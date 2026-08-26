Compró un terreno para vivir y terminó creando Xcaret, uno de los parques más famosos de México

Sin embargo, la historia inició mucho antes de que Quintana Pali se convirtiera en empresario turístico.

De vender una lámpara a construir un negocio

Miguel Quintana Pali nació en Boston en 1946 y creció entre México y Chile. Estudió Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente cursó cuatro años de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.

Su primer acercamiento al mundo empresarial ocurrió en 1979, cuando comenzó a comercializar una lámpara que él mismo había diseñado. Después se dedicó a vender muebles y objetos de decoración y abrió una tienda en Plaza Satélite.

Para 1985, con toda la experiencia generada, creó la marca Pali y comenzó a construir una red de tiendas.

Ese negocio sería importante años después, porque los muebles terminarían siendo parte para comprar terrenos en Quintana Roo.

El terreno que no parecía tener mucho futuro

La historia de Xcaret comenzó a tomar forma durante uno de sus viajes de negocios a Quintana Roo, Quintana Pali conoció un terreno en la zona de Xcaret y decidió adquirirlo.

De acuerdo con los relatos del empresario, originalmente obtuvo una hectárea y posteriormente negoció otras cuatro mediante intercambios por muebles de sus tiendas Pali.

Miguel Quintana Pali compró el terreno donde comenzó Xcaret con la intención original de construir una casa. (Felipe Luna)

A primera vista, la ubicación no parecía la más atractiva para desarrollar un proyecto turístico. Era un terreno rocoso y sin una gran playa.

Pero Quintana Pali encontró algo que cambió su percepción del lugar: cenotes, ríos subterráneos y vestigios arqueológicos.

El arquitecto que había llegado pensando en una casa de descanso comenzó entonces a imaginar otra cosa.