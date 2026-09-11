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Pemex pierde 1,756 millones de pesos al mes por contención de precios de gasolina y diésel

Entre marzo y agosto, la petrolera estatal ha perdido 10,541 millones de pesos por los descuentos en sus terminales.
vie 11 septiembre 2026 04:24 PM
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Tótem de precios de una gasolinera que opera bajo la marca Pemex y que solo vende gasolina regular y premium. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

En el intento de contener los precios de la gasolina regular y del diésel, para no afectar más el bolsillo de los mexicanos, el gobierno ha sacrificado a Pemex.

La petrolera estatal está perdiendo mensualmente 1,756 millones de pesos por concepto de disminuir sus precios al mayoreo en sus terminales, sin importar la ubicación o los costos logísticos asociados para la petrolera.

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Según el estudio ‘Impacto del alza de precios internacionales en el sector gasolinero en México’, desarrollado por la plataforma PetroIntelligence, la medida de igualar precios en terminales genera distorsiones competitivas entre Pemex y las empresas importadoras de combustible que no pueden ofrecer los mismos descuentos.

Además, la estrategia de establecer un pacto voluntario de precios máximos de venta al público, así como la aplicación de estímulos fiscales al IEPS de los combustibles –pero sin llegar al 100%– no es lo suficientemente efectiva para controlar la volatilidad de los combustibles, lo que aumenta la presión para la empresa estatal.

Para la gasolina regular se aplicó el tope de precios en febrero del 2025, medida que se ha renovado cada seis meses y que, aunque tiene un carácter de voluntario, el gobierno hizo firmar a la mayor parte del sector un acuerdo en el que se establece no vender el combustible por arriba de los 24 pesos por litro.

En cuanto al diésel, la medida fue aplicada en abril pasado, con un acuerdo nuevamente ‘voluntario’, en el que no existe la firma de un documento, pero en el que se estableció en no venderlo en más de 27 pesos por litro.

Dichos acuerdos fueron ratificados por seis meses más, es decir, hasta febrero del 2027.

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que la medida de contención de precios aplicada actualmente a Pemex responde a que no hay partida presupuestaria o una reclasificación de corto plazo para que no sea quien absorba directamente esas pérdidas, todo con tal de mantener los niveles de inflación.

“Claramente es una pérdida de ingresos, claro que Pemex está ganando menos, se está sacrificando ese ingreso para poder mantener la inflación, la estrategia del pacto voluntarios y los efectos adversos que está teniendo es poner en la cuerda floja a un Pemex cada vez más debilitado financieramente, más la afectación de la inversión en el sector gasolinero, esos son los costos ocultos por combatir la inflación”, dijo en entrevista con Expansión.

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Propuesta para Pemex

PetroIntelligence plantea que la medida para proteger financieramente a la petrolera de una de sus cargas económicas es liberar nuevamente los precios de venta final de la gasolina regular y el diésel, a fin de que el precio que vea el usuario responda a la fluctuación del mercado y no a una decisión de gobierno.

Asimismo, resulta indispensable liberar a Pemex de la necesidad de otorgar descuentos en sus terminales y que los precios dejen de ser homologados a fin de que se determinen por su ubicación y los costos logísticos de la misma.

También se sugiere la aplicación de estímulo fiscal al IEPS en un 100% como medida de control y, en caso de que la volatilidad al alza implique un incremento sustancial de los precios en la estación de servicio, la posibilidad de aplicar estímulos complementarios cuando se requiera.

Reforzar y sanear la crisis financiera de Pemex también es una medida de proteger a la petrolera mexicana en caso de nuevas crisis globales de los energéticos, donde pueda hacer frente la inflación sin la necesidad de acumular pérdidas millonarias, tal vez solo sacrificando sus ganancias, pero eso solo sería posible con una empresa sin grandes problemas de deudas.

Por el lado gasolinero, los empresarios sí tienen una posición más robusta financieramente hablando, donde puede hacer frente a márgenes de utilidad mínimos e incluso en equilibrio (es decir, donde no ganan pero tampoco pierden), y también tienen la posibilidad de aceptar el pacto voluntario.

Sin embargo, la afectación mayor se verá en el largo plazo, ante la imposibilidad de invertir en los próximos años porque no tiene recursos disponibles, aunado a mayores regulaciones por cumplir, menores niveles de venta de gasolina premium, entre otros.

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La crisis de combustibles de 2022

En dicho año, el país también enfrentó una ola de altos precios de los combustibles, derivado del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En ese momento, la medida de la administración pública fue justo la aplicación de estímulos de combustibles al IEPS hasta alcanzar el 100% y en determinado momento se dieron estímulos adicionales para evitar el costo de gasolinas y diesel cercanos o superiores a 30 pesos por litro.

Uno de los beneficios que se lograron con los estímulos a los impuestos de gasolinas y diésel fue la desaparición del huachicol fiscal , pues sin el cobro de impuestos a la hora de importar no era necesario hacerlos pasar por otro producto y usar otra fracción arancelaria, a fin de evitar los impuestos.

Estos resultados muestran que, para proteger financieramente a Pemex, la solución consiste en liberar los precios que oferta a las estaciones de servicio y privilegiar la aplicación de estímulos al IEPS, como ocurrió en 2022, ya que este mecanismo se aplica de manera general y evita otorgar ventajas indebidas a un proveedor, según el estudio.

Sin embargo, para aplicar estímulos de mayor magnitud, debe actualizarse la fórmula de activación, en particular el componente que ajusta el precio base conforme a la inflación.

“La liberación de los precios de Pemex, la aplicación de los estímulos al IEPS hasta el 100% de la cuota y estímulos complementarios, también contribuirían a desparecer el contrabando fiscal, cuyo monto se estima en 177,170 millones de pesos anuales”, concluye PetroIntelligence.

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