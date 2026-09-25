Hello Kitty Café cambia de casa en CDMX y apuesta por crecer hasta 35%

“Nos habían pedido mucha gente, que estuviéramos en una ubicación más céntrica en la ciudad”, explica García. Después de tres años en el sur, la compañía, el emprendedor optó por una zona que considera estratégica por su conexión con distintos puntos de la Ciudad de México y por el flujo de visitantes que registra el corredor de Cibeles, Condesa y Polanco.

García no anticipa cuánto representarán los eventos y las nuevas experiencias dentro de los ingresos, pero la compañía espera que la operación completa de la nueva ubicación permita crecer entre 30% y 35% frente al restaurante anterior.

La meta será comprobar cuánto puede aportar la experiencia al crecimiento de ventas y qué tan rápido puede replicarse el modelo con nuevas propiedades intelectuales.

El movimiento forma parte de una estrategia de expansión que también incluye nuevos conceptos basados en propiedades intelectuales. Después de abrir Casa Snoopy, García espera pasar de tres sucursales al inicio del año a cinco al cierre de 2026.

El crecimiento de estos conceptos de restaurantes temáticos ocurre en paralelo con el avance del negocio de licencias de Sanrio en Latinoamérica, región que reportó un crecimiento interanual de 70% en ventas netas durante el primer trimestre de su año fiscal 2027, hasta 1,000 millones de yenes (6.33 millones de dólares)

Una nueva ubicación para crecer

La nueva unidad del Hello Kitty Café también representa una oportunidad para modificar la experiencia del cliente. La compañía renovó el menú con nuevas versiones de productos que ya tenían demanda, como sliders y pastas, además de ediciones especiales de postres. García señala que todavía no tienen una estimación sobre el incremento del ticket promedio, pero el inmueble permitirá incorporar actividades y espacios adicionales conforme avance su habilitación.