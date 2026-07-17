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Las 32 plazas comerciales hermanas de Mitikah en CDMX y Edomex: van de Santa Fe a Chimalhuacán

La compañía detrás de Mitikah no depende de un solo complejo: su negocio comercial combina plazas premium, centros regionales y desarrollos de cercanía.
vie 17 julio 2026 01:52 PM
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Mitikah Centro Comercial
El portafolio de FUNO incluye desde grandes complejos como Mitikah hasta plazas enfocadas en consumo cotidiano. (FUNO)

Aunque el centro comercial Mitikah tiene pocos años desde su apertura, se ha convertido en uno de los destinos comerciales más conocidos y visitados del sur de la Ciudad de México, con una afluencia anual de 22.7 millones de visitantes , gracias a su tamaño, oferta de tiendas y variedad de servicios.

Sin embargo, detrás de este complejo existe una empresa con un portafolio comercial mucho más amplio. Mitikah no es el primer ni el único desarrollo de Fibra Uno (FUNO), la compañía que está detrás del proyecto, pues desde hace años ha expandido su presencia con distintos centros comerciales en la capital del país y el Estado de México.

Además de operar plazas de gran formato como Mitikah, este fideicomiso en bienes raíces cuenta con centros comerciales de diferentes tamaños y perfiles, que atienden distintas zonas del Valle de México.

De acuerdo con información publicada por la empresa , FUNO opera al menos 18 centros comerciales en la Ciudad de México y 15 en el Estado de México, sin contar los desarrollos comerciales que forman parte de su portafolio en otras entidades del país.

Estos son los desarrollos comerciales que Fibra Uno opera en el Valle de México:

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Las plazas comerciales de FUNO en la Ciudad de México

En la capital del país, el portafolio comercial de Fibra Uno está integrado por 18 propiedades ubicadas en distintas zonas de la ciudad. Estos desarrollos incluyen plazas con formatos diversos, desde centros comerciales de barrio hasta complejos con una mayor concentración de tiendas y servicios.

Los centros comerciales y plazas que FUNO opera en la Ciudad de México son:

-Portal San Ángel (Álvaro Obregón)

-Plaza Central (Iztapalapa)

-Pabellón Cuemanco (Tlalpan)

-Portal Centro (Cuauhtémoc)

-Patio Tlalpan (Tlalpan)

-Patio Universidad (Benito Juárez)

-Portal Lomas Estrella (Iztapalapa)

-Pabellón Cuauhtémoc (Cuauhtémoc)

-Parques Polanco (Miguel Hidalgo)

-Patio Revolución (Álvaro Obregón)

-Patio Clavería (Azcapotzalco)

-Patio Santa Fe (Álvaro Obregón)

-Mitikah (Benito Juárez)

-Patio Churubusco (Coyoacán)

-Terrazas Pedregal (Coyoacán)

-Portal Vallejo (Azcapotzalco)

-Plaza Misterios (Gustavo A. Madero)

-Súper Plaza La Viga (Venustiano Carranza)

La variedad de estos desarrollos refleja la estrategia de FUNO de operar distintos formatos comerciales en la Ciudad de México. Mientras complejos como Mitikah, Portal San Ángel o Plaza Central funcionan como destinos de mayor escala con una amplia oferta de tiendas, entretenimiento y servicios, otros espacios como los formatos Patio y Pabellón tienen un enfoque más de cercanía, orientado a atender las necesidades de consumo de zonas específicas.

Esta combinación permite a la empresa tener presencia en distintos segmentos del mercado: desde consumidores que buscan experiencias comerciales más completas hasta usuarios que recurren a estas plazas para compras y servicios cotidianos.

Portal San Ángel
En la CDMX, sus desarrollos están distribuidos en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa. (FUNO)

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Plazas de FUNO en el Edomex

En el Estado de México, Fibra Uno cuenta con 15 propiedades comerciales distribuidas principalmente en municipios del área metropolitana del Valle de México, aunque también tiene presencia en otras zonas estratégicas de la entidad. Estos desarrollos atienden distintos perfiles de consumidores, desde zonas residenciales hasta corredores de alta concentración poblacional.

