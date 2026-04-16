¿Cuántos millones de usuarios ha perdido Sky en la última década? Así ha sido el desplome del negocio

Izzi y ViX le comen el mercado a Sky

El retroceso de Sky también se entiende al comparar su desempeño con otras plataformas del propio Grupo Televisa. Mientras el negocio satelital ha perdido usuarios, Izzi y ViX se han convertido en los motores de crecimiento del grupo.

La diferencia se ve primero en la base de clientes. En 2015, el segmento de cable —encabezado por Izzi— tenía cerca de 9 millones de RGUs. Para 2025 alcanzó alrededor de 15.5 millones. En contraste, Sky pasó de 7.28 millones de usuarios a 3.75 millones, perdiendo más de la mitad de su base.

La estrategia también cambió. Izzi evolucionó hacia un modelo centrado en conectividad de banda ancha y agregación de plataformas digitales, mientras que Sky dependía principalmente de la televisión satelital, un negocio cada vez más presionado por el streaming.

El viraje se refleja incluso en los contenidos que antes eran exclusivos de Sky. A inicios de los 2000, el reality Big Brother se transmitía 24/7 en Sky con múltiples cámaras dentro de la casa, uno de los grandes atractivos del servicio. Hoy, el mismo formato vive en streaming: La Casa de los Famosos puede verse 24/7 en ViX.

Algo similar ocurre con el futbol. Durante años, tener acceso a partidos de la Liga MX y a grandes torneos fue un “plus” para atraer suscriptores a Sky. Sin embargo, la apuesta ahora se mueve al streaming. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Televisa decidió que los 104 partidos estarán disponibles completos en ViX Premium , mientras que los sistemas de televisión de paga solo tendrán encuentros seleccionados.

Hoy Sky mantiene en exclusiva La Liga de España, con partidos de clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona. También conserva derechos sobre torneos y eliminatorias organizados por UEFA y CONMEBOL. Sin embargo, gran parte del futbol internacional hoy puede verse en otros canales de televisión y en diversas plataformas de streaming.

La señal más clara del cambio llegó entre 2024 y 2025, cuando Televisa integró las operaciones de cable y Sky en un solo segmento de telecomunicaciones . El nuevo modelo quedó bajo la estructura del negocio de cable, reflejando que el crecimiento del grupo ahora se apoya en la conectividad de Izzi y en el streaming de ViX, mientras el satélite pierde protagonismo.