Cruz Azul nació como una fábrica de cal, casi desaparece y hoy la cooperativa vuelve a su antigua casa

Los orígenes de la Cooperativa La Cruz Azul

La historia de lo que hoy en día conocemos como la Cooperativa La Cruz Azul tiene sus orígenes el siglo XIX, cuando el británico Henry Gibbon instaló una fábrica de cal hidráulica en Jasso, Hidalgo, en el año 1881.

En 1906, este negocio enfrentó la quiebra por la situación económica de la época, lo que derivó en que el entonces Banco Central tomara el control de la emrpesa, quedando como socio el empresario Fernando Pimentel y Fagoaga.

Esto sentó las bases de Compañía Manufacturera de Cemento Portland “La Cruz Azul”, que para 1909 se conformó como una sociedad anónima con diversos inversores.

Al año siguiente se conformó la fábrica La Tolteca, la gran competidora directa de La Cruz Azul por varios años, una empresa que también sería crucial en la creación de la Cooperativa.

Con la llegada de la Revolución Mexicana, el apoyo de los socios poco a poco se vio mermado. Otros factores como la depresión económica de 1929 y la intermitencia de labores de la planta en 1931 llevaron a que La Tolteca decidiera comprar las acciones de La Cruz Azul y así poder desaparecer a su competencia directa.

La Cruz Azul cuenta con instalaciones en diferentes estados del país. (Hilda Ríos)

¿Qué pasó con la Cooperativa Cruz Azul?

Ante la inminente desaparición de La Cruz Azul, los trabajadores buscaron la forma de conservar sus fuentes de empleo, lo que derivó en enfrentamientos entre los empleados y los propietarios de La Tolteca.

Por un lado, los empresarios buscaban recuperar la planta que “habían comprado” y que debía estar libre de compromisos para ser entregada, mientras que los empleados buscaban mantener su fuente de ingresos.

En medio de la tensión, la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública, así como la intervención del gobierno del estado de Hidalgo, se decretó la expropiación de La Cruz Azul y fue puesta en manos de trabajadores. Fue así como se concretó la cooperativa el 2 de noviembre de 1931, con 192 socios fundadores que acordaron comprar la cooperativa por 1 millón 312,555.66 pesos de la época.

En enero de 1934 se constituyó formalmente como cooperativa, registrada en la entonces Secretaría de Economía Nacional.

Los trabajadores acordaron pagar el importe de la fábrica más el 10% de intereses en un plazo de 10 años a los inversores extranjeros que se debían indemnizar, pero gracias al esfuerzo de los integrantes de la Cooperativa, el monto se completó de pagar en 9 años.

El 27 de abril de 1940 se aprobó una etapa crucial en la historia de la Cooperativa: se aprobó la construcción de una segunda planta en la ciudad de Lagunas, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Otro hecho crucial sucedió el 10 de diciembre de 1953, cuando la Asamblea General de Cooperativistas entregó el mando de la empresa a Guillermo Álvarez Macías, padre de Guillermo Álvarez Cuevas.

Durante la década de los 60, fueron planeadas las ciudades cooperativas en Hidalgo y Lagunas, y en 1961 llegó otro hecho crucial en la historia de la institución: la fundación de su propio equipo de futbol, Cruz Azul, que debutó en la segunda división profesional del futbol mexicano.

En 1976, la historia de la cooperativa cambió con la muerte de Guillermo Álvarez Macías, y dos años después se eligió a José Luis Becerril Benítez.

Solo 10 años después, la cooperativa nombró a Guillermo Álvarez Cuevas, hijo de Álvarez Macías, como director de la institución.

Las instalaciones cuentan con centros comerciales y comercios de primera necesidad. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez)

El conflicto que llevó al cierre de la planta de Cruz Azul en Hidalgo

En 2020, un conflicto entre dos partes llevó a una lucha por el control de la cooperativa y de uno de sus principales bastiones, la planta de Hidalgo.

En aquel entonces, Guillermo “Billy” Álvarez , quien permaneció al frente de la organización durante más de tres décadas enfrentó órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta, lo que derivó en su salida.

Esto derivo en conflictos entre grupos opositores de trabajadores al interior de la propia cooperativa: de una lado estaba el lado que respaldaba a Álvarez Cuevas y que detuvo las actividades de la planta cementera.