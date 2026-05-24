Por qué la familia Slim tomó el control de Pumas, aplicó lógica empresarial y lo llevó al histórico bicampeonato de 2004

Hoy los Pumas de la UNAM siguen siendo uno de los clubes más importantes y populares del futbol mexicano. Sin embargo, a principios de los años 2000 la situación del equipo era mucho más delicada: el club venía de terminar en el último lugar de la tabla general y atravesaba una fuerte crisis institucional y deportiva.
Con la huelga finalmente resuelta, la prioridad era reconstruir tanto a la universidad como al equipo de futbol. El entonces rector, Juan Ramón de la Fuente, entendió que el patronato de Pumas necesitaba a un perfil con capacidad empresarial, pasión por el deporte e identidad universitaria.
Fue entonces cuando buscó a Carlos Slim Helú, ingeniero formado en la UNAM , que tiene un fuerte arraigo a su alma mater. En ese momento ya era el hombre más rico de México, y encabezaba gigantes corporativos como Grupo Carso y América Móvil.
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Carlos Slim dijo no… pero propuso a su yerno
Juan Ramón de la Fuente no obtuvo la respuesta que esperaba. Carlos Slim le explicó que, aunque le interesaba ayudar a los Pumas como a la UNAM en el momento complicado por el que atravesaban, sus responsabilidades al frente de múltiples empresas y marcas le impedían asumir la presidencia del patronato del club.
Sin embargo, el empresario lanzó una propuesta que terminaría siendo decisiva para el resurgimiento del equipo: poner al frente a su yerno, Arturo Elías Ayub, quien ya tenía un alto cargo dentro de Telmex.
Además de formar parte del círculo cercano de Slim y ser un empresario con experiencia, Elías Ayub tenía algo que resultaba fundamental para el proyecto: una auténtica pasión por el futbol y por los Pumas. Aunque estudió en la Universidad Anáhuac, desde joven era aficionado del club universitario.
Con el respaldo del imperio empresarial de Slim y el entusiasmo de Elías Ayub, comenzó una nueva etapa para Pumas que poco tiempo después terminaría transformándose en una de las más exitosas de su historia reciente.
El club arrastraba una deuda cercana a 4 millones de dólares y, en lo deportivo, venía de ocupar el penúltimo lugar de la tabla. Para Elías Ayub, muchas áreas seguían manejándose de manera improvisada, bajo esquemas que calificó como propios de “amateurs” dentro del futbol mexicano de aquella época.
Ante ese escenario, decidió aplicar una lógica completamente empresarial. Una de sus primeras medidas fue eliminar la figura de los promotores e intermediarios. A partir de entonces, cualquier jugador que quisiera llegar a Pumas debía negociar directamente con él, con la intención de transparentar operaciones y evitar sobrecostos.
También reorganizó la estrategia comercial del club. Aunque durante años existió la idea de que Grupo Carso financiaba ampliamente al equipo, Elías Ayub aclaró que el patrocinio de Telmex rondaba apenas los 300,000 dólares anuales. En cambio, buscó acuerdos más grandes y logró contratos como uno con Banamex por 1.5 millones de dólares.
Además, apostó por fortalecer la marca Pumas. Aprovechó el crecimiento deportivo para impulsar la venta de mercancía oficial, especialmente uniformes, y convertir al Estadio Olímpico Universitario en una cancha constantemente llena.
La estrategia terminó creando un círculo virtuoso: mejores resultados generaban más patrocinadores, mayores ingresos por televisión y mejores entradas en taquilla. Eso, a su vez, permitía mantener finanzas más sanas y construir un equipo competitivo.
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El empresario que llevó a Pumas al bicampeonato
La apuesta de Arturo Elías Ayub terminó transformando por completo a los Pumas. El propio empresario contó en aquella entrevista que su relación con Hugo Sánchez —leyenda del Real Madrid y considerado por muchos como el mejor futbolista mexicano de la historia— fue una “brújula maravillosa” que llevó al club a vivir una de las etapas más exitosas de su era moderna.
Con Hugo Sánchez en el banquillo, Pumas consolidó una generación que se volvió histórica para la afición universitaria. Jugadores como Sergio Bernal, Darío Verón, Joaquín Beltrán, Leandro Augusto, Jaime Lozano, Francisco “Kikín” Fonseca y Bruno Marioni terminaron convirtiéndose en referentes del club.
El momento más importante llegó en 2004, cuando Pumas se convirtió en el primer equipo en lograr un bicampeonato en la era de los torneos cortos.
