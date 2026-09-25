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Hello Kitty Café cambia de casa en CDMX y apuesta por crecer hasta 35%

Hello Kitty Café apuesta por una nueva sede en la colonia Roma y por un modelo que combina alimentos, entretenimiento y licencias, con el fin de crecer hasta 35% frente a su anterior ubicación.
vie 25 septiembre 2026 12:23 PM
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Hello Kitty y sus amigos en el nuevo café de la colonia Roma.
El Hello Kitty Café tiene tres ubicaciones: Cancún, y Cibeles y Carso en Ciudad de México.

El restaurante Hello Kitty Café prepara una nueva etapa de expansión en México con el traslado de su operación en la casona de San Ángel a una nueva ubicación en la colonia Roma, donde Mauricio García, fundador del concepto, prevé un crecimiento de entre 30% y 35% frente al desempeño de la unidad anterior, una vez que el nuevo espacio opere en su totalidad.

El nuevo inmueble, ubicada en Avenida Durango, muy cerca de la Fuente de la Cibeles de la colonia Roma, permitirá incorporar áreas para eventos, un espacio VIP para eventos especiales, un cuarto de espejos y luces y, más adelante, un roof, con lo que amplían las opciones para monetizar la experiencia más allá del consumo en restaurante.

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“Nos habían pedido mucha gente, que estuviéramos en una ubicación más céntrica en la ciudad”, explica García. Después de tres años en el sur, la compañía, el emprendedor optó por una zona que considera estratégica por su conexión con distintos puntos de la Ciudad de México y por el flujo de visitantes que registra el corredor de Cibeles, Condesa y Polanco.

García no anticipa cuánto representarán los eventos y las nuevas experiencias dentro de los ingresos, pero la compañía espera que la operación completa de la nueva ubicación permita crecer entre 30% y 35% frente al restaurante anterior.

La meta será comprobar cuánto puede aportar la experiencia al crecimiento de ventas y qué tan rápido puede replicarse el modelo con nuevas propiedades intelectuales.

El movimiento forma parte de una estrategia de expansión que también incluye nuevos conceptos basados en propiedades intelectuales. Después de abrir Casa Snoopy, García espera pasar de tres sucursales al inicio del año a cinco al cierre de 2026.

El crecimiento de estos conceptos de restaurantes temáticos ocurre en paralelo con el avance del negocio de licencias de Sanrio en Latinoamérica, región que reportó un crecimiento interanual de 70% en ventas netas durante el primer trimestre de su año fiscal 2027, hasta 1,000 millones de yenes (6.33 millones de dólares)

Una nueva ubicación para crecer

La nueva unidad del Hello Kitty Café también representa una oportunidad para modificar la experiencia del cliente. La compañía renovó el menú con nuevas versiones de productos que ya tenían demanda, como sliders y pastas, además de ediciones especiales de postres. García señala que todavía no tienen una estimación sobre el incremento del ticket promedio, pero el inmueble permitirá incorporar actividades y espacios adicionales conforme avance su habilitación.

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“Sí aprovechamos la oportunidad de abrir esta nueva sucursal para empezar a planear, cómo son varios niveles, varios pisos, empezar a planear como diferentes experiencias en cada uno de ellos”, explica.

La planta baja será la primera área en operación, mientras que la empresa habilitará posteriormente un espacio para eventos especiales, un cuarto VIP, una zona de espejos y luces y un roof. La estrategia busca aumentar los usos del inmueble y generar nuevas ocasiones de visita. “Queremos hacer espacios para eventos especiales”, dice García.

El mercado cambia de la decoración a la experiencia

El crecimiento de Hello Kitty Café ocurre en un segmento que ha ganado presencia en México y que también enfrenta una mayor competencia. El c recimiento de restaurantes temáticos inspirados en personajes, películas, series y otras propiedades intelectuales , así como la necesidad de que estos negocios mantengan propuestas diferenciadas frente a una oferta cada vez mayor.

Para García, la evolución del segmento abre espacio para desarrollar conceptos en los que la propiedad intelectual forme parte de toda la visita. “Si vas a un lugar temático lo que buscas es ver a tu personaje favorito en todos lados”, señala.

Hello Kitty Café inició operaciones en México en 2021 y García considera que su llegada coincidió con una etapa de expansión de los restaurantes temáticos en el país. “Nosotros en el 2021 empezamos con el café de Carso y creo que sí fue como que pues un parteaguas para que varios restaurantes temáticos se lanzaran”, afirma.

El negocio de las licencias

La expansión del concepto ocurre mientras Sanrio desarrolla su negocio global de licencias. Durante el primer trimestre de su año fiscal 2027, Latinoamérica registró un crecimiento de 70% en ventas netas, hasta 1,000 millones de yenes, mientras el beneficio operativo aumentó 11.7%, hasta 200 millones de yenes. La mayor parte de los ingresos regionales proviene de regalías por las licencias otorgadas a socios locales.

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Para los operadores, desarrollar un restaurante basado en una propiedad intelectual implica un proceso distinto al de un establecimiento convencional. El diseño debe responder a las características de la licencia y el menú debe integrarse con la experiencia general.

“Cada una de las experiencias es única, porque cada una de las marcas y cada una de las compañías que trabajan con ellos tienen un modo muy distinto de trabajar”, explica García.

El desarrollo de un concepto puede tomar entre seis y 12 meses antes de que comience la ejecución física del restaurante. Ese periodo incluye el diseño del espacio, la construcción de la experiencia y el desarrollo del menú, además de la coordinación con el propietario de la licencia.

Más conceptos para crecer

La compañía ya amplió su portafolio con Casa Snoopy, basado en los personajes de Peanuts, y espera incorporar nuevas experiencias durante este año. García estima que el número de unidades pasará de tres a cinco al cierre de 2026.

El crecimiento de la empresa, por tanto, no depende únicamente de abrir más Hello Kitty Café. La estrategia consiste en desarrollar diferentes conceptos alrededor de propiedades intelectuales que puedan convertirse en restaurantes y espacios de entretenimiento.

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Cafetería Hello Kitty Franquicias

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