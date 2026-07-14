Mientras Amazon Prime ya envía un correo electrónico cinco días antes del vencimiento de la membresía para recordar al usuario la próxima renovación, otras empresas continúan utilizando mecanismos que no cumplen con el espíritu de la regulación.

Roku , por ejemplo, únicamente remite la factura una vez realizado el cargo, sin emitir un aviso previo sobre la renovación automática. En tanto, Disney envía un correo para confirmar que el pago fue procesado e informa cuándo ocurrirá el siguiente cobro, pero el mensaje llega después de haberse efectuado la transacción y no antes de que el usuario pueda decidir si desea continuar con el servicio.

Expansión solicitó información a Disney y Netflix para conocer si prevén implementar el aviso previo de cinco días y mediante qué canales lo comunicarán a sus usuarios. Hasta el cierre de esta edición, ambas compañías no habían emitido comentarios.

La falta de un mecanismo uniforme ocurre en un momento en que el mercado de streaming enfrenta una creciente fragmentación del contenido, lo que ha llevado a los consumidores a contratar múltiples plataformas para acceder a series, películas y eventos deportivos distribuidos entre distintos servicios.

Un gasto difícil de cuantificar

Ese fenómeno también incrementó la complejidad para administrar las suscripciones. Los usuarios no solo deben recordar la fecha de cada renovación y el monto de los cargos, sino incluso recuperar contraseñas o ingresar a cuentas que permanecen inactivas para cancelar los servicios cuando ya no desean utilizarlos.

El resultado es un gasto recurrente que muchas veces pasa desapercibido hasta que el cargo aparece en el estado de cuenta.

De acuerdo con el estudio La Guerra de las Suscripciones: El Despertar de Super Bundling, elaborado por la firma especializada Bango , México es el país de América Latina donde más usuarios pagan por plataformas de streaming que utilizan poco o casi nunca.

La investigación estima que 5.2 millones de mexicanos mantienen hasta cuatro suscripciones que no consumen de manera habitual.

Además, 3.8 millones de personas no tienen claridad sobre cuánto destinan al entretenimiento digital.