías como Izzi o Totalplay, mientras que otros prefieren destinar su dinero a plataformas de streaming.
A continuación, repasamos cómo Sky se ha desplomado en los últimos años, cuántos usuarios ha perdido, cuáles son las razones detrás de esta caída y qué se espera para el futuro de la plataforma.
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¿Cuántos usuarios ha perdido Sky en los últimos 10 años?
En la última década, Sky pasó de ser una de las plataformas de televisión de paga con mayor crecimiento en México a enfrentar una fuerte pérdida de clientes.
De acuerdo con los reportes financieros que Grupo Televisa envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre el cierre de 2015 y el de 2025 la empresa perdió 3,532,810 usuarios, medidos como Unidades Generadoras de Ingreso (RGUs).
A mediados de la década pasada, el servicio todavía estaba en expansión. En 2015 Sky contaba con más de 7.2 millones de suscriptores, impulsado en gran medida por el crecimiento de VeTV, su paquete de bajo costo. El avance continuó en 2016, cuando superó los 8 millones de clientes, favorecido también por el llamado apagón analógico, que llevó a muchos hogares a contratar televisión de paga.
Después vino una etapa de estancamiento y caída. Aunque hubo algunos repuntes —como durante la pandemia de COVID-19, cuando creció la demanda de conectividad— la tendencia general terminó siendo descendente. A partir de 2022 la disminución se aceleró con fuertes desconexiones en el servicio de video, especialmente entre usuarios de paquetes prepago.
Para 2025, la base se redujo a 3.75 millones de RGUs, menos de la mitad del nivel que llegó a tener en su mejor momento.
Así evolucionó la base de usuarios de Sky en la última década:
2015: 7,284,162 suscriptores activos netos
2016: 8,026,519 suscriptores activos netos
2017: 8,002,526 suscriptores activos netos
2018: 7,728,881 RGUs totales
2019: 7,816,610 RGUs totales
2020: 8,144,093 RGUs totales
2021: 8,166,168 RGUs totales
2022: 6,913,408 RGUs totales
2023: 6,115,361 RGUs totales
2024: 5,062,621 RGUs totales
2025: 3,751,352 RGUs totales
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¿Cómo se explica la caída de Sky?
La caída de Sky en la última década responde a una combinación de cambios en el mercado, en los hábitos de consumo y en decisiones internas de la empresa.
De acuerdo con reportes financieros de Grupo Televisa enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, la plataforma alcanzó su punto máximo en 2021, con 8.16 millones de RGUs, pero desde entonces ha perdido más de 4.4 millones de usuarios, hasta cerrar 2025 con 3.75 millones.
Uno de los factores ha sido el comportamiento cíclico ligado a los grandes eventos deportivos. Históricamente, Sky registraba picos de suscriptores durante los Mundiales de futbol, pero después venían cancelaciones masivas. En 2018, por ejemplo, perdió más de 365 mil clientes de video tras la Copa Mundial de la FIFA 2018, y algo similar ocurrió después de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Otro elemento fue el fin del impulso que dejó la pandemia. Durante 2020 y parte de 2021, el confinamiento aumentó la demanda de entretenimiento y conectividad en casa. Sin embargo, con el regreso a clases presenciales y al trabajo en oficinas, las recargas de paquetes prepago comenzaron a disminuir, lo que afectó especialmente a los clientes de menor poder adquisitivo.
A esto se sumó una decisión interna de la empresa. En 2022, Sky realizó una depuración de su base de clientes y desconectó más de 402 mil suscriptores de video que no generaban ingresos recurrentes o tenían bajo valor.
El golpe más fuerte, sin embargo, ha venido del cambio tecnológico. El negocio de televisión satelital enfrenta una creciente competencia de las plataformas de streaming, lo que ha provocado una caída constante en el segmento de video. Solo en 2025, los servicios satelitales perdieron 1.18 millones de usuarios de video.
