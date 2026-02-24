La dura crítica de Carlos Slim al papel de EU en el narcotráfico: “Allá se queda la droga y el dinero”

El empresario Carlos Slim rara vez da declaraciones a la prensa y no tiene presencia en redes sociales, por lo que es poco común escucharlo opinar sobre temas que afectan al país, como el narcotráfico o la inseguridad en algunas regiones.
Sin embargo, el ingeniero —como se le conoce coloquialmente— ha expresado su punto de vista sobre estos asuntos en algunas conferencias de prensa en los últimos años. En ellas, ha sido crítico con el papel que juegan los Estados Unidos en este problema.
Slim considera que es injusto o incompleto pensar que México es el único responsable del tráfico de drogas, dado que la mayoría de estas mercancías ilícitas terminan siendo consumidas por estadounidenses.
Publicidad
La crítica de Carlos Slim al narcotráfico y EU
En una conferencia de prensa el 10 de febrero de 2025 , Carlos Slim se refirió de manera directa al problema del narcotráfico y cuestionó el papel de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Para el empresario, la responsabilidad no recae únicamente en México.
“Lo que veo un poco irracional es que ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que Estados Unidos no ponga ahí a militares y lo que sea para que no entre. Yo creo que debería de haber un doble cuidado: de aquí para que no salga y de allá para que no entre”, dijo.
Slim comparó la situación actual con la época de la Ley Seca en EU, donde las mafias del alcohol ilegal operaban bajo constante vigilancia, y destacó que hoy, en cambio, los túneles de trasiego son descubiertos casi siempre en México, mientras que al otro lado de la frontera parecen ignorarse, como si no existieran.
“De repente llegan las cosas (a EU) y desaparecen, como por magia no hay mafias. Debería de haber una protección en la aduana o pasando la aduana, este impidiendo que pasen drogas, o sea que México impida que salgan y ellos impiden que lleguen”.
El empresario reconoció los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum: “Lo que está haciendo México es una labor que se comprometió y yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero lo que sí parece que hace falta es que allá hubiera más presencia de la seguridad, de la policía, de la DEA, de quien sea. Este que estuviera viendo cómo se mueve, quién la compra, de dónde va, cómo se maneja el dinero”.
Slim concluyó con una reflexión sobre las consecuencias del desequilibrio en la lucha contra el narcotráfico: “De alguna forma, aunque se oye muy feo, allá se queda la droga y el dinero, porque allá creo que vale mucho más. Y acá nos quedamos con las armas y la violencia”.
Publicidad
¿Qué haría Slim para mejorar la seguridad?
En su página web , el empresario incluye un apartado con algunas de las preguntas más frecuentes que recibe. Entre ellas, dedica un espacio a la seguridad, respondiendo qué haría si tuviera la oportunidad de mejorar esta problemática en el país.
Para Slim, el primer paso es trabajar con los que saben: “Yo diría que lo que hay que hacer es llamar a los expertos, trabajar con los expertos, nacionales además, y que sean los que operen la seguridad. Ya que los conflictos entre instituciones no propician la seguridad”.
Señala que muchos problemas vienen de la policía: falta de capacitación, corrupción y sistemas de comunicación obsoletos. Por eso propone dotar al Programa Nacional de Seguridad Pública de recursos suficientes, contar con personal honesto y capacitado, y crear una base de datos nacional para coordinar acciones de investigación e inteligencia.
“La seguridad debe tener un mando importante, definido y con gente preparada… que los dejen trabajar, que los apoyen”, explica el ingeniero en su portal oficial.
También destaca la necesidad de reformar el sistema penitenciario. Para él, solo quienes han cometido delitos graves deben estar en las cárceles, mientras que las personas inocentes no deberían ser detenidas: “Se dice que el 15 o 20 por ciento (de los presos) pueden ser inocentes”.
Finalmente, Slim cita experiencias internacionales exitosas en Colombia, El Salvador y Nueva York, donde la depuración de estructuras y la aplicación de estrategias eficaces redujeron la violencia y mejoraron la seguridad: “Lo que tienen que hacer es depurar las estructuras y actuar con eficacia y conocimiento”.
Publicidad
La vez que Sheinbaum defendió a Slim de acusaciones impulsadas por Musk
El 23 de enero de 2025, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, avivó la polémica al compartir en su cuenta de X una publicación de la cuenta Wall Street Mav que, sin aportar pruebas, acusaba a Carlos Slim de tener supuestos vínculos con cárteles de la droga en México.
El mensaje sostenía que el empresario no podría haber acumulado una fortuna como la que posee sin formar parte de una red “controlada y protegida”, y sugería que The New York Times impulsa una narrativa alineada con sus intereses.
Aunque Slim no respondió públicamente a los señalamientos del usuario, ni a la indirecta de Musk, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en su defensa y rechazó de manera tajante las acusaciones, al calificarlas de falsas y carentes de sustento.
Sheinbaum también condenó que figuras con gran alcance en redes sociales, como Elon Musk, compartan información sin verificar, al considerar que este tipo de mensajes contribuye a estigmatizar a México y a reforzar narrativas negativas sobre el país.
“México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series (de televisión)”, señaló.
La mandataria resaltó la fortaleza económica, cultural y social de México, así como el papel del empresariado nacional en el desarrollo del país, y reiteró que no existe ninguna investigación, en ningún lugar del mundo, contra el empresario Carlos Slim.
“Este asunto de que en una red social se ponga una palomita, un corazón, a algo que es falso, no ayuda. Aquí también hay muy buenos empresarios y empresarias que invierten todos los días en nuestro país”.
Sheinbaum concluyó que la defensa de la imagen de México y de sus empresarios debe ser permanente frente a acusaciones sin fundamento.