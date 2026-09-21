Producción de Nissan cae 25.1%: resiente cierre de plantas en Aguascalientes y Morelos

Los vehículos de Nissan que se producían en aquel complejo eran los de su filial de vehículos de alta gama, Infiniti, en específico los SUV QX50 y Q55. De enero a agosto del año pasado, en los registros de Inegi suman 6,264 vehículos producidos de ambos modelos, una cifra que para este mismo periodo de 2026 es de cero.
Hoy el destino de CIVAC ya está escrito y encausado al sector farmacéutico, pero en el caso de COMPAS, aún no se ha difundido información sobre el rumbo que éste complejo seguirá, sobre si se mantendrá enfocado al sector automotriz o cambiará de giro.
De acuerdo con los últimos datos de Inegi, la disminución que hoy registra Nissan es la primera baja desde 2022, cuando su producción cayó 29.1%.
Con inversión de 96 mdd, Nissan se consolida en Aguascalientes
Las maquinarias para fabricar los vehículos de Infiniti en México ya están apagadas tras el cierre de COMPAS, pero las orientadas a la producción de volumen de Nissan cuentan una historia totalmente diferente.
Desde abril de este año, Nissan comenzó a producir la pick-up NP300 Frontier en Aguascalientes, modelo que se encargó de dar los números en CIVAC y que hoy ya forma parte del portafolio que produce la automotriz nipona en el Bajío.
Nissan, que lleva 18 años consecutivos siendo la automotriz más vendida en México, ha encontrado en la estrategia de producir local para vender de igual manera una estrategia de éxito, pero con la NP300 fabricada hoy en Aguascalientes robustece sus cualidades exportadoras, ya que desde México abastecerá también a mercados latinoamericanos como el argentino, en donde su planta de Córdoba se encargaba de hacer este modelo para dicho país y hoy ya no está en funcionamiento.
Nissan no es la misma armadora que fue hace unas décadas, porque tampoco sigue la misma estrategia de manufactura con la que vio la luz en el territorio nacional. Pese a ello, mantiene su liderazgo en el mercado mexicano, al mismo tiempo que atraviesa su etapa de reconfiguración.
“Durante 65 años, el talento, la capacidad industrial y la confianza de nuestros clientes han convertido a México en una operación fundamental para Nissan a nivel global. El país no solo es una parte importante de nuestra historia, sino un actor crítico para nuestro futuro. La fortaleza de esta operación nos permite impulsar el crecimiento, la innovación y la competitividad de Nissan en todo el mundo”, aseguró Iván Espinosa, presidente y CEO de Nissan Motor.