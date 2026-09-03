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Vasconia regresa a la rentabilidad después del concurso mercantil

El siguiente desafío será demostrar que esos avances pueden mantenerse sin depender de nuevos ajustes extraordinarios y, sobre todo, que la eficiencia conseguida puede convertirse en crecimiento de ventas.
jue 03 septiembre 2026 02:39 PM
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Un conjunto de utensilios de cocina de la marca Vasconia en color acero y rosa, con perillas negras.
Vasconia Brands concentra productos para el hogar y utensilios de cocina comercializados bajo marcas como Vasconia, Ekco y Presto. (Foto: La Vasconia/Facebook.
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Grupo Vasconia muestra los primeros resultados financieros de la reestructura que le permitió sobrevivir a uno de los periodos más complejos de sus 115 años de historia. Después de atravesar un concurso mercantil , renegociar sus pasivos y capitalizar parte de su deuda, la compañía regresó a números negros en el segundo trimestre de 2026, aunque todavía enfrenta el reto de recuperar el crecimiento de sus ventas.

La compañía opera a través de dos negocios con dinámicas diferentes. Por un lado está Almexa, dedicada a la fabricación de aluminio plano; por otro, Vasconia Brands, que concentra productos para el hogar y utensilios de cocina comercializados bajo marcas como Vasconia, Ekco y Presto.

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La mejora llegó por una operación más ligera. Entre enero y junio, los gastos de venta, administración y distribución disminuyeron 7%, al pasar de 342 millones a 317 millones de pesos.

A su vez, el costo de ventas pasó de representar 77% de los ingresos a 76%. La combinación de menores gastos y una ligera mejora en el costo de los productos permitió que la compañía dejara atrás las pérdidas operativas que marcaron el año anterior.

La recuperación de Vasconia--

Año Ingresos Consolidados
(M MXN)		 EBITDA Consolidado
(M MXN)		 Utilidad Neta Consolidada
(M MXN)
2019 3,074.4 399.3 24.4
2020 3,330.9 280.5 99.6
2021 4,871.8 578.8 166.9
2022 4,846.3 241.6 -236.6
2023 3,069.2 -77.6 -315.5
2024 No rep. 95.0 -606.2
2025 No rep. 1,013.0 728.3
1H 2026 1,154.7 38.0 14.7
Fuente: Grupo Vasconia

Para Francisco Delgado, analista bursátil independiente, el regreso a la rentabilidad es una señal positiva, aunque todavía es insuficiente para hablar de una recuperación consolidada.

“Para superar una situación de reestructura tan profunda como la que ejecutaron tiene que reflejarse una recuperación de resultados sostenida. Es un logro, sí porque está ligado a la operación y manejo de la empresa, definitivamente podría estar indicando que va en la dirección correcta”, refiere.

El origen de la crisis

La división industrial fue el principal origen de la crisis. Almexa enfrentó una combinación de mayores costos del aluminio, problemas en la cadena de suministro, menores volúmenes y dificultades para aprovechar de manera eficiente su infraestructura productiva.

El deterioro llegó a uno de sus puntos más críticos en 2024. Ese año, Grupo Vasconia registró una pérdida neta de 837 millones de pesos y un EBITDA negativo de 404 millones.

A esto se sumaron deterioros en activos de larga duración, principalmente maquinaria de Almexa, así como pérdidas asociadas con la discontinuidad de una de sus plantas industriales.

La situación de Almexa terminó por afectar al grupo consolidado debido a que Grupo Vasconia había participado como obligado solidario y garante en distintos financiamientos de su subsidiaria.

Del concurso mercantil a la capitalización

El concurso mercantil permitió que la compañía mantuviera sus operaciones mientras negociaba una salida con sus acreedores. Durante ese periodo, Vasconia Brands continuó con la fabricación y comercialización de artículos para el hogar, mientras Almexa avanzaba en su reorganización.

El capítulo legal comenzó a cerrarse en octubre de 2025. El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobó los convenios concursales de Grupo Vasconia y Almexa, cuya sentencia surtió efectos el 24 de octubre y dio por terminado el concurso mercantil de ambas compañías.

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La salida de la reestructura también modificó de manera importante la estructura de capital.

El 13 de mayo de 2026, Grupo Vasconia realizó la suscripción y pago de 1,514.7 millones de nuevas acciones como parte de la capitalización de adeudos. Con ello, el número total de acciones en circulación ascendió a 1,611.4 millones.

La operación permitió reducir pasivos y elevar el capital contable en aproximadamente 773.2 millones de pesos. Más de 1,101 millones de las nuevas acciones fueron entregadas a acreedores reconocidos, entre ellos tenedores de los certificados bursátiles VASCONI 19 y VASCONI 22L.

La transformación implica que una parte importante de quienes antes eran acreedores ahora participa en el capital de la compañía.

