¿Por qué la Tiendas 3B de Polanco luce tan distinta a la de la colonia Guerrero? Las claves del negocio

Tiendas 3B en distintas colonias

Su propuesta no depende de tener pasillos amplios ni una gran variedad de marcas, sino de concentrarse en los artículos que los consumidores compran con mayor frecuencia.

Sin embargo, algunas sucursales muestran que este formato también puede adoptar otras presentaciones. En colonias como Polanco o Condesa, por ejemplo, las tiendas cuenta con una imagen distinta y una selección de productos que amplía la experiencia habitual de compra, incluidos artículos gourmet y opciones saludables.

Esta adaptación permite observar cómo el formato puede ajustarse a las características de ciertas zonas y a las expectativas de sus consumidores, sin que eso implique necesariamente abandonar la estrategia de precios bajos que distingue a Tiendas 3B.

La tienda de Guerrero muestra una presentación más sencilla, característica del formato de descuento con el que Tiendas 3B compite en el mercado mexicano. (Street View Google Maps/Mejorada con IA)





El modelo de descuento detrás de Tiendas 3B

La cadena compite con un esquema que prioriza la eficiencia operativa y el control de gastos. A diferencia de los supermercados tradicionales, el hard discount tiene una selección limitada de productos, una mayor presencia de marcas propias y una operación diseñada para reducir costos.

Este modelo permite concentrar la oferta en mercancías de alta rotación y mantener una estructura más sencilla. Para el consumidor, la ventaja está en encontrar productos de uso cotidiano a precios competitivos; para la empresa, en operar con un esquema que favorece el volumen de ventas y el control de costos.





La presentación de las tiendas puede variar, pero el reto consiste en mantener esa eficiencia incluso cuando algunos establecimientos incorporan una distribución distinta o una oferta más amplia en determinadas categorías.