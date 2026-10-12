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¿Por qué la Tiendas 3B de Polanco luce tan distinta a la de la colonia Guerrero? Las claves del negocio

Algunas sucursales de la cadena marcan la diferencia por su fachada, aunque mantienen la lógica de precios competitivos del hard discount.
lun 12 octubre 2026 03:27 PM
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Fachada de Tienda 3B localizada en Polanco
La tienda de Polanco tiene una imagen más moderna que contrasta con la de otras sucursales de Tiendas 3B. (Street Viwe Google Maps/Mejorada con IA)

Mientras algunas sucursales de Tiendas 3B mantienen una apariencia sencilla asociada con las tiendas de descuento, otras resaltan por sus fachadas modernas, distribución de los productos y una oferta que va más allá de los artículos básicos.

El contraste es visible en establecimientos como el de Polanco, en Ciudad de México, donde la experiencia de compra incorpora elementos que se alejan de la imagen tradicional de la cadena.

La diferencia llama la atención en una empresa cuyo modelo de negocio se basa en el hard discount o descuento duro, en la que se ofrece un surtido reducido de productos a precios competitivos.

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Tiendas 3B en distintas colonias

Su propuesta no depende de tener pasillos amplios ni una gran variedad de marcas, sino de concentrarse en los artículos que los consumidores compran con mayor frecuencia.

Sin embargo, algunas sucursales muestran que este formato también puede adoptar otras presentaciones. En colonias como Polanco o Condesa, por ejemplo, las tiendas cuenta con una imagen distinta y una selección de productos que amplía la experiencia habitual de compra, incluidos artículos gourmet y opciones saludables.

Esta adaptación permite observar cómo el formato puede ajustarse a las características de ciertas zonas y a las expectativas de sus consumidores, sin que eso implique necesariamente abandonar la estrategia de precios bajos que distingue a Tiendas 3B.

Fachada de Tienda 3B en la colonia Guerrero
La tienda de Guerrero muestra una presentación más sencilla, característica del formato de descuento con el que Tiendas 3B compite en el mercado mexicano. (Street View Google Maps/Mejorada con IA)


El modelo de descuento detrás de Tiendas 3B

La cadena compite con un esquema que prioriza la eficiencia operativa y el control de gastos. A diferencia de los supermercados tradicionales, el hard discount tiene una selección limitada de productos, una mayor presencia de marcas propias y una operación diseñada para reducir costos.

Este modelo permite concentrar la oferta en mercancías de alta rotación y mantener una estructura más sencilla. Para el consumidor, la ventaja está en encontrar productos de uso cotidiano a precios competitivos; para la empresa, en operar con un esquema que favorece el volumen de ventas y el control de costos.

Fachada de una tienda Neto, con paredes azules y la marquesina color naranja con un letrero neón con el nombre de la cadena. En la ventana hay publicidad de las ofertas en la tienda y a fuera de la tienda hay un payaso y un puesto ambulante.
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Tras conquistar las ventas de barrio, Tiendas 3B, Neto y Zorro van por los clientes de mayor poder adquisitivo


La presentación de las tiendas puede variar, pero el reto consiste en mantener esa eficiencia incluso cuando algunos establecimientos incorporan una distribución distinta o una oferta más amplia en determinadas categorías.

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De las colonias populares a zonas de mayores ingresos

Durante años, las tiendas de descuento ganaron terreno entre los consumidores que buscaban ahorrar en su despensa.

Pero ese mercado ya no es el único objetivo de Tiendas 3B, con la expansión de su red puede llegar a zonas donde los hogares tienen otras opciones de compra y donde la apariencia del establecimiento y la variedad de productos pueden influir en la decisión de entrar.

El formato hard discount busca reducir costos de operación para ofrecer productos a menor precio.
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Así logran Tiendas 3B y Neto mantener precios bajos en sus productos

Por eso, en lugar de replicar el tamaño y la oferta de las grandes superficies, puede adaptar algunos elementos de sus tiendas y mantener un surtido concentrado en productos de consumo frecuente.

El reto de cambiar la imagen sin perder el precio bajo

La apariencia de una tienda puede ayudar a atraer nuevos compradores, pero el precio sigue siendo central para el modelo de Tiendas 3B. La empresa basa su operación en un catálogo acotado, una proporción importante de marcas propias y una logística diseñada para reducir costos.

De acuerdo con su sitio oficial, más de 60% de los productos de su catálogo son marcas exclusivas . Esta estrategia le permite controlar mejor el surtido y negociar condiciones de compra, al tiempo que ofrece alternativas a marcas conocidas.

La compañía también mantiene una estrategia de expansión. En junio, Expansión reportó que Tiendas 3B planeaba invertir 5,200 millones de pesos durante el año para abrir entre 590 y 630 establecimientos, además de fortalecer su infraestructura logística y tecnológica.

Algunas Tiendas 3B tienen una imagen distinta y su modelo de negocio explica por qué
La sucursal de Tiendas 3B en la Condesa muestra otra de las presentaciones que tiene la cadena, con una imagen que cambia con la de establecimientos más tradicionales. (Street View Google Maps/Mejorada con IA)

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El desafío será sostener el crecimiento y adaptar sus tiendas a los nuevos consumidores sin elevar demasiado los costos de operación. En el modelo de descuento, una renovación que mejore la experiencia de compra debe convivir con una estructura austera para que el precio siga siendo una ventaja.

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