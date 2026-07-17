Las 32 plazas comerciales hermanas de Mitikah en CDMX y Edomex: van de Santa Fe a Chimalhuacán

Aunque el centro comercial Mitikah tiene pocos años desde su apertura, se ha convertido en uno de los destinos comerciales más conocidos y visitados del sur de la Ciudad de México, con una afluencia anual de 22.7 millones de visitantes , gracias a su tamaño, oferta de tiendas y variedad de servicios.

Sin embargo, detrás de este complejo existe una empresa con un portafolio comercial mucho más amplio. Mitikah no es el primer ni el único desarrollo de Fibra Uno (FUNO), la compañía que está detrás del proyecto, pues desde hace años ha expandido su presencia con distintos centros comerciales en la capital del país y el Estado de México.

Además de operar plazas de gran formato como Mitikah, este fideicomiso en bienes raíces cuenta con centros comerciales de diferentes tamaños y perfiles, que atienden distintas zonas del Valle de México.

De acuerdo con información publicada por la empresa , FUNO opera al menos 18 centros comerciales en la Ciudad de México y 15 en el Estado de México, sin contar los desarrollos comerciales que forman parte de su portafolio en otras entidades del país.

Estos son los desarrollos comerciales que Fibra Uno opera en el Valle de México: