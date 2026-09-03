La mejora llegó por una operación más ligera. Entre enero y junio, los gastos de venta, administración y distribución disminuyeron 7%, al pasar de 342 millones a 317 millones de pesos.

A su vez, el costo de ventas pasó de representar 77% de los ingresos a 76%. La combinación de menores gastos y una ligera mejora en el costo de los productos permitió que la compañía dejara atrás las pérdidas operativas que marcaron el año anterior.

La recuperación de Vasconia-- Año Ingresos Consolidados

(M MXN) EBITDA Consolidado

(M MXN) Utilidad Neta Consolidada

(M MXN) 2019 3,074.4 399.3 24.4 2020 3,330.9 280.5 99.6 2021 4,871.8 578.8 166.9 2022 4,846.3 241.6 -236.6 2023 3,069.2 -77.6 -315.5 2024 No rep. 95.0 -606.2 2025 No rep. 1,013.0 728.3 1H 2026 1,154.7 38.0 14.7

Para Francisco Delgado, analista bursátil independiente, el regreso a la rentabilidad es una señal positiva, aunque todavía es insuficiente para hablar de una recuperación consolidada.

“Para superar una situación de reestructura tan profunda como la que ejecutaron tiene que reflejarse una recuperación de resultados sostenida. Es un logro, sí porque está ligado a la operación y manejo de la empresa, definitivamente podría estar indicando que va en la dirección correcta”, refiere.

El origen de la crisis

La división industrial fue el principal origen de la crisis. Almexa enfrentó una combinación de mayores costos del aluminio, problemas en la cadena de suministro, menores volúmenes y dificultades para aprovechar de manera eficiente su infraestructura productiva.

El deterioro llegó a uno de sus puntos más críticos en 2024. Ese año, Grupo Vasconia registró una pérdida neta de 837 millones de pesos y un EBITDA negativo de 404 millones.

A esto se sumaron deterioros en activos de larga duración, principalmente maquinaria de Almexa, así como pérdidas asociadas con la discontinuidad de una de sus plantas industriales.

La situación de Almexa terminó por afectar al grupo consolidado debido a que Grupo Vasconia había participado como obligado solidario y garante en distintos financiamientos de su subsidiaria.

Del concurso mercantil a la capitalización

El concurso mercantil permitió que la compañía mantuviera sus operaciones mientras negociaba una salida con sus acreedores. Durante ese periodo, Vasconia Brands continuó con la fabricación y comercialización de artículos para el hogar, mientras Almexa avanzaba en su reorganización.

El capítulo legal comenzó a cerrarse en octubre de 2025. El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobó los convenios concursales de Grupo Vasconia y Almexa, cuya sentencia surtió efectos el 24 de octubre y dio por terminado el concurso mercantil de ambas compañías.