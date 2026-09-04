Del Vocho al Jetta: la evolución de Volkswagen en México y su planta en Puebla

La llegada de Volkswagen a México

La empresa automotriz llegó a México hace más de 70 años, cuando en 1954 se comenzó a vender en el país el famoso Sedán, mejor conocido como “Vocho”, ganándose un lugar en el corazón de las familias mexicanas.

Para 1955, consolidó su primera concesionaria oficial en el país: Distribuidora Volkswagen Central y para 1964 la empresa dio un siguiente paso al constituirse formalmente la empresa Volkswagen de México.

Solo tres años después, la empresa alemana dio un paso gigante, pues en octubre de 1967 arrancó operaciones la fábrica ubicada en Cuautlancingo, Puebla.

Con la apertura de la planta, la relación entre México y el Vocho se volvió más cercana, pues este fue uno de los primeros modelos en producirse en este complejo. En 1970, se comenzó a producir otro modelo que se ganó el cariño de los mexicanos: la Combi y poco después se sumó otro vehículo al catálogo de producción en el país: el Safari, considerado por muchos como un primo del icónico Vocho.

La relación entre el Vocho y México dio un nuevo paso cuando en 1971 se produjo la unidad número 200,000 del Sedán en todo el mundo, además que en ese mismo año, el entonces Departamento del Distrito Federal eligió este modelo como el “minitaxi” capitalino, integrándolo al sistema de transporte público de una creciente Ciudad de México.

La década de los 70 también es recordada porque empezaron a producirse otros dos modelos que se convirtieron en símbolos de la movilidad en México: la Brasilia, en 1974, y la Caribe, en 1977.

Aunque la marca ya contaba con más modelos producidos y distribuidos en México, había uno que se había ganado el corazón de los mexicanos y sin duda alguna ese era el Vocho, que en septiembre de 1980 volvió a cumplir un hito al producirse en Puebla la unidad un millón de este vehículo.

Solo un año después, Volkswagen comenzó con la producción de otro modelo que también se ha consolidado como uno de los favoritos de los mexicanos: el Atlantic, vehículo conocido como la primera generación de lo que hoy conocemos como Jetta.

En la planta de Puebla también se han fabricado otros modelos como Corsar, Golf y Golf convertible, Derby y hasta el auto que fue considerado como el heredero del legendario Vocho: el New Beetle.

Planta de VW ubicada en Cuautlancingo, Puebla. (Mireya Novo)





En 2003, la planta de Puebla escribió el último capítulo de una leyenda: en julio de aquel año, trabajadores mexicanos fueron los encargados de fabricar la última unidad del Sedán, mejor conocido como Vocho, terminando con una historia que comenzó en 1946 y que se cerró con un total de 21 millones 529,464 unidades ensambladas en todo el mundo.