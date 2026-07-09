Los siete empresarios franceses que conquistaron México, del tío de Marcelo Ebrard a los Baillères

La migración francesa que cambió a México

A mediados del siglo XIX, cientos de jóvenes originarios del valle de Barcelonnette, en la región francesa de los Alpes de Alta Provenza, llegaron a México atraídos por las oportunidades que ofrecía un país en proceso de industrialización.

Muchos comenzaron como empleados en pequeños negocios, pero con el paso de los años fundaron almacenes, fábricas textiles, industrias tabacaleras y casas comerciales que marcarían el desarrollo económico nacional.

La comunidad francesa tuvo gran influencia económica durante el Porfiriato. El modelo de negocios se basaba en tiendas departamentales, la publicidad comercial y crédito al consumidor, de acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ).

El éxito de estos empresarios está ligada a sus redes familiares, esto porque era común que un comerciante establecido en México llamara a hermanos o sobrinos para incorporarlos al negocio, lo que provocó que los grandes negocios fueran dirigidos completamente por franceses.

Algunas de esas empresas sobrevivieron a la Revolución Mexicana y evolucionaron hasta convertirse en corporativos que hoy forman parte de la economía mexicana.

Los siete empresarios franceses que dejaron huella en México

Ernest Pugibet

Uno de los personajes más conocidos fue Ernest Pugibet, quien llegó a México en la segunda mitad del siglo XIX y fundó la fábrica de cigarros El Buen Tono, considerada una de las industrias más modernas de su época.

Además de fabricar cigarros, tuvo una gran presencia en campañas publicitarias, rifas promocionales y programas de bienestar para sus trabajadores, convirtiéndose en un referente de la industrialización mexicana.

Joseph Tron y Joseph Léautaud

Los orígenes de El Palacio de Hierro están en Joseph Tron y Joseph Léautaud quienes impulsaron un modelo de tienda departamental inspirado en los grandes almacenes europeos, que revolucionó la forma de vender ropa, muebles y artículos para el hogar en México.

Fachada de la tienda departamental El Palacio de Hierro, ubicada en las calles de Moliere y Homero en la colonia Polanco. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Después, adquirieron Fábricas de Francia, con esa experiencia crearon la sociedad J. Tron y Cía., con la que buscaron transformar el modelo tradicional de los pequeños almacenes de novedades en un concepto inspirado en los grandes establecimientos europeos.