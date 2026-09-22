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Primark vs. Suburbia: la llegada del nuevo aliado de Liverpool pone en riesgo a la empresa mexicana

Primark puede disputar clientes a Suburbia, mientras Liverpool aprovecharía sus centros comerciales, tiendas y canales digitales para impulsar la marca sin descuidar otros segmentos.
mar 22 septiembre 2026 12:00 PM
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Entrada de una tienda Primark, en la que se muestran aparadores con ropa y zapatos de colores neutros como gris y nude. La fachada es color azul, con el nombre de la cadena en el mismo color en la parte de arriba de la entrada.
Primark podría compartir parte del mercado de ropa de Suburbia, mientras Liverpool analiza cómo aprovechar su red de 30 centros comerciales para impulsar la expansión de la marca en México. (Hollie Adams/Getty Images)

La llegada de Primark a México abre para El Puerto de Liverpool la posibilidad de atraer nuevos consumidores con una propuesta de moda y productos para el hogar a precios accesibles, en un momento en que el gasto de los hogares es más selectivo.

Para el grupo, la entrada de la cadena irlandesa también representa una oportunidad para ampliar su presencia en segmentos de consumo que no necesariamente atiende con sus formatos actuales.

El movimiento se presenta mientras Suburbia enfrenta presión. Durante el segundo trimestre del año, las tiendas Liverpool registraron un crecimiento de 1.7% en ventas mismas tiendas, es decir, aquellas con más de un año de operación. Suburbia, en contraste, reportó una caída de 6.4%, afectada por una menor demanda y por la presión sobre la categoría de ropa.

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La propuesta de Primark comparte terreno con una parte importante del negocio de Suburbia, que es la ropa. Por ello, la nueva marca abre una posibilidad de crecimiento para el grupo, pero también introduce un nuevo punto de competencia entre dos formatos que estarán bajo el mismo grupo empresarial.

El Puerto de Liverpool anunció la alianza estratégica con Primark para introducir la marca irlandesa en México bajo un modelo de franquicia. Ambas compañías todavía definirán las ubicaciones, el número de tiendas y el ritmo de expansión, por lo que aún no existe un calendario para las primeras aperturas.

Primark busca ampliar el alcance de Liverpool

El momento resulta relevante para Suburbia . En el segundo trimestre, Liverpool explicó que la desaceleración del entorno económico llevó a los consumidores a concentrar su gasto discrecional en eventos promocionales.

La categoría de ropa fue una de las más afectadas y el impacto fue mayor en Suburbia por su exposición a este segmento.

Además de la menor demanda, Suburbia tuvo una menor actividad de ventas de liquidación debido a una posición de inventario más sana y al reposicionamiento de sus categorías de motocicletas y telefonía móvil.

En el acumulado del primer semestre, las ventas mismas tiendas de Suburbia registraron una caída de 4.9%, frente al crecimiento de 1.0% de las tiendas departamentales de ANTAD.

Es así como Primark puede darle a Liverpool una vía adicional para captar consumidores. La cadena irlandesa llega con una propuesta que combina moda, básicos y artículos para el hogar, con precios accesibles y un modelo de tiendas de gran formato.

Para Liverpool, el potencial no se limita a trasladar clientes de sus negocios actuales, sino a incorporar consumidores que actualmente compran en otros formatos o cadenas.

La llegada de Primark no ocurre en un mercado sin competencia entre los propios formatos de Liverpool. La nueva marca puede ampliar la cobertura del grupo en moda accesible, pero también compartir parte del público al que actualmente llega Suburbia.

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“Pudiera canibalizar el segmento de ropa en Suburbia, aunque me parece que a ésta la estarían orientando más a su carácter de tienda departamental, a pesar de que ropa es la mayor parte de sus ingresos”
Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Un nuevo formato para captar consumidores

Para Hermosillo, Primark puede convertirse en un activo de relevancia para Liverpool, en tanto que la infraestructura inmobiliaria de Liverpool puede facilitar una expansión más rápida de la marca mediante tiendas independientes ubicadas en centros comerciales propiedad del grupo.

“Primark puede ser un buen nicho, aunque necesariamente de contribución modesta en el agregado de Liverpool, dado el tamaño actual de ésta y la necesidad de arrancar de cero con Primark”, señaló.

Liverpool cuenta con 30 centros comerciales y al cierre de junio tenía 196 tiendas Suburbia, además de 125 unidades Liverpool, 72 Liverpool Express y 173 boutiques. El negocio inmobiliario reportó ingresos por 1,385 millones de pesos durante el segundo trimestre, un crecimiento de 8.6%, mientras que la ocupación de sus centros comerciales alcanzó 94.1%.

Esta infraestructura puede convertirse en uno de los elementos relevantes para el desarrollo de Primark en México, aunque todavía falta conocer dónde estarán sus primeras unidades y qué formato utilizará la marca en el país.

El desempeño de Suburbia contrasta con el comportamiento de otras áreas de Liverpool. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados del grupo aumentaron 1.5%, a 57,290 millones de pesos. El segmento Comercial avanzó 0.4%, mientras que el negocio Financiero creció 9.9% y el Inmobiliario aumentó 8.6%.

La diferencia entre negocios también forma parte de una transformación más amplia de Liverpool, que busca generar crecimiento desde distintos formatos y fuentes de ingresos.

El comercio digital es uno de ellos: durante el segundo trimestre, el GMV digital de Liverpool aumentó 4.8% y alcanzó una penetración de 32.3% sobre las ventas. En Suburbia, la participación digital llegó a 8.7%.

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La compañía también abrió una nueva vía de negocio con Global Lifestyle and Apparel Management (GLAM), su división mayorista. La unidad comenzó con la distribución exclusiva de Dockers en México y durante el segundo trimestre incorporó seis marcas internacionales: Aéropostale, Billabong, Café Du Cycliste, Element, RVCA y Volcom.

Esta diversificación amplía los puntos de contacto de Liverpool con distintos consumidores y permite al grupo utilizar su infraestructura comercial para desarrollar nuevas marcas y categorías. En ese esquema, Primark representa una oportunidad adicional para crecer en un segmento de precios accesibles y atraer consumidores con una propuesta diferente.

Hermosillo considera que mantener presencia en diferentes segmentos permite al grupo aprovechar los cambios en el comportamiento de cada mercado, en lugar de dejar espacios que puedan ocupar otros competidores.

“Para Liverpool es importante atacar todos los segmentos de mercado dentro de su operación, y no abandonar o ceder alguno”
Carlos Hermosillo.

El reto para Suburbia será mantener su relevancia dentro de la oferta de Liverpool mientras el grupo incorpora una marca internacional con una fuerte orientación hacia moda y precios accesibles. Para Primark, el desafío será construir una base de consumidores en México; para Liverpool, será hacerlo sin restar demasiado tráfico o ventas a los formatos que ya opera.

Por ahora, el efecto de la alianza dependerá de las ubicaciones, el número de tiendas y la velocidad con la que Liverpool y Primark desarrollen el proyecto.

La llegada de la cadena irlandesa puede ampliar el mercado al que participa Liverpool, pero también pondrá a prueba la convivencia entre dos propuestas que tendrán un punto de encuentro cada vez más claro: la ropa a precios accesibles.

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EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Suburbia

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