México es rico en minerales críticos, a pesar de ello desaprovecha el potencial que tiene y congela concesiones

México es el principal productor mundial de plata y uno de los mayores productores de cobre, oro y zinc, además de contar con reservas de litio, grafito, manganeso, molibdeno y otros minerales indispensables para fabricar baterías, chips, centros de datos, infraestructura eléctrica y equipos de defensa.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la industria representa 8.7% del PIB industrial, genera más de 417,000 empleos directos y durante 2025 alcanzó un valor de producción de 379,290 millones de pesos. Las exportaciones crecieron 19.8%, hasta 30,642 millones de dólares.

La balanza comercial registró un superávit de 13,747 millones de dólares, mientras que las aportaciones fiscales aumentaron 72.3%, hasta 78,136 millones de pesos.

Para Juan Treviño, socio senior de Roland Berger y especialista en energía, minería y recursos naturales, el cambio va mucho más allá del sector minero.

El tema de minerales críticos va más allá de simplemente minería; es un tema de seguridad nacional

El especialista explica que la oportunidad para México ya no consiste únicamente en extraer cobre, plata o litio, sino en integrarse a toda la cadena industrial que se construye alrededor de esos recursos: refinación, producción de materiales para baterías, componentes electrónicos y nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial, los centros de datos y la electromovilidad.

"Estados Unidos obviamente está superinteresado en trabajar con México, sobre todo con México en estos momentos, sobre todos los temas de minerales críticos."

Incluso, considera que la cooperación bilateral podría dar un paso más.

"Que no nos extrañe nada que... se está hablando de abrir un capítulo en el T-MEC para ver si se incluyen reglas de suministro... y potencialmente hacer un acuerdo trilateral."

México dice, pero no acciona

El propio gobierno mexicano también ha reconocido la relevancia estratégica del sector.

Durante la instalación del Comité Educativo de Minería México 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el Plan México busca incrementar la producción nacional, fortalecer las cadenas de valor e impulsar la innovación para que el país no sólo exporte minerales, sino que también participe en las etapas de mayor contenido tecnológico.

El funcionario afirmó que México debe prepararse para una nueva etapa industrial en la que los minerales estratégicos serán determinantes para la competitividad de Norteamérica.