Por qué la familia Slim tomó el control de Pumas, aplicó lógica empresarial y lo llevó al histórico bicampeonato de 2004

El empresario que llevó a Pumas al bicampeonato

La apuesta de Arturo Elías Ayub terminó transformando por completo a los Pumas. El propio empresario contó en aquella entrevista que su relación con Hugo Sánchez —leyenda del Real Madrid y considerado por muchos como el mejor futbolista mexicano de la historia— fue una “brújula maravillosa” que llevó al club a vivir una de las etapas más exitosas de su era moderna.

Con Hugo Sánchez en el banquillo, Pumas consolidó una generación que se volvió histórica para la afición universitaria. Jugadores como Sergio Bernal, Darío Verón, Joaquín Beltrán, Leandro Augusto, Jaime Lozano, Francisco “Kikín” Fonseca y Bruno Marioni terminaron convirtiéndose en referentes del club.

El momento más importante llegó en 2004, cuando Pumas se convirtió en el primer equipo en lograr un bicampeonato en la era de los torneos cortos.

En el Clausura 2004, el equipo terminó como segundo general con 41 puntos y llegó hasta la final contra Chivas. Tras empatar 1-1 en el marcador global, el campeonato se definió en penales en Ciudad Universitaria, donde Pumas levantó el título después de que Rafael Medina fallara el disparo definitivo para Guadalajara.

Meses después, en el Apertura 2004, el equipo volvió a hacer historia. Aunque entró a la liguilla de forma irregular, eliminó a Veracruz y Atlas antes de enfrentar al Monterrey de Miguel Herrera en la final. Pumas ganó la serie 3-1 global y selló el bicampeonato con un gol del “Kikín” Fonseca en la vuelta.

Pero el éxito no se quedó solo en México. Durante esa etapa, Pumas viajó a España y derrotó al Real Madrid de “Los Galácticos” en el Trofeo Santiago Bernabéu, uno de los triunfos internacionales más recordados en la historia del club. Además, el equipo fue subcampeón de la Copa Sudamericana y conquistó el Campeón de Campeones.

Todos esos logros deportivos también terminaron impulsando el crecimiento económico del club. Los títulos atrajeron mejores patrocinadores, mayores ingresos por televisión y ventas masivas de uniformes, lo que permitió sanear las finanzas y dejar a Pumas con un superávit cercano a 7 millones de dólares al final de la gestión de Arturo Elías Ayub, según detalló el propio empresario.

El impacto también se reflejó en las tribunas. Cuando Elías Ayub tomó al equipo, el promedio de asistencia en Ciudad Universitaria era de apenas 6,300 personas por partido. Para el cierre de su etapa al frente del patronato, la cifra ya rondaba los 46,000 aficionados por encuentro.

Las playeras se agotaban constantemente, la marca Pumas atravesaba uno de los momentos más fuertes de su historia y toda una generación de niños y jóvenes comenzó a desarrollar su afición por el equipo de la UNAM.