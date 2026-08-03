Ollamani de Emilio Azcárraga perdió más de 800 millones de pesos: por qué el Mundial le salió caro

De acuerdo con su reporte correspondiente al segundo trimestre de 2026 , las pérdidas obedecen principalmente a los costos derivados de que el Estadio Banorte (Estadio Azteca) fuera una de las sedes del Mundial, entre ellos la cesión temporal del control operativo del inmueble a la FIFA.
Pese a ello, la empresa subrayó que se trata de efectos extraordinarios y no recurrentes, por lo que no reflejan el desempeño habitual de su negocio. Estos fueron los principales resultados.
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¿Cuáles fueron las afectaciones del Mundial para Ollamani de Azcárraga?
Aunque el Mundial de la FIFA 2026 representó una oportunidad para que el Estadio Banorte albergara cinco partidos oficiales, también implicó una serie de costos extraordinarios para Ollamani, la empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean.
Al cierre del segundo trimestre de 2026, la compañía reportó una pérdida neta consolidada de 548.2 millones de pesos. De ese monto, 557.2 millones de pesos correspondieron específicamente a las llamadas "Operaciones FIFA", es decir, los gastos derivados de la organización del torneo y de las obligaciones asumidas como sede mundialista.
Entre las principales afectaciones que explicó la empresa se encuentran las siguientes:
Compra de boletos para los dueños de palcos y plateas. Ollamani tuvo que adquirir entradas para cumplir con los compromisos legales y comerciales adquiridos con los propietarios de estos espacios en el Estadio Banorte.
Operación del Estadio Banorte durante el Mundial. La celebración de cinco partidos oficiales implicó gastos extraordinarios relacionados con la logística, adecuaciones y requerimientos exigidos por la FIFA para utilizar el inmueble.
Costos como Ciudad de México, sede anfitriona. A través de su subsidiaria HC2026, la empresa también absorbió parte de los gastos asociados a la organización de eventos y actividades vinculadas con la capital del país como Host City del Mundial.
Además, Ollamani anticipó que el impacto financiero continuará reflejándose en sus resultados. Debido a que las operaciones relacionadas con la Copa del Mundo se extendieron durante julio, la empresa estima una afectación adicional de 255.9 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026.
Con ello, el impacto económico total del Mundial ascendería a aproximadamente 813.1 millones de pesos, aunque la compañía enfatizó que se trata de gastos extraordinarios y no recurrentes, por lo que no reflejan el comportamiento habitual de sus negocios.
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¿Qué ganó Ollamani con el Mundial?
Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó un impacto negativo en los resultados financieros de Ollamani, la empresa considera que el torneo también dejó beneficios de largo plazo, principalmente por la transformación del Estadio Banorte.
La compañía realizó inversiones para preparar y modernizar el histórico inmueble, con mejoras enfocadas en su infraestructura, funcionalidad, capacidad operativa y tecnología. Estos trabajos permitieron adaptar el estadio a los estándares requeridos para albergar partidos oficiales del Mundial y, al mismo tiempo, elevar su valor como activo para los próximos años.
Uno de los principales beneficios fue la digitalización del estadio, con nuevas herramientas tecnológicas que mejoran su operación y la experiencia de los asistentes. Estas mejoras permitirán que el recinto pueda aprovechar nuevas oportunidades comerciales después del torneo.
Para Ollamani, estas inversiones deben verse de manera distinta a las pérdidas registradas por las operaciones relacionadas con la FIFA. Mientras los costos del Mundial tuvieron un efecto temporal y extraordinario en sus resultados, la modernización del Estadio Banorte representa una inversión con beneficios que pueden extenderse más allá de 2026.
Con un inmueble renovado, la empresa busca fortalecer su capacidad para atraer eventos deportivos, conciertos, espectáculos y nuevas fuentes de ingresos vinculadas con la explotación comercial del estadio.
Para financiar la modernización del Estadio Banorte, Grupo Ollamani recurrió a un crédito otorgado por Grupo Financiero Banorte por 2,100 millones de pesos.
De acuerdo con la información financiera de la compañía, el financiamiento fue utilizado para cubrir los trabajos de renovación del inmueble, los costos relacionados con el propio préstamo y la creación de una reserva destinada al pago de la deuda.
Al cierre de diciembre de 2025, el saldo pendiente del crédito era de 1,672 millones de pesos, recursos que fueron liberados por Banorte en cuatro diferentes tramos durante ese año.
El préstamo tiene un plazo de 12 años y su vencimiento está programado para el 24 de marzo de 2037. La tasa de interés acordada es la TIIE a 91 días más 1.75%.
Como parte del acuerdo, Ollamani obtuvo un periodo de gracia de 18 meses para el pago del capital. Esto significa que la empresa comenzará a reducir el monto principal de la deuda mediante pagos semestrales a partir del 1 de febrero de 2027.
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¿Qué es Grupo Ollamani y cómo opera?
Grupo Ollamani representa una nueva etapa empresarial para algunos de los activos más emblemáticos que durante décadas estuvieron vinculados a Televisa. La compañía surgió tras la escisión de ciertos negocios de Grupo Televisa y concentró cinco marcas relacionadas con el deporte, el entretenimiento y los contenidos: Club América, Estadio Banorte, Editorial Televisa, Intermex y PlayCity.
El nombre Ollamani proviene del náhuatl y significa “jugador de pelota”, una referencia al vínculo histórico de la compañía con el deporte, particularmente con el fútbol y el Club América, uno de sus activos más reconocidos.
Dentro de este portafolio, el Estadio Banorte ocupa un papel estratégico, no solo como sede del América, sino como un activo inmobiliario y de entretenimiento con potencial para generar ingresos mediante partidos, conciertos, eventos especiales y experiencias comerciales.
Actualmente, Emilio Azcárraga Jean preside Grupo Ollamani, manteniendo la relación de liderazgo con algunos de los negocios que formaron parte del ecosistema construido alrededor de Televisa. Sin embargo, al ser una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su propiedad está distribuida entre distintos accionistas e inversionistas.
En este contexto, Ollamani busca combinar activos deportivos, de entretenimiento y medios bajo una misma estructura empresarial. El Mundial de 2026 representó una inversión importante para la compañía, con costos extraordinarios en el corto plazo, pero también con la oportunidad de modernizar uno de sus principales activos y fortalecer su posición en el negocio del entretenimiento en México.