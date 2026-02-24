La dura crítica de Carlos Slim al papel de EU en el narcotráfico: “Allá se queda la droga y el dinero”

La crítica de Carlos Slim al narcotráfico y EU

En una conferencia de prensa el 10 de febrero de 2025 , Carlos Slim se refirió de manera directa al problema del narcotráfico y cuestionó el papel de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Para el empresario, la responsabilidad no recae únicamente en México.

“Lo que veo un poco irracional es que ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que Estados Unidos no ponga ahí a militares y lo que sea para que no entre. Yo creo que debería de haber un doble cuidado: de aquí para que no salga y de allá para que no entre”, dijo.

Slim comparó la situación actual con la época de la Ley Seca en EU, donde las mafias del alcohol ilegal operaban bajo constante vigilancia, y destacó que hoy, en cambio, los túneles de trasiego son descubiertos casi siempre en México, mientras que al otro lado de la frontera parecen ignorarse, como si no existieran.

“De repente llegan las cosas (a EU) y desaparecen, como por magia no hay mafias. Debería de haber una protección en la aduana o pasando la aduana, este impidiendo que pasen drogas, o sea que México impida que salgan y ellos impiden que lleguen”.

El empresario reconoció los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum: “Lo que está haciendo México es una labor que se comprometió y yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero lo que sí parece que hace falta es que allá hubiera más presencia de la seguridad, de la policía, de la DEA, de quien sea. Este que estuviera viendo cómo se mueve, quién la compra, de dónde va, cómo se maneja el dinero”.

Slim concluyó con una reflexión sobre las consecuencias del desequilibrio en la lucha contra el narcotráfico: “De alguna forma, aunque se oye muy feo, allá se queda la droga y el dinero, porque allá creo que vale mucho más. Y acá nos quedamos con las armas y la violencia”.