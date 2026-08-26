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Compró un terreno para vivir y terminó creando Xcaret, uno de los parques más famosos de México

La historia empresarial de Quintana Pali comenzó con muebles y decoración, pero una compra destinada a construir su propia casa terminó dando origen a Xcaret.
mié 26 agosto 2026 07:01 PM
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Xcaret1
- (Cortesía del despacho.)

Miguel Quintana Pali no compró aquel terreno en la Riviera Maya pensando en construir un parque turístico, su proyecto era mucho más personal: construir la casa que había imaginado como arquitecto.

En 1984, el empresario adquirió cinco hectáreas en la Riviera Maya con ese propósito, pero cuando comenzaron los trabajos de limpieza del terreno aparecieron cenotes y ríos subterráneos que cambiaron por completo sus planes.

Lo que inicialmente iba a ser una casa terminó convirtiéndose en Xcaret, un parque que abrió sus puertas en diciembre de 1990 y que posteriormente se convirtió en el punto de partida de Grupo Xcaret.

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Sin embargo, la historia inició mucho antes de que Quintana Pali se convirtiera en empresario turístico.

De vender una lámpara a construir un negocio

Miguel Quintana Pali nació en Boston en 1946 y creció entre México y Chile. Estudió Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente cursó cuatro años de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.

Su primer acercamiento al mundo empresarial ocurrió en 1979, cuando comenzó a comercializar una lámpara que él mismo había diseñado. Después se dedicó a vender muebles y objetos de decoración y abrió una tienda en Plaza Satélite.

Para 1985, con toda la experiencia generada, creó la marca Pali y comenzó a construir una red de tiendas.

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Ese negocio sería importante años después, porque los muebles terminarían siendo parte para comprar terrenos en Quintana Roo.

El terreno que no parecía tener mucho futuro

La historia de Xcaret comenzó a tomar forma durante uno de sus viajes de negocios a Quintana Roo, Quintana Pali conoció un terreno en la zona de Xcaret y decidió adquirirlo.

De acuerdo con los relatos del empresario, originalmente obtuvo una hectárea y posteriormente negoció otras cuatro mediante intercambios por muebles de sus tiendas Pali.

Miguel Quintana Pali dice que la tarea de un CEO es cuestión de responsabilidad. (Foto: Felipe Luna)
Miguel Quintana Pali compró el terreno donde comenzó Xcaret con la intención original de construir una casa. (Felipe Luna)

A primera vista, la ubicación no parecía la más atractiva para desarrollar un proyecto turístico. Era un terreno rocoso y sin una gran playa.

Pero Quintana Pali encontró algo que cambió su percepción del lugar: cenotes, ríos subterráneos y vestigios arqueológicos.

El arquitecto que había llegado pensando en una casa de descanso comenzó entonces a imaginar otra cosa.

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La construcción de un referente turístico

El descubrimiento de los recursos naturales y arqueológicos hizo que la casa dejara de tener sentido como proyecto privado.

En lugar de construir únicamente para él, Quintana Pali comenzó a pensar en cómo podía aprovechar el lugar para que otras personas conocieran sus paisajes y la cultura de la región.

Primero imaginó distintos espacios y villas, pero conforme avanzó el proyecto se dio cuenta de que las cinco hectáreas originales tampoco serían suficientes.

Fue entonces cuando volvió a negociar por más terrenos y terminó involucrando a los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constandse, quienes se convirtieron en sus socios para desarrollar el parque.

Una foto antigua de los terrenos donde se construiría el emporio de Miguel Quintana Pali. En la foto se observan unos cuantos turistas nadando en una agua cristalina, donde hoy hay múltiples hoteles, restaurantes y toda la cadena de Grupo Xcaret.
Xcaret abrió sus puertas en diciembre de 1990 y se convirtió en el primer gran proyecto de Grupo Xcaret. (Grupo Xcaret)

Quintana Pali aportó principalmente la visión y el concepto del proyecto, mientras que los Constandse participaron en la construcción y administración. De esta unión nació Xcaret.

El parque abrió en diciembre de 1990, y con comenzó una compañía que con el paso de los años ampliaría su oferta hacia otros parques y posteriormente hacia la hotelería.

El arquitecto que terminó siendo empresario turístico

La transformación de Quintana Pali no ocurrió de un día para otro, antes de Xcaret, el empresario había construido su patrimonio con las tiendas Pali.

Él mismo ha explicado que el verdadero riesgo llegó cuando decidió desprenderse de ese negocio para concentrarse en los parques.

En una entrevista con Expansión , Quintana Pali recordó que comenzó con una tienda y fue creciendo hasta construir una red de establecimientos.

Con Xcaret siguió una lógica similar, aunque en una escala mucho mayor, primero tomó el riesgo con el respaldo de su negocio de muebles y después decidió apostar por completo por los parques.

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Así, el arquitecto dejó de pensar únicamente en edificios y comenzó a diseñar parques, espectáculos, hoteles y espacios que combinaran naturaleza, entretenimiento y elementos de la cultura mexicana.

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Xcaret se convirtió en el inicio de un grupo turístico

La apertura de Xcaret fue apenas el primer paso, con el tiempo, el grupo incorporó nuevas experiencias y parques en la Riviera Maya y posteriormente entró al negocio hotelero.

La compañía desarrolló un concepto propio de hospedaje que complementa la estancia con acceso a sus parques y actividades.

En 2026, Grupo Xcaret continúa bajo la presidencia de Miguel Quintana Pali y mantiene su apuesta por combinar entretenimiento, naturaleza y cultura mexicana.

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Hotel Xcaret México Xcaret hoteles, cancún, turismo

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