En el Clausura 2004, el equipo terminó como segundo general con 41 puntos y llegó hasta la final contra Chivas. Tras empatar 1-1 en el marcador global, el campeonato se definió en penales en Ciudad Universitaria, donde Pumas levantó el título después de que Rafael Medina fallara el disparo definitivo para Guadalajara.
Meses después, en el Apertura 2004, el equipo volvió a hacer historia. Aunque entró a la liguilla de forma irregular, eliminó a Veracruz y Atlas antes de enfrentar al Monterrey de Miguel Herrera en la final. Pumas ganó la serie 3-1 global y selló el bicampeonato con un gol del “Kikín” Fonseca en la vuelta.
Pero el éxito no se quedó solo en México. Durante esa etapa, Pumas viajó a España y derrotó al Real Madrid de “Los Galácticos” en el Trofeo Santiago Bernabéu, uno de los triunfos internacionales más recordados en la historia del club. Además, el equipo fue subcampeón de la Copa Sudamericana y conquistó el Campeón de Campeones.
Todos esos logros deportivos también terminaron impulsando el crecimiento económico del club. Los títulos atrajeron mejores patrocinadores, mayores ingresos por televisión y ventas masivas de uniformes, lo que permitió sanear las finanzas y dejar a Pumas con un superávit cercano a 7 millones de dólares al final de la gestión de Arturo Elías Ayub, según detalló el propio empresario.
El impacto también se reflejó en las tribunas. Cuando Elías Ayub tomó al equipo, el promedio de asistencia en Ciudad Universitaria era de apenas 6,300 personas por partido. Para el cierre de su etapa al frente del patronato, la cifra ya rondaba los 46,000 aficionados por encuentro.
Las playeras se agotaban constantemente, la marca Pumas atravesaba uno de los momentos más fuertes de su historia y toda una generación de niños y jóvenes comenzó a desarrollar su afición por el equipo de la UNAM.
¿Por qué terminó la relación de Arturo Elías Ayub con Pumas?
La salida de Arturo Elías Ayub de Pumas llegó después de que el proyecto alcanzara prácticamente todos sus objetivos deportivos y financieros. El empresario explicó que la combinación entre sus responsabilidades en Telmex y la presidencia del Patronato del club terminó siendo una carga imposible de sostener.
Según relató, inicialmente pensó que involucrarse en el futbol sería una actividad adicional, pero con el tiempo descubrió que dirigir a Pumas demandaba atención permanente. Incluso confesó que desde tiempo antes de dejar el cargo ya analizaba retirarse porque el ritmo de trabajo lo estaba agotando.
Su despedida coincidió además con el punto más alto de aquella era: el bicampeonato de 2004, el triunfo ante el Real Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu y una institución financieramente saneada.
Para entonces, Pumas ya había pasado de una crisis económica y deportiva a convertirse en uno de los equipos más exitosos y mediáticos del futbol mexicano.
De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, Arturo Elías Ayub ocupa la posición número 44. Aunque sigue formando parte del imperio de Carlos Slim como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, el empresario también ha consolidado una trayectoria propia dentro del mundo corporativo mexicano.
Actualmente preside Sitios Latinoamérica, compañía especializada en infraestructura de telecomunicaciones que cotiza en Bolsa y reporta ventas por 15,282 millones de pesos. Además, participa en distintos consejos empresariales, entre ellos Grupo Financiero Inbursa, Grupo México Transportes, Grupo DESC, Grupo Gigante y Grupo Carso.
Mientras tanto, Pumas ha atravesado años mucho más complicados en lo deportivo. El club no gana un título de Liga MX desde 2011, es decir, hace 15 años, y en ese periodo también perdió dos finales importantes: el Apertura 2015 ante Tigres y el Apertura 2020 frente a León.
Actualmente, el equipo universitario se mantiene con 7 títulos de liga en su historia. Sin embargo, este domingo 24 de mayo podría sumar una nueva estrella si logra derrotar a Cruz Azul en la final de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.
Las conclusiones
Al final, la etapa de Arturo Elías Ayub en Pumas terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un simple proyecto deportivo o empresarial. Su gestión coincidió con uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de la UNAM y, al mismo tiempo, con una de las épocas más exitosas y populares del club universitario.
Más allá de los títulos, aquella etapa dejó una transformación financiera, institucional y hasta cultural dentro de Pumas, al grado de que buena parte de la afición que hoy llena Ciudad Universitaria nació precisamente durante esos años de bicampeonato, estadios llenos y triunfos internacionales.