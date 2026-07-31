Soriana vende menos, pero su utilidad salta 46.8% por un menor costo financiero

Soriana vendió menos por segundo trimestre consecutivo, incluso frente a una base que ya mostraba debilidad. Sin embargo, la reducción de sus gastos financieros y una menor provisión de impuestos permitieron que la utilidad neta creciera a doble dígito.
Los ingresos de la compañía disminuyeron 4.9% entre abril y junio, al pasar de 45,810 a 43,559 millones de pesos. Las ventas mismas tiendas, que consideran las unidades con más de un año en operación, retrocedieron 4.5%.
La caída mantuvo la tendencia observada al inicio de 2026. En el acumulado del primer semestre, los ingresos sumaron 84,003 millones de pesos, 3.7% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas comparables bajaron 3.9%.