Hello Kitty Café cambia de casa en CDMX y apuesta por crecer hasta 35%

“Sí aprovechamos la oportunidad de abrir esta nueva sucursal para empezar a planear, cómo son varios niveles, varios pisos, empezar a planear como diferentes experiencias en cada uno de ellos”, explica.
La planta baja será la primera área en operación, mientras que la empresa habilitará posteriormente un espacio para eventos especiales, un cuarto VIP, una zona de espejos y luces y un roof. La estrategia busca aumentar los usos del inmueble y generar nuevas ocasiones de visita. “Queremos hacer espacios para eventos especiales”, dice García.
El mercado cambia de la decoración a la experiencia
El crecimiento de Hello Kitty Café ocurre en un segmento que ha ganado presencia en México y que también enfrenta una mayor competencia. El c recimiento de restaurantes temáticos inspirados en personajes, películas, series y otras propiedades intelectuales , así como la necesidad de que estos negocios mantengan propuestas diferenciadas frente a una oferta cada vez mayor.
Para García, la evolución del segmento abre espacio para desarrollar conceptos en los que la propiedad intelectual forme parte de toda la visita. “Si vas a un lugar temático lo que buscas es ver a tu personaje favorito en todos lados”, señala.
Hello Kitty Café inició operaciones en México en 2021 y García considera que su llegada coincidió con una etapa de expansión de los restaurantes temáticos en el país. “Nosotros en el 2021 empezamos con el café de Carso y creo que sí fue como que pues un parteaguas para que varios restaurantes temáticos se lanzaran”, afirma.
El negocio de las licencias
La expansión del concepto ocurre mientras Sanrio desarrolla su negocio global de licencias. Durante el primer trimestre de su año fiscal 2027, Latinoamérica registró un crecimiento de 70% en ventas netas, hasta 1,000 millones de yenes, mientras el beneficio operativo aumentó 11.7%, hasta 200 millones de yenes. La mayor parte de los ingresos regionales proviene de regalías por las licencias otorgadas a socios locales.