¿Trabajas en tu día de descanso? Proponen un pago extra equivalente al 50% de la jornada laboral

Propuesta busca pago equivalente al 50% de la jornada laboral

Esta iniciativa contempla que cuando se solicite que un trabajador acuda a laborar en sus días de descanso, como compensación, se le pague un adicional del 50% del salario, correspondiente a la jornada laboral.

Adicionalmente, este pago no exime que el empleador cubra el día libre correspondiente. La iniciativa contempla que el trabajador pueda elegir durante los siguientes 30 días naturales una fecha para reponer el día de descanso.

Esta iniciativa es promovida por Yericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien asegura que su iniciativa busca proteger los tiempos de descanso de los trabajadores y así evitar que actividades extraordinarias, como capacitaciones o demás proyectos institucionales se realicen fuera del horario laboral.

El diputado señaló que aunque este tipo de actividades son beneficiosas para el trabajador y para la empresa, la falta de regulación en la ley actual permite que muchas de estas actividades se programen en días de descanso, sin que el trabajador obtenga el tiempo compensatorio.

El priista explicó que estas actividades deben programarse dentro del horario laboral normal, aunque omisiones en la ley permiten que algunas empresas las programen en los días de descanso de los trabajadores sin que otorguen una compensación justa.