“La reducción de deuda es paso necesario y casi inevitable, normalmente cuando llegas al punto de capitalizar deuda (del acreedor a accionista) significa que casi casi es la única salida y que afortunadamente, los acreedores tienen una perspectiva de recuperar parcial o totalmente su inversión a través de la supervivencia del negocio”, añade Delgado.

El nuevo balance, sin embargo, tendrá que demostrar que puede sostenerse mediante la generación de flujo de las operaciones y no solamente a partir de los efectos de la reestructura.

Entre abril y junio, los ingresos consolidados de Grupo Vasconia, que agrupa a Almexa y Vasconia Brands, disminuyeron 2%, de 623 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 612 millones de pesos este año.

La diferencia estuvo en la operación. El EBITDA pasó de una pérdida de 45 millones de pesos a un resultado positivo de 16 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó 19 millones de pesos, frente a una pérdida de 222 millones de pesos registrada un año antes.

El resultado también se observa en el acumulado. Durante el primer semestre, las ventas crecieron 2%, a 1,155 millones de pesos, mientras que el EBITDA pasó de un resultado negativo de 61 millones de pesos a uno positivo de 38 millones. La utilidad neta acumulada fue de 15 millones de pesos, contra una pérdida de 295 millones en los primeros seis meses de 2025.

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Almexa, el desafío pendiente

La recuperación de Grupo Vasconia dependerá en buena medida de la capacidad de Almexa para dejar atrás la etapa de supervivencia y recuperar eficiencia.

La división industrial fabrica aluminio plano para el propio grupo y para clientes de sectores como construcción, automotriz y enseres domésticos. Además, la totalidad de sus ventas está denominada en dólares.

Para 2026, la estrategia contempla mantener su posición como prácticamente el único fabricante de aluminio plano en México, optimizar la capacidad productiva de la planta de Cuautitlán y reducir la estructura de costos en las líneas de manufactura con márgenes mínimos o nulos.

El ajuste responde a la caída que sufrió el negocio durante la crisis. En 2025, Almexa registró una disminución de 17% en sus ventas, que pasaron de 1,008 millones a 838 millones de pesos. El volumen comercializado cayó 32%, a 9,378 toneladas.

La contracción de los volúmenes dificultó la absorción de los costos fijos de la operación, por lo que la recuperación de Almexa no depende solamente de vender más aluminio, sino de lograr que el volumen producido y comercializado sea rentable.

Ángel Méndez, académico de la Escuela Bancaria Comercial, considera que los resultados son alentadores, pero advierte que el entorno comercial representa un riesgo para la compañía.

“Lo interesante es verificar si el negocio va a poder sostener el crecimiento ante un escenario tan difícil con el arancel al aluminio con el tema arancelario, que la pone en el tablero de juego en una posición muy delicada porque no se sabe qué decisiones tomará el gobierno de Estados Unidos”, refiere.

El riesgo cobra relevancia ante la próxima renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y las condiciones arancelarias que enfrenta el aluminio mexicano en el mercado estadounidense, y que han tenido un impacto a nivel sector.

Vasconia Brands como soporte

Mientras Almexa concentraba la presión financiera, Vasconia Brands funcionó como un soporte para la continuidad del grupo.

El negocio concentra marcas con presencia en el mercado mexicano y mantiene la mayor parte de sus ventas en el país. La estrategia para los siguientes meses contempla impulsar nuevas líneas de productos, fortalecer el comercio electrónico y ampliar su presencia en Estados Unidos a través de su subsidiaria EKCO Brands.

De esta manera, el grupo busca que la recuperación de los márgenes no sea únicamente resultado de una reducción de costos, sino que también pueda acompañarse de un mayor dinamismo comercial.

Por ahora, las cifras muestran que esa segunda etapa todavía está pendiente. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados cayeron 2%, pese a la mejora sustancial en EBITDA y utilidad neta.

A ello se suma un riesgo legal todavía abierto. Grupo Vasconia mantiene una impugnación contra la sentencia que aprobó su convenio concursal, promovida por Perennial Inc.

De acuerdo con el reporte correspondiente al segundo trimestre, se trata de la única impugnación pendiente contra la sentencia. La empresa señala que el proceso continúa en trámite y que, de acuerdo con sus asesores legales, una resolución definitiva podría tardar al menos 12 meses.

Así, el regreso a la rentabilidad marca un primer resultado de la reestructura, pero no el final de la recuperación. Vasconia logró pasar de pérdidas profundas a generar EBITDA y utilidad neta positivos, redujo sus gastos y disminuyó su carga financiera mediante la capitalización de deuda.

El siguiente desafío será demostrar que esos avances pueden mantenerse sin depender de nuevos ajustes extraordinarios y, sobre todo, que la eficiencia conseguida puede convertirse en crecimiento de ventas y generación sostenida de flujo.

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GRUPO VASCONIA S.A.B. Aluminio Concursos mercantiles

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