Para contrarrestar esta tendencia, la empresa intentó diversificarse con servicios de internet como Blue Telecomm y telefonía móvil virtual. Aunque en algunos años aportaron crecimiento, su tamaño no ha sido suficiente para compensar el desplome del negocio principal de televisión.
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Izzi y ViX le comen el mercado a Sky
El retroceso de Sky también se entiende al comparar su desempeño con otras plataformas del propio Grupo Televisa. Mientras el negocio satelital ha perdido usuarios, Izzi y ViX se han convertido en los motores de crecimiento del grupo.
La diferencia se ve primero en la base de clientes. En 2015, el segmento de cable —encabezado por Izzi— tenía cerca de 9 millones de RGUs. Para 2025 alcanzó alrededor de 15.5 millones. En contraste, Sky pasó de 7.28 millones de usuarios a 3.75 millones, perdiendo más de la mitad de su base.
La estrategia también cambió. Izzi evolucionó hacia un modelo centrado en conectividad de banda ancha y agregación de plataformas digitales, mientras que Sky dependía principalmente de la televisión satelital, un negocio cada vez más presionado por el streaming.
El viraje se refleja incluso en los contenidos que antes eran exclusivos de Sky. A inicios de los 2000, el reality Big Brother se transmitía 24/7 en Sky con múltiples cámaras dentro de la casa, uno de los grandes atractivos del servicio. Hoy, el mismo formato vive en streaming: La Casa de los Famosos puede verse 24/7 en ViX.
Algo similar ocurre con el futbol. Durante años, tener acceso a partidos de la Liga MX y a grandes torneos fue un “plus” para atraer suscriptores a Sky. Sin embargo, la apuesta ahora se mueve al streaming. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Televisa decidió que los 104 partidos estarán disponibles completos en ViX Premium , mientras que los sistemas de televisión de paga solo tendrán encuentros seleccionados.
Hoy Sky mantiene en exclusiva La Liga de España, con partidos de clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona. También conserva derechos sobre torneos y eliminatorias organizados por UEFA y CONMEBOL. Sin embargo, gran parte del futbol internacional hoy puede verse en otros canales de televisión y en diversas plataformas de streaming.
El futuro de Sky difícilmente pasa por recuperar los más de 8 millones de usuarios que llegó a tener. Más bien apunta a una transformación dentro del negocio de telecomunicaciones de Grupo Televisa, donde el servicio satelital ya no es el eje principal.
El primer cambio clave es su integración con Izzi. Desde 2024–2025, Sky dejó de operar como un negocio independiente y pasó a formar parte de un solo segmento llamado Telecom, con un mando directivo unificado. La idea es compartir infraestructura, costos y operaciones para hacer más eficiente el negocio.
Al mismo tiempo, la estrategia apunta a dejar de depender de la televisión satelital tradicional. Ante la caída del servicio de video —que perdió más de un millón de usuarios solo en 2025— el crecimiento se buscará en servicios de conectividad, como internet a través de Blue Telecomm y telefonía móvil virtual, además de paquetes que combinen video, internet y móvil para retener clientes.
Otra tendencia será priorizar rentabilidad sobre volumen. Tras las fuertes desconexiones en el segmento prepago, la empresa parece enfocarse en conservar usuarios de mayor valor y mejorar los márgenes, más que en expandir masivamente la base de suscriptores.
Finalmente, el cambio estratégico del grupo hacia el streaming también redefine el papel de Sky. Con plataformas como ViX concentrando cada vez más contenido —incluidos eventos deportivos relevantes—, el servicio satelital podría quedar como un complemento dentro de un ecosistema de conectividad más amplio, no como el centro del negocio.
En síntesis, el futuro de Sky no parece ser volver a su auge de la televisión satelital, sino reconvertirse en una pieza dentro de una plataforma convergente de internet, telecomunicaciones y streaming liderada por Izzi y ViX.