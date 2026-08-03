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Carlos Slim vende 74,000 millones de pesos gracias a esta empresa: el verdadero negocio de Grupo Carso

Aunque lo relacionan con la construcción o la energía, la división que sostiene las finanzas de Carso pertenece a otro sector. Así está conformado el negocio que lidera sus ventas.
lun 03 agosto 2026 03:12 PM
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Carlos Slim gana 74,000 millones de pesos gracias a esta empresa: el verdadero negocio de Grupo Carso
Grupo Carso divide sus operaciones en cuatro grandes negocios, pero uno destaca sobre los demás. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim construyó uno de los imperios empresariales más diversificados de México y América Latina. A través de Grupo Carso, el empresario tiene presencia en sectores que van desde energía, infraestructura y construcción hasta comercio, minería y manufactura.

Pero dentro de este enorme conglomerado existe una división que se ha convertido en el principal motor de ingresos del grupo. ¿Cuál es el negocio que más ventas genera para Grupo Carso y qué marcas forman parte de esta división?

En esta nota te contamos cómo está conformado el imperio Carso de Slim, cuáles son sus negocios más importantes y la división que aporta la mayor cantidad de ingresos al empresario considerado el más relevante de México, de acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México elaborado por Expansión.

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Así se divide Grupo Carso

Grupo Carso agrupa sus operaciones en cuatro grandes divisiones de negocio, con presencia en sectores clave de la economía mexicana y latinoamericana.

Comercio: incluye tiendas departamentales, restaurantes y cadenas especializadas en tecnología, música y entretenimiento.

Industria y manufactura: fabrica productos para sectores como el automotriz, eléctrico, electrónico, de construcción y telecomunicaciones.

Infraestructura y construcción: desarrolla proyectos de ingeniería, obras civiles, plataformas, instalaciones industriales y proyectos para los sectores energético y de transporte.

Energía: participa en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, además de proyectos de infraestructura energética.

Cada una de estas divisiones aporta ingresos al conglomerado; sin embargo, una concentra la mayor parte de las ventas y se ha consolidado como el verdadero motor de Grupo Carso.

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Grupo Sanborns, el verdadero motor de Grupo Carso

Aunque Grupo Carso participa en industrias tan diversas como energía, infraestructura y manufactura, su principal motor de ventas es Grupo Sanborns, la división enfocada en comercio y consumo.

De acuerdo con el informe anual 2025 de Grupo Carso, este negocio generó 74,296 millones de pesos en ventas, lo que lo convirtió en la unidad con mayor facturación del conglomerado, por encima de las divisiones industriales, de construcción y de energía.

Grupo Sanborns reúne algunas de las marcas más conocidas del país, entre ellas Sanborns, Sears México, iShop, DAX, Mixup y Sanborns Café, negocios que abarcan desde tiendas departamentales y restaurantes hasta tecnología, entretenimiento y artículos para el hogar.

Detrás de este desempeño destaca Sears México , que es la empresa con mayores ventas dentro de la división, seguida por Sanborns, mientras que iShop se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de productos Apple en México. En conjunto, estas marcas convierten a Grupo Sanborns en la pieza más valiosa del negocio comercial de Carlos Slim y en la mayor fuente de ingresos de Grupo Carso.

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Grupo Sanborns es la división que más ingresos genera para el grupo. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

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¿Cuánto aporta cada negocio de Grupo Carso?

Las cifras muestran que, aunque Grupo Carso opera en industrias muy distintas, el peso de cada división dentro del conglomerado no es el mismo. El informe anual 2025 revela que el negocio comercial se mantiene como el principal generador de ingresos, seguido por las áreas industrial, de infraestructura y de energía.

Así se distribuyeron las ventas de las principales divisiones del grupo durante 2025:

Grupo Sanborns (comercio): 74,296 millones de pesos

Condumex (industria y manufactura): 51,534 millones de pesos

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA): 28,479 millones de pesos

Carso Energy (energía): 3,363 millones de pesos

En conjunto, estas cuatro divisiones permitieron que Grupo Carso registrara ventas consolidadas por 191,627 millones de pesos en 2025. Con estos resultados, Grupo Sanborns aportó cerca de cuatro de cada 10 pesos que facturó el conglomerado, confirmándose como la pieza más importante del negocio de Carlos Slim.

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Grupo Carso en la actualidad

De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Grupo Carso ocupó la posición 29 entre las compañías más grandes del país. La empresa reportó ventas por 191,627 millones de pesos, una caída anual de 3.2%, lo que la llevó a descender un lugar respecto al ranking anterior.

Además de su tamaño, el conglomerado destaca por su generación de empleo. Al cierre del periodo analizado, contaba con una plantilla laboral de 84,683 colaboradores, lo que lo coloca entre los mayores empleadores del país.

Grupo Carso no es la corporación más grande del imperio de Carlos Slim. Ese lugar lo ocupa América Móvil, la matriz de Telcel y Telmex, que se ubicó en la tercera posición del ranking de Expansión, con ingresos por 943,638.4 millones de pesos y una fuerza laboral de 177,711 empleados.

Esta comparación refleja la dimensión del conglomerado empresarial de Slim: mientras Grupo Carso concentra negocios de comercio, industria, infraestructura y energía, América Móvil continúa siendo el principal generador de ingresos dentro de su imperio.

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GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. Carlos Slim Helú

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