Para una empresa que abría decenas de tiendas cada trimestre y necesitaba recursos para seguir creciendo, Nueva York es una forma de acceder a una mayor base de inversionistas y a un mercado dispuesto a valorar mejor su historia de expansión.

La apuesta por Wall Street

Cuando BBB Foods realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) en febrero de 2024 se convirtió en la mayor salida a bolsa de una empresa mexicana en Estados Unidos desde 2012, alcanzando una valuación cercana a 2,200 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte estratégico de la compañía, la decisión de listar sus acciones en Nueva York respondió a acceder a inversionistas internacionales, conseguir una valuación más atractiva y obtener los recursos necesarios para financiar la siguiente etapa de crecimiento.

La empresa también aprovechó el proceso para fortalecer su estructura financiera mediante el pago de pasivos acumulados durante los años de expansión acelerada, adoptar estándares internacionales de gobierno corporativo, transparencia y reportes financieros.

Al mismo tiempo implementó un plan de incentivos ligado al desempeño de las acciones para retener a los directivos responsables del crecimiento de la cadena.

¿Quién es el dueño de Tiendas 3B?

K. Anthony Hatoum, empresario estadounidense de origen libanés, es ingeniero civil por la Universidad de Columbia, cuenta con una maestría del MIT y un MBA por Stanford. Antes de emprender en México desarrolló su carrera en firmas como J.P. Morgan, McKinsey & Company y Merrill Lynch.

La empresa está encabezada por K. Anthony Hatoum, empresario estadounidense de origen libanés con experiencia en banca, consultoría y capital privado. (Tiendas 3B)

Fue en Merrill Lynch donde administró la cadena turca de descuento BIM, considerada uno de los mayores referentes del formato hard discount.

Más que copiar un concepto, Hatoum importó un modelo de negocio basado en una obsesión por la eficiencia operativa. Esa experiencia fue la que dio origen a Tiendas 3B en 2005.