Elon Musk al estrado: debe responder por los riesgos de su IA en Nueva York

La empresa reúne actualmente los negocios de SpaceX y xAI. SpaceX adquirió xAI en febrero de 2026, una operación que integró los proyectos de inteligencia artificial de Musk con su negocio espacial y con productos como X y Grok.
En su sitio corporativo, SpaceXAI describe su actividad como el desarrollo de sistemas de IA para acelerar el descubrimiento científico y señala a Grok entre sus principales productos.
La empresa también enfrenta cuestionamientos legales relacionados con el uso de Grok para generar imágenes sexualizadas sin consentimiento. En marzo, Baltimore presentó una demanda contra X y xAI en la que alegó que el sistema violaba normas de protección al consumidor al generar y distribuir imágenes sexualizadas no consentidas.
Por separado, un grupo de adolescentes presentó una demanda contra xAI en California, en la que alegan que herramientas vinculadas con Grok fueron utilizadas para transformar fotografías reales de menores en imágenes sexualizadas.
Estos casos forman parte del contexto en el que Nueva York quiere examinar las medidas de seguridad de los desarrolladores de IA. La citación, sin embargo, no significa que el Concejo haya determinado que SpaceXAI haya violado alguna de las normas que están bajo discusión.
La regulación de IA llega a las ciudades
Nueva York presentó las nuevas iniciativas como una forma de establecer reglas sobre sistemas que ya se utilizan dentro de la ciudad. Entre las propuestas se encuentra incluso la posibilidad de imponer una multa de 25,000 dólares por cada caso en que un sistema sea desplegado sin la validación externa requerida, si la iniciativa se convierte en ley.
El Concejo sostiene que las empresas de IA tienen una presencia importante en Nueva York y que, por ello, la ciudad tiene interés en conocer cómo desarrollan y controlan sus productos. Al mismo tiempo, la propia Menin ha planteado que Nueva York busca mantener su posición como centro tecnológico mientras analiza nuevas medidas de seguridad.
Si la compañía no cumple con la citación, el Concejo ha señalado que podría acudir a la Corte Suprema del estado de Nueva York para solicitar su cumplimiento.