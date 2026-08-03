Carlos Slim gana 74,000 millones de pesos gracias a esta empresa: el verdadero negocio de Grupo Carso

Carlos Slim construyó uno de los imperios empresariales más diversificados de México y América Latina. A través de Grupo Carso, el empresario tiene presencia en sectores que van desde energía, infraestructura y construcción hasta comercio, minería y manufactura.

Pero dentro de este enorme conglomerado existe una división que se ha convertido en el principal motor de ingresos del grupo. ¿Cuál es el negocio que más ventas genera para Grupo Carso y qué marcas forman parte de esta división?

En esta nota te contamos cómo está conformado el imperio Carso de Slim, cuáles son sus negocios más importantes y la división que aporta la mayor cantidad de ingresos al empresario considerado el más relevante de México, de acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México elaborado por Expansión.