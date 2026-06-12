De Blim a ViX: cómo Televisa construyó el streaming que hoy domina el Mundial 2026

Nacimiento, evolución y muerte de Blim

Su origen se remonta a 2013 con Veo.TV, un primer intento de Televisa por entrar al mercado del video bajo demanda. Sin embargo, el proyecto fue relanzado el 22 de febrero de 2016 bajo el nombre de Blim, con cerca de 13,000 horas de contenido, incluyendo telenovelas, series, programas de entretenimiento y parte del archivo histórico de la televisora, según el comunicado oficial de aquella época .

El problema fue el momento en que llegó. Mientras Blim apostaba por contenidos como El Chavo del 8, telenovelas y programas tradicionales de la televisión mexicana, Netflix vivía uno de los mejores momentos de su historia con fenómenos globales como House of Cards y Stranger Things. El público más interesado en contratar plataformas de streaming eran los jóvenes, precisamente el segmento con el que la oferta de Blim tenía más dificultades para conectar.

A ello se sumaron problemas técnicos durante sus primeros años. Usuarios reportaban fallas de funcionamiento, una experiencia menos pulida que la de sus competidores y dificultades para justificar una suscripción frente a servicios internacionales que invertían miles de millones de dólares en producciones originales.

Aun así, Televisa intentó fortalecer la plataforma. En 2019 la relanzó como Blim TV, incorporando más de 30 canales de televisión en vivo, y en 2021 añadió un modelo gratuito con publicidad. Para entonces, su biblioteca superaba las 37,000 horas de contenido.

Los resultados, sin embargo, nunca fueron suficientes. Mientras Netflix concentraba más de 80% del mercado mexicano de streaming en 2018, Blim apenas alcanzaba 2.7%. Para 2022, su participación había caído a 1.6%, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit .

La historia de Blim llegó a su fin tras la fusión de Televisa y Univision. Con el lanzamiento de ViX en marzo de 2022 comenzó la migración de usuarios, y el 31 de marzo de 2023 la plataforma cerró definitivamente. Todo su catálogo pasó a formar parte de ViX.