Carlos Slim también vendía pisos, losetas y muebles para baño; se deshizo del negocio por 710 millones de dólares

Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, es uno de los conglomerados más diversificados de México. Sus negocios abarcan sectores que van desde el comercio y los restaurantes hasta la construcción, infraestructura y petróleo. Pero hubo una época en la que su expansión llegó a terrenos mucho más inesperados, como el negocio de las panaderías, cuando fue dueño de El Globo .

La diversificación de Carso también alcanzó el mercado de los recubrimientos para el hogar. Durante varios años, el grupo de Slim tuvo un importante negocio dedicado a la producción y comercialización de pisos, losetas, azulejos, muebles para baño y otros productos.

Sí, Carlos Slim también fue dueño de Porcelanite, una de las principales marcas de recubrimientos cerámicos y porcelanatos en México. El negocio llegó a tener tal tamaño que Carso terminó vendiéndolo por 710 millones de dólares.

Pero, ¿cómo llegó Porcelanite a manos de Slim y por qué decidió vender un negocio de ese tamaño?