Con más de 3,400 sucursales distribuidas en México, Tiendas 3B se ha convertido en uno de los casos de crecimiento más llamativos del retail nacional. Sus tiendas de pasillos sencillos, marcas propias y precios bajos se multiplican en colonias populares, pero hay un detalle que llama la atención, aunque la empresa opera únicamente en México, sus acciones no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Para convertirse en accionista de la cadena se debe ingresar a la Bolsa de Nueva York (NYSE), perteneciente a Wall Street, ya que Tiendas 3B cotiza desde 2024 bajo la clave TBBB, a través de su matriz BBB Foods Inc..
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Para una empresa que abría decenas de tiendas cada trimestre y necesitaba recursos para seguir creciendo, Nueva York es una forma de acceder a una mayor base de inversionistas y a un mercado dispuesto a valorar mejor su historia de expansión.
La apuesta por Wall Street
Cuando BBB Foods realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) en febrero de 2024 se convirtió en la mayor salida a bolsa de una empresa mexicana en Estados Unidos desde 2012, alcanzando una valuación cercana a 2,200 millones de dólares.
De acuerdo con el reporte estratégico de la compañía, la decisión de listar sus acciones en Nueva York respondió a acceder a inversionistas internacionales, conseguir una valuación más atractiva y obtener los recursos necesarios para financiar la siguiente etapa de crecimiento.
La empresa también aprovechó el proceso para fortalecer su estructura financiera mediante el pago de pasivos acumulados durante los años de expansión acelerada, adoptar estándares internacionales de gobierno corporativo, transparencia y reportes financieros.
Al mismo tiempo implementó un plan de incentivos ligado al desempeño de las acciones para retener a los directivos responsables del crecimiento de la cadena.
¿Quién es el dueño de Tiendas 3B?
K. Anthony Hatoum, empresario estadounidense de origen libanés, es ingeniero civil por la Universidad de Columbia, cuenta con una maestría del MIT y un MBA por Stanford. Antes de emprender en México desarrolló su carrera en firmas como J.P. Morgan, McKinsey & Company y Merrill Lynch.
Fue en Merrill Lynch donde administró la cadena turca de descuento BIM, considerada uno de los mayores referentes del formato hard discount.
Más que copiar un concepto, Hatoum importó un modelo de negocio basado en una obsesión por la eficiencia operativa. Esa experiencia fue la que dio origen a Tiendas 3B en 2005.
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El modelo que convenció a Wall Street
Para los inversionistas, el verdadero atractivo de Tiendas 3B no es únicamente abrir más sucursales, sino la forma en que gana dinero.
Mientras muchos supermercados compiten ofreciendo miles de productos, 3B redujo deliberadamente su catálogo a alrededor de 800 artículos de alta rotación.
La empresa también desarrolló más de 100 marcas propias, con las que controla mejor sus márgenes y puede ofrecer precios más bajos, además de instalar sus tiendas en zonas densamente pobladas para fomentar compras frecuentes.
A esto se suma que el inventario de cada tienda permanece alrededor de 21 días, pero la empresa paga a sus proveedores aproximadamente 60 días después.
En otras palabras, Tiendas 3B suele vender gran parte de la mercancía antes de tener que pagarla. A partir de esto, se genera un capital de trabajo negativo que funciona como una fuente de financiamiento prácticamente gratuita y le permite abrir nuevas tiendas sin depender en la misma medida del crédito bancario.
Un crecimiento, pero con pérdidas millonarias
Además de su entrada a la bolsa estadounidense, el crecimiento de Tiendas 3B ha sido claro con la apertura de las tiendas, ya que en 2020 operaba 1,249 tiendas y cuatro años después había duplicado prácticamente su tamaño al cerrar 2024 con 2,780 sucursales.
Al cierre del primer trimestre de 2026 ya sumaba 3,469 tiendas, tras abrir 123 nuevas unidades en apenas tres meses.
Durante el primer trimestre de 2026, BBB Foods reportó ingresos por 22,860 millones de pesos, un incremento anual de 33.4%. Sin embargo la pérdida neta fue de 558 millones de pesos, para este mismo periodo de 2025, la pérdida neta había sido de 87 millones de pesos.
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Los resultados en bolsa de Tiendas 3B
Entre agosto de 2025 y julio de 2026, las acciones de BBB Foods pasaron de 25.81 dólares a 41.33 dólares, un rendimiento de 60.13% en doce meses.
Esto implica que si se hubiera realizado una inversión inicial de 10,000 dólares el 8 de agosto de 2025,para el 31 de julio de 2026 el dinero se habría convertido en 16,013.17 dólares, sin tomar en cuenta la reinversión de dividendos.