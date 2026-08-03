Ollamani de Emilio Azcárraga perdió más de 800 millones de pesos: por qué el Mundial le salió caro

¿Cuáles fueron las afectaciones del Mundial para Ollamani de Azcárraga?

Aunque el Mundial de la FIFA 2026 representó una oportunidad para que el Estadio Banorte albergara cinco partidos oficiales, también implicó una serie de costos extraordinarios para Ollamani, la empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la compañía reportó una pérdida neta consolidada de 548.2 millones de pesos. De ese monto, 557.2 millones de pesos correspondieron específicamente a las llamadas "Operaciones FIFA", es decir, los gastos derivados de la organización del torneo y de las obligaciones asumidas como sede mundialista.

Entre las principales afectaciones que explicó la empresa se encuentran las siguientes:

Compra de boletos para los dueños de palcos y plateas. Ollamani tuvo que adquirir entradas para cumplir con los compromisos legales y comerciales adquiridos con los propietarios de estos espacios en el Estadio Banorte.

Operación del Estadio Banorte durante el Mundial. La celebración de cinco partidos oficiales implicó gastos extraordinarios relacionados con la logística, adecuaciones y requerimientos exigidos por la FIFA para utilizar el inmueble.

Costos como Ciudad de México, sede anfitriona. A través de su subsidiaria HC2026, la empresa también absorbió parte de los gastos asociados a la organización de eventos y actividades vinculadas con la capital del país como Host City del Mundial.

Además, Ollamani anticipó que el impacto financiero continuará reflejándose en sus resultados. Debido a que las operaciones relacionadas con la Copa del Mundo se extendieron durante julio, la empresa estima una afectación adicional de 255.9 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026.

Con ello, el impacto económico total del Mundial ascendería a aproximadamente 813.1 millones de pesos, aunque la compañía enfatizó que se trata de gastos extraordinarios y no recurrentes, por lo que no reflejan el comportamiento habitual de sus negocios.