Los centros comerciales y plazas que FUNO opera en el Estado de México son:

-Centro Lago de Guadalupe (Tlalnepantla de Baz)

-El Cortijo Ixtapaluca (Ixtapaluca)

-Patio Valle de Chalco (Valle de Chalco Solidaridad)

-Gran Patio Texcoco (Texcoco)

-Gran Patio Ecatepec (Ecatepec de Morelos)

-Patio Ecatepec (Ecatepec de Morelos)

-Patio Interlomas (Huixquilucan)

-Plaza Cañada Huehuetoca (Huehuetoca)

-Patio Toluca (Toluca)

-Patio Cuautitlán (Cuautitlán)

-Portal Cuautitlán (Cuautitlán)

-Pabellón Río de los Remedios (Ecatepec de Morelos)

-Samara Satélite (Naucalpan de Juárez)

-Patio Ayotla (Ixtapaluca)

-Patio Chimalhuacán (Chimalhuacán)

A diferencia de los grandes centros comerciales ubicados en zonas de mayor actividad corporativa o residencial de la Ciudad de México, los desarrollos de FUNO en el Estado de México tienen una fuerte presencia en municipios con alta densidad poblacional, donde funcionan como puntos de consumo, servicios y entretenimiento para comunidades locales.

Cortijo Ixtapaluca
En el Estado de México, FUNO tiene presencia en municipios como Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Toluca e Ixtapaluca. (FUNO)

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FUNO extiende su presencia comercial a 27 estados del país

De acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Fibra Uno, el portafolio comercial de la compañía tiene presencia en 27 estados de la República Mexicana y suma 2.77 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) ocupada al cierre del año.

La mayor concentración de su superficie comercial se encuentra en el Valle de México. La Ciudad de México encabeza la lista con 585,623 metros cuadrados de ABR ocupada, mientras que el Estado de México aporta 438,184 metros cuadrados, lo que convierte a ambas entidades en los principales mercados para FUNO.

Después aparecen entidades con importantes corredores inmobiliarios y de consumo, como Quintana Roo, con 246,871 metros cuadrados; Nuevo León, con 212,625 metros cuadrados; y Jalisco, con 206,788 metros cuadrados.

Otros estados donde FUNO mantiene una presencia relevante son Querétaro (149,840 m²), Chiapas (130,075 m²), Chihuahua (98,944 m²), Veracruz (73,728 m²) y Sonora (71,108 m²).

El reporte también destaca que, considerando el portafolio consolidado de FUNO —que incluye los segmentos industrial, comercial y de oficinas—, 79% de los ingresos totales de la compañía provienen de cinco estados: Ciudad de México (30%), Estado de México (28%), Jalisco (9%), Nuevo León (7%) y Querétaro (5%).

FUNO en el ranking de Expansión

De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Fibra Uno ocupa la posición 174, luego de reportar ingresos por 30,508 millones de pesos en 2025, un crecimiento de 7.6% frente a 2024. La compañía cuenta actualmente con una plantilla laboral de 969 personas y es la empresa de servicios inmobiliarios mejor posicionada dentro del listado de Expansión.

A diferencia de una compañía tradicional con un accionista mayoritario definido, FUNO opera bajo la figura de una FIBRA (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que su propiedad está distribuida entre inversionistas que poseen Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), los títulos que representan una participación económica en el fideicomiso.

Sin embargo, el control estratégico de la compañía se mantiene vinculado a las familias El-Mann y Attié, fundadoras de FUNO, quienes conservan una influencia relevante en la administración y dirección del fideicomiso, de acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Fibra Uno.

Tags

Palacio de Hierro, Mitikah, Lujo, centro comercial Fibra Uno

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