Compró un terreno para vivir y terminó creando Xcaret, uno de los parques más famosos de México

Miguel Quintana Pali no compró aquel terreno en la Riviera Maya pensando en construir un parque turístico, su proyecto era mucho más personal: construir la casa que había imaginado como arquitecto.
En 1984, el empresario adquirió cinco hectáreas en la Riviera Maya con ese propósito, pero cuando comenzaron los trabajos de limpieza del terreno aparecieron cenotes y ríos subterráneos que cambiaron por completo sus planes.
Lo que inicialmente iba a ser una casa terminó convirtiéndose en Xcaret, un parque que abrió sus puertas en diciembre de 1990 y que posteriormente se convirtió en el punto de partida de Grupo Xcaret.
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Sin embargo, la historia inició mucho antes de que Quintana Pali se convirtiera en empresario turístico.
De vender una lámpara a construir un negocio
Miguel Quintana Pali nació en Boston en 1946 y creció entre México y Chile. Estudió Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente cursó cuatro años de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.
Su primer acercamiento al mundo empresarial ocurrió en 1979, cuando comenzó a comercializar una lámpara que él mismo había diseñado. Después se dedicó a vender muebles y objetos de decoración y abrió una tienda en Plaza Satélite.
Para 1985, con toda la experiencia generada, creó la marca Pali y comenzó a construir una red de tiendas.