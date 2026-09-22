Primark vs. Suburbia: la llegada del nuevo aliado de Liverpool pone en riesgo a la empresa mexicana

La propuesta de Primark comparte terreno con una parte importante del negocio de Suburbia, que es la ropa. Por ello, la nueva marca abre una posibilidad de crecimiento para el grupo, pero también introduce un nuevo punto de competencia entre dos formatos que estarán bajo el mismo grupo empresarial.

El Puerto de Liverpool anunció la alianza estratégica con Primark para introducir la marca irlandesa en México bajo un modelo de franquicia. Ambas compañías todavía definirán las ubicaciones, el número de tiendas y el ritmo de expansión, por lo que aún no existe un calendario para las primeras aperturas.

Primark busca ampliar el alcance de Liverpool

El momento resulta relevante para Suburbia . En el segundo trimestre, Liverpool explicó que la desaceleración del entorno económico llevó a los consumidores a concentrar su gasto discrecional en eventos promocionales.

La categoría de ropa fue una de las más afectadas y el impacto fue mayor en Suburbia por su exposición a este segmento.

Además de la menor demanda, Suburbia tuvo una menor actividad de ventas de liquidación debido a una posición de inventario más sana y al reposicionamiento de sus categorías de motocicletas y telefonía móvil.

En el acumulado del primer semestre, las ventas mismas tiendas de Suburbia registraron una caída de 4.9%, frente al crecimiento de 1.0% de las tiendas departamentales de ANTAD.

Es así como Primark puede darle a Liverpool una vía adicional para captar consumidores. La cadena irlandesa llega con una propuesta que combina moda, básicos y artículos para el hogar, con precios accesibles y un modelo de tiendas de gran formato.

Para Liverpool, el potencial no se limita a trasladar clientes de sus negocios actuales, sino a incorporar consumidores que actualmente compran en otros formatos o cadenas.

La llegada de Primark no ocurre en un mercado sin competencia entre los propios formatos de Liverpool. La nueva marca puede ampliar la cobertura del grupo en moda accesible, pero también compartir parte del público al que actualmente llega Suburbia.