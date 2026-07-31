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Soriana vende menos, pero su utilidad salta 46.8% por un menor costo financiero

La minorista redujo 4.9% sus ingresos, pero el menor costo financiero impulsó su utilidad neta durante el segundo trimestre.
vie 31 julio 2026 11:59 AM
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Reporte Soriana
Soriana opera con una estrategia multiformato para adaptarse a distintos perfiles de consumo. (Especial)

Soriana vendió menos por segundo trimestre consecutivo, incluso frente a una base que ya mostraba debilidad. Sin embargo, la reducción de sus gastos financieros y una menor provisión de impuestos permitieron que la utilidad neta creciera a doble dígito.

Los ingresos de la compañía disminuyeron 4.9% entre abril y junio, al pasar de 45,810 a 43,559 millones de pesos. Las ventas mismas tiendas, que consideran las unidades con más de un año en operación, retrocedieron 4.5%.

La caída mantuvo la tendencia observada al inicio de 2026. En el acumulado del primer semestre, los ingresos sumaron 84,003 millones de pesos, 3.7% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas comparables bajaron 3.9%.

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La red también terminó el trimestre con menos unidades y una menor superficie comercial. Soriana operaba 812 tiendas, frente a las 820 registradas un año antes, y su piso de venta disminuyó 1.1%.

El ajuste se concentró en los formatos Súper y Mercado. El primero pasó de 136 a 133 unidades y el segundo, de 166 a 160. Híper y Express conservaron 372 y 106 establecimientos, respectivamente, mientras que City Club sumó una sucursal y llegó a 41. La compañía también mantuvo 15 tiendas Sodimac.

Soriana invirtió 1,060 millones de pesos durante el segundo trimestre y 1,638 millones en el acumulado del año. Los recursos se destinaron a la construcción de dos tiendas, remodelaciones, mantenimiento y reposición de equipos, entre otros proyectos.

Aunque los ingresos disminuyeron, Soriana consiguió una mayor ganancia por cada peso vendido. La utilidad bruta cayó 2.9%, a 10,640 millones de pesos, pero su margen aumentó de 23.9 a 24.4%, una expansión de 50 puntos base.

Los gastos operativos bajaron 1.2%, a 7,840 millones de pesos, debido al plan de austeridad aplicado en las distintas líneas de gasto. Sin embargo, representaron 18% de los ingresos, frente al 17.3% del segundo trimestre de 2025, porque disminuyeron a un ritmo menor que las ventas.

El EBITDA retrocedió 4.3%, hasta 2,886 millones de pesos, y su margen se mantuvo en 6.6%. La utilidad operativa disminuyó 2.9%, a 1,855 millones.

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El ahorro financiero cambia el resultado

La mejora apareció después de la operación. El costo financiero neto bajó 31.3%, de 694 a 477 millones de pesos, debido a un menor saldo promedio de deuda derivado de eficiencias en el capital de trabajo.

La provisión para impuestos también disminuyó 38.8%, al pasar de 461 a 282 millones de pesos. Estos movimientos compensaron la caída de las ventas y permitieron que la utilidad neta consolidada alcanzara 1,090 millones, 46.8% más que los 743 millones reportados un año antes.

El margen neto aumentó de 1.6 a 2.5% de los ingresos. Al cierre del trimestre, Soriana registró una deuda neta bancaria y bursátil de 4,625 millones de pesos.

El acumulado de los primeros seis meses muestra la misma diferencia entre la operación y el resultado final. El EBITDA disminuyó 1.4%, a 5,757 millones de pesos, aunque su margen aumentó 20 puntos base y se ubicó en 6.9%.

En contraste, la utilidad neta acumulada del primer semestre creció 33.5%, hasta 1,924 millones de pesos. El costo financiero neto del semestre disminuyó 28%, a 978 millones.

Soriana también amplió algunos negocios que acompañan su operación comercial. Durante el segundo trimestre puso en funcionamiento ocho electrolineras adicionales mediante su alianza con FAZT y alcanzó un total de 29 estaciones de carga para vehículos eléctricos. Su objetivo consiste en cerrar 2026 con 119 puntos.

La empresa cuenta además con 46,000 paneles solares instalados en 34 unidades de negocio ubicadas en 15 estados. Durante este año incorporó paneles en dos tiendas, pero la operación todavía enfrenta el reto de recuperar las ventas y generar crecimiento en las tiendas que permanecen abiertas.

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