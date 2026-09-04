Del Vocho al Jetta: la evolución de Volkswagen en México y su planta en Puebla

Si hay una marca automotriz con profundo arraigo en México, esa es Volkswagen, pues desde su llegada al país comenzó a consolidarse como una de las favoritas de los consumidores gracias a la variedad y calidad de sus productos.
Desde el famoso “Vocho”, pasando por la Combi y llegando a modelos actuales como Tiguan o Jetta, la firma alemana también ha escrito una historia propia en el país gracias a su planta ubicada en Cuautlancingo, Puebla.
La empresa automotriz llegó a México hace más de 70 años, cuando en 1954 se comenzó a vender en el país el famoso Sedán, mejor conocido como “Vocho”, ganándose un lugar en el corazón de las familias mexicanas.
Para 1955, consolidó su primera concesionaria oficial en el país: Distribuidora Volkswagen Central y para 1964 la empresa dio un siguiente paso al constituirse formalmente la empresa Volkswagen de México.
Solo tres años después, la empresa alemana dio un paso gigante, pues en octubre de 1967 arrancó operaciones la fábrica ubicada en Cuautlancingo, Puebla.
Con la apertura de la planta, la relación entre México y el Vocho se volvió más cercana, pues este fue uno de los primeros modelos en producirse en este complejo. En 1970, se comenzó a producir otro modelo que se ganó el cariño de los mexicanos: la Combi y poco después se sumó otro vehículo al catálogo de producción en el país: el Safari, considerado por muchos como un primo del icónico Vocho.
La relación entre el Vocho y México dio un nuevo paso cuando en 1971 se produjo la unidad número 200,000 del Sedán en todo el mundo, además que en ese mismo año, el entonces Departamento del Distrito Federal eligió este modelo como el “minitaxi” capitalino, integrándolo al sistema de transporte público de una creciente Ciudad de México.
La década de los 70 también es recordada porque empezaron a producirse otros dos modelos que se convirtieron en símbolos de la movilidad en México: la Brasilia, en 1974, y la Caribe, en 1977.
Aunque la marca ya contaba con más modelos producidos y distribuidos en México, había uno que se había ganado el corazón de los mexicanos y sin duda alguna ese era el Vocho, que en septiembre de 1980 volvió a cumplir un hito al producirse en Puebla la unidad un millón de este vehículo.
Solo un año después, Volkswagen comenzó con la producción de otro modelo que también se ha consolidado como uno de los favoritos de los mexicanos: el Atlantic, vehículo conocido como la primera generación de lo que hoy conocemos como Jetta.
En la planta de Puebla también se han fabricado otros modelos como Corsar, Golf y Golf convertible, Derby y hasta el auto que fue considerado como el heredero del legendario Vocho: el New Beetle.
En 2003, la planta de Puebla escribió el último capítulo de una leyenda: en julio de aquel año, trabajadores mexicanos fueron los encargados de fabricar la última unidad del Sedán, mejor conocido como Vocho, terminando con una historia que comenzó en 1946 y que se cerró con un total de 21 millones 529,464 unidades ensambladas en todo el mundo.
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Jetta, el heredero del Vocho
Con el fin de producción del Vocho, hubo un modelo que de inmediato tomó su lugar no solo en el corazón de los mexicanos, sino también en la planta de VW en Puebla: el Jetta.
En 2004 se empezó a producir la quinta generación del Jetta, que en México se comercializó bajo el nombre de Bora, y en 2010, en un segmento nuevo de la fábrica, se empezó a producir la sexta generacion de este icónico modelo que además contó con un modelo único: el Jetta Edición Especial Bicentenario, que celebraba los 200 años de la Independencia de México.
El estado de Puebla no solo es sede de la fábrica del gigante alemán, sino que también cuenta en el municipio de Tepeyahualco con un complejo de pruebas e investigación, es decir, una pista de pruebas con una recta de 1.8 kilómetros que permite mejorar el desarrollo de los vehículos.
Para 2013, Volkswagen dio un nuevo paso en México al inaugurar la planta de motores en Silao, Guanajuato.
En 2020, la planta de Volkswagen en Puebla hizo historia al ser nombrada como la más eficiente de las 23 fábricas del grupo en todo el mundo.
¿Cuáles son los modelos que se fabrican actualmente en Puebla?
Aunque recientemente Volkswagen de México informó que se eliminaba de manera indefinida uno de sus tres turnos de trabajo en la planta ubicada en Cuautlancingo, Puebla, se mantiene la producción del emblemático Jetta y de una de sus SUVs: Tiguan.
Durante el mes pasado, la automotriz anunció que en 2027 regresará la producción de Golf a la planta de Puebla, un modelo que se fabricó en el país hasta 2021, cuando la empresa determinó trasladar su producción a Alemania.
Al cierre de julio de 2026, la planta de VW en Puebla contaba con un total de 11,815 trabajadores, mientras que en la planta de motores ubicada en Silao suman otros 1,800 colaboradores.