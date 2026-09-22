Primark vs. Suburbia: la llegada del nuevo aliado de Liverpool pone en riesgo a la empresa mexicana

“Pudiera canibalizar el segmento de ropa en Suburbia, aunque me parece que a ésta la estarían orientando más a su carácter de tienda departamental, a pesar de que ropa es la mayor parte de sus ingresos”
Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.
Un nuevo formato para captar consumidores
Para Hermosillo, Primark puede convertirse en un activo de relevancia para Liverpool, en tanto que la infraestructura inmobiliaria de Liverpool puede facilitar una expansión más rápida de la marca mediante tiendas independientes ubicadas en centros comerciales propiedad del grupo.
“Primark puede ser un buen nicho, aunque necesariamente de contribución modesta en el agregado de Liverpool, dado el tamaño actual de ésta y la necesidad de arrancar de cero con Primark”, señaló.
Liverpool cuenta con 30 centros comerciales y al cierre de junio tenía 196 tiendas Suburbia, además de 125 unidades Liverpool, 72 Liverpool Express y 173 boutiques. El negocio inmobiliario reportó ingresos por 1,385 millones de pesos durante el segundo trimestre, un crecimiento de 8.6%, mientras que la ocupación de sus centros comerciales alcanzó 94.1%.
Esta infraestructura puede convertirse en uno de los elementos relevantes para el desarrollo de Primark en México, aunque todavía falta conocer dónde estarán sus primeras unidades y qué formato utilizará la marca en el país.
El desempeño de Suburbia contrasta con el comportamiento de otras áreas de Liverpool. En el segundo trimestre, los ingresos consolidados del grupo aumentaron 1.5%, a 57,290 millones de pesos. El segmento Comercial avanzó 0.4%, mientras que el negocio Financiero creció 9.9% y el Inmobiliario aumentó 8.6%.
La diferencia entre negocios también forma parte de una transformación más amplia de Liverpool, que busca generar crecimiento desde distintos formatos y fuentes de ingresos.
El comercio digital es uno de ellos: durante el segundo trimestre, el GMV digital de Liverpool aumentó 4.8% y alcanzó una penetración de 32.3% sobre las ventas. En Suburbia, la participación digital llegó a 8.7%.