De Blim a ViX: cómo Televisa construyó el streaming que hoy domina el Mundial 2026

Hoy ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, domina buena parte de la conversación pública en México gracias a que concentra la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026. Con la Copa del Mundo en marcha, el servicio se ha convertido en uno de los productos más buscados por los aficionados al futbol.
Sin embargo, el camino de Televisa en el negocio del streaming estuvo lejos de ser sencillo. Durante años, la compañía intentó abrirse paso en un mercado dominado por gigantes como Netflix, que popularizaron el consumo de contenido bajo demanda desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.
El esfuerzo más ambicioso de esa primera etapa fue Blim, una plataforma que reunió buena parte del extenso catálogo de Televisa, incluyendo telenovelas, programas de comedia, series y películas. Aunque logró posicionar la marca en el naciente mercado del streaming mexicano, nunca alcanzó la escala, relevancia ni el impacto comercial que hoy tiene ViX.
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Nacimiento, evolución y muerte de Blim
Su origen se remonta a 2013 con Veo.TV, un primer intento de Televisa por entrar al mercado del video bajo demanda. Sin embargo, el proyecto fue relanzado el 22 de febrero de 2016 bajo el nombre de Blim, con cerca de 13,000 horas de contenido, incluyendo telenovelas, series, programas de entretenimiento y parte del archivo histórico de la televisora, según el comunicado oficial de aquella época .
El problema fue el momento en que llegó. Mientras Blim apostaba por contenidos como El Chavo del 8, telenovelas y programas tradicionales de la televisión mexicana, Netflix vivía uno de los mejores momentos de su historia con fenómenos globales como House of Cards y Stranger Things. El público más interesado en contratar plataformas de streaming eran los jóvenes, precisamente el segmento con el que la oferta de Blim tenía más dificultades para conectar.
A ello se sumaron problemas técnicos durante sus primeros años. Usuarios reportaban fallas de funcionamiento, una experiencia menos pulida que la de sus competidores y dificultades para justificar una suscripción frente a servicios internacionales que invertían miles de millones de dólares en producciones originales.
Aun así, Televisa intentó fortalecer la plataforma. En 2019 la relanzó como Blim TV, incorporando más de 30 canales de televisión en vivo, y en 2021 añadió un modelo gratuito con publicidad. Para entonces, su biblioteca superaba las 37,000 horas de contenido.
La historia de Blim llegó a su fin tras la fusión de Televisa y Univision. Con el lanzamiento de ViX en marzo de 2022 comenzó la migración de usuarios, y el 31 de marzo de 2023 la plataforma cerró definitivamente. Todo su catálogo pasó a formar parte de ViX.
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El nacimiento y éxito de ViX
ViX nació en 2022 tras la fusión entre Televisa y Univision, como se indica en el comunicado de aquel año , con una ambición mucho mayor que la que alguna vez tuvo Blim: convertirse en la plataforma de streaming en español más grande del mundo.
Los resultados llegaron rápido. Al cierre de ese mismo año, la compañía reportó más de 25 millones de usuarios activos mensuales. No significa que 25 millones de personas pagaran una suscripción, sino que utilizaban la plataforma al menos una vez al mes, ya fuera en su versión gratuita o en la de pago.
Precisamente, uno de los factores detrás de su crecimiento fue su modelo híbrido. A diferencia de Netflix u otras plataformas, ViX ofrece una modalidad gratuita con publicidad que sirve como puerta de entrada para nuevos usuarios. Según la empresa, la mitad de quienes terminaron contratando ViX Premium llegaron primero a través de la versión gratuita.
Pero el impulso decisivo llegó con el Mundial de Qatar 2022. Gracias a los derechos digitales del torneo, ViX registró picos de más de 5 millones de dispositivos conectados en un solo partido, tal como reportó Expansión en su momento . El fenómeno demostró el enorme potencial del futbol para atraer audiencias masivas al streaming y aceleró el crecimiento de la plataforma en sus primeros meses de operación.
Ese crecimiento terminó reflejándose en el negocio. Para enero de 2026, ViX alcanzó 10 millones de suscriptores de pago en toda la región —principalmente en México y entre la comunidad hispana de Estados Unidos—, una cifra distinta al total de usuarios activos que utiliza la plataforma.
Además, ViX logró algo que muchas plataformas tardaron años en conseguir: alcanzar la rentabilidad. Actualmente genera cerca de 25% de los ingresos de TelevisaUnivision y se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la compañía, según señaló Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital de la empresa, durante el evento Content Americas en enero de 2026 .
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ViX y el enorme potencial del Mundial 2026
Si el Mundial de Qatar 2022 fue el evento que impulsó el crecimiento inicial de ViX, la Copa del Mundo de 2026 podría representar su mayor oportunidad de negocio hasta ahora.
La razón es simple: la plataforma tiene en exclusiva para México los 104 partidos del torneo, mientras que solo 32 encuentros serán transmitidos por televisión abierta. Esto convierte a ViX en la principal puerta de acceso para millones de aficionados que desean seguir la competencia completa.
La apuesta no es menor. Gracias a Qatar 2022, ViX logró acelerar su crecimiento y alcanzar millones de usuarios en tiempo récord. Ahora busca repetir la fórmula con un torneo más grande, disputado además en México, Estados Unidos y Canadá.
Aunque TelevisaUnivision aún no ha revelado cuántos usuarios o suscriptores ha sumado gracias al Mundial, el interés del público es evidente. Incluso durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica se registraron algunos reportes de saturación e intermitencias, reflejo de la alta demanda que genera el torneo.
Para acceder a todas las transmisiones es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium y adquirir el Pase Mundial 2026.
Al momento de publicarse esta nota, los costos son:
ViX Premium: 149 pesos mensuales.
Pase Mundial 2026: 889 pesos.
En conjunto, un aficionado debe desembolsar 1,038 pesos para ver los 104 partidos del torneo. Con la Copa del Mundo desarrollándose del 11 de junio al 19 de julio, la competencia representa una prueba clave para medir hasta dónde puede llegar el crecimiento de la plataforma más importante de TelevisaUnivision.
De Blim a ViX: cómo Televisa encontró su lugar en la era del streaming
La evolución de Blim a ViX muestra cómo cambió la estrategia digital de Televisa. Lo que comenzó como un intento por competir con Netflix terminó convirtiéndose en uno de los negocios más relevantes de TelevisaUnivision.
La principal diferencia es que ViX ya no apuesta únicamente por el catálogo histórico de la empresa. Su crecimiento descansa en una combinación de contenido original, televisión en vivo, publicidad, suscripciones y eventos deportivos capaces de movilizar audiencias masivas en tiempo real.
En ese sentido, el futbol ha sido un factor determinante. El Mundial de Qatar 2022 ayudó a acelerar la adopción de la plataforma y el Mundial de 2026 representa una oportunidad todavía mayor para fortalecer su posición en el mercado.
Más allá de la audiencia que logre captar durante el torneo, el caso de ViX muestra que Televisa encontró una fórmula distinta a la de los gigantes globales del streaming: aprovechar su liderazgo en el mercado hispanohablante, apoyarse en eventos en vivo y combinar modelos gratuitos y de pago para ampliar su alcance.
El resultado es una plataforma que pasó de ser una apuesta de crecimiento a convertirse en uno de los negocios más importantes de TelevisaUnivision y en una pieza central de su estrategia para los próximos años.