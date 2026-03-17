La advertencia de Díaz Ordaz a Baillères tras la muerte de su padre: “Joven y exitoso, te van a odiar”

La advertencia del presidente al empresario

Aunque fue una espera larga, lo que le esperaba era una conversación de dos horas que se extendió hasta las 23:00 horas. Ahí, el presidente Díaz Ordaz le hizo saber que su camino no sería sencillo, que tenía unos zapatos enormes que llenar, pero contaría con todo el apoyo del Gobierno, pues las empresas Baillères eran estratégicas para la nación.

Para ese momento, Alberto Baillères no estaba seguro de si se quedaría al frente de los negocios de su padre, pero el mandatario le hizo saber que todo apuntaba a que sería él. Por la cercanía en la que padre e hijo habían trabajado durante años, le preguntó sobre los socios y el respaldo que tendría de ellos.

“Lo más probable es que tú vayas a ser el sucesor de tu padre, y quiero decirte que vas a tener dos problemas muy grandes. Uno, que estoy seguro de que vas a tener mucho éxito, y dos, que estás muy joven: esa combinación en México no la soportamos, tú joven y con éxito, te van a odiar. Ahora tienes una ventaja: lo de la juventud se pasa a la carrera y sin que hagas nada”, le dijo el presidente, quien a la postre sería recordado como el personaje que ordenó la masacre de decenas de estudiantes el 2 de octubre de 1968.

Alberto Baillères lo describe en la entrevista: “Me confesó de todo, tenía una personalidad muy seria, muy adusta y me impresionó mucho”. Y así empezó a relatarle experiencias propias, de cuando era secretario de Gobernación y pensaba en la posibilidad de llegar a la presidencia.

Para la parte final de la conversación, Díaz Ordaz le dijo a Baillères González la frase que nunca olvidaría: “Vas a tener éxito, pero no va a ser nada fácil. Sabes que cuentas con el apoyo del gobierno de la República, porque tienes una responsabilidad endemoniada”.

Salió de Los Pinos y decidió caminar para aclarar la mente y dimensionar lo que acababa de vivir. Fue entonces, tras reflexionarlo con detenimiento, que se dio cuenta de la gran responsabilidad que estaba por asumir y que las cosas no volverían a ser como antes jamás. “Apenas habían pasado cuatro días de la muerte de mi papá y no tenía yo idea de lo que me iba a pasar”, relató.