¿Por qué la Tiendas 3B de Polanco luce tan distinta a la de la colonia Guerrero? Las claves del negocio

Mientras algunas sucursales de Tiendas 3B mantienen una apariencia sencilla asociada con las tiendas de descuento, otras resaltan por sus fachadas modernas, distribución de los productos y una oferta que va más allá de los artículos básicos.
El contraste es visible en establecimientos como el de Polanco, en Ciudad de México, donde la experiencia de compra incorpora elementos que se alejan de la imagen tradicional de la cadena.
La diferencia llama la atención en una empresa cuyo modelo de negocio se basa en el hard discount o descuento duro, en la que se ofrece un surtido reducido de productos a precios competitivos.
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Tiendas 3B en distintas colonias
Su propuesta no depende de tener pasillos amplios ni una gran variedad de marcas, sino de concentrarse en los artículos que los consumidores compran con mayor frecuencia.
Sin embargo, algunas sucursales muestran que este formato también puede adoptar otras presentaciones. En colonias como Polanco o Condesa, por ejemplo, las tiendas cuenta con una imagen distinta y una selección de productos que amplía la experiencia habitual de compra, incluidos artículos gourmet y opciones saludables.
Esta adaptación permite observar cómo el formato puede ajustarse a las características de ciertas zonas y a las expectativas de sus consumidores, sin que eso implique necesariamente abandonar la estrategia de precios bajos que distingue a Tiendas 3B.
El modelo de descuento detrás de Tiendas 3B
La cadena compite con un esquema que prioriza la eficiencia operativa y el control de gastos. A diferencia de los supermercados tradicionales, el hard discount tiene una selección limitada de productos, una mayor presencia de marcas propias y una operación diseñada para reducir costos.
Este modelo permite concentrar la oferta en mercancías de alta rotación y mantener una estructura más sencilla. Para el consumidor, la ventaja está en encontrar productos de uso cotidiano a precios competitivos; para la empresa, en operar con un esquema que favorece el volumen de ventas y el control de costos.
La presentación de las tiendas puede variar, pero el reto consiste en mantener esa eficiencia incluso cuando algunos establecimientos incorporan una distribución distinta o una oferta más amplia en determinadas categorías.
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De las colonias populares a zonas de mayores ingresos
Durante años, las tiendas de descuento ganaron terreno entre los consumidores que buscaban ahorrar en su despensa.
Pero ese mercado ya no es el único objetivo de Tiendas 3B, con la expansión de su red puede llegar a zonas donde los hogares tienen otras opciones de compra y donde la apariencia del establecimiento y la variedad de productos pueden influir en la decisión de entrar.
Por eso, en lugar de replicar el tamaño y la oferta de las grandes superficies, puede adaptar algunos elementos de sus tiendas y mantener un surtido concentrado en productos de consumo frecuente.
El reto de cambiar la imagen sin perder el precio bajo
La apariencia de una tienda puede ayudar a atraer nuevos compradores, pero el precio sigue siendo central para el modelo de Tiendas 3B. La empresa basa su operación en un catálogo acotado, una proporción importante de marcas propias y una logística diseñada para reducir costos.
La compañía también mantiene una estrategia de expansión. En junio, Expansión reportó que Tiendas 3B planeaba invertir 5,200 millones de pesos durante el año para abrir entre 590 y 630 establecimientos, además de fortalecer su infraestructura logística y tecnológica.
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El desafío será sostener el crecimiento y adaptar sus tiendas a los nuevos consumidores sin elevar demasiado los costos de operación. En el modelo de descuento, una renovación que mejore la experiencia de compra debe convivir con una estructura austera para que el precio siga siendo una ventaja.