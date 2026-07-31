Soriana vende menos, pero su utilidad salta 46.8% por un menor costo financiero

La red también terminó el trimestre con menos unidades y una menor superficie comercial. Soriana operaba 812 tiendas, frente a las 820 registradas un año antes, y su piso de venta disminuyó 1.1%.

El ajuste se concentró en los formatos Súper y Mercado. El primero pasó de 136 a 133 unidades y el segundo, de 166 a 160. Híper y Express conservaron 372 y 106 establecimientos, respectivamente, mientras que City Club sumó una sucursal y llegó a 41. La compañía también mantuvo 15 tiendas Sodimac.

Soriana invirtió 1,060 millones de pesos durante el segundo trimestre y 1,638 millones en el acumulado del año. Los recursos se destinaron a la construcción de dos tiendas, remodelaciones, mantenimiento y reposición de equipos, entre otros proyectos.

Aunque los ingresos disminuyeron, Soriana consiguió una mayor ganancia por cada peso vendido. La utilidad bruta cayó 2.9%, a 10,640 millones de pesos, pero su margen aumentó de 23.9 a 24.4%, una expansión de 50 puntos base.

Los gastos operativos bajaron 1.2%, a 7,840 millones de pesos, debido al plan de austeridad aplicado en las distintas líneas de gasto. Sin embargo, representaron 18% de los ingresos, frente al 17.3% del segundo trimestre de 2025, porque disminuyeron a un ritmo menor que las ventas.

El EBITDA retrocedió 4.3%, hasta 2,886 millones de pesos, y su margen se mantuvo en 6.6%. La utilidad operativa disminuyó 2.9%, a 1,855 millones.