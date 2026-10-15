Slim y Televisa eran socios, estalló una guerra de 4 años y la compra de AT&T México podría reabrirla en 2027
La disputa escaló por la publicidad, el negocio de la televisión de paga y las restricciones a Telmex. Más de una década después, un acuerdo empresarial vuelve a poner a ambos grupos en ruta de colisión.
Televisa y el grupo de Carlos Slim son dos de los gigantes de las telecomunicaciones en México . Aunque han atravesado largos periodos de relativa calma e incluso han establecido alianzas comerciales, también han protagonizado episodios de confrontación directa. El más intenso ocurrió entre 2011 y 2015, cuando sus diferencias escalaron hasta convertirse en una auténtica guerra empresarial.
El enfrentamiento estuvo marcado por declaraciones cruzadas, rupturas de alianzas comerciales y cambios legislativos que tensaron aún más la relación entre ambos grupos. La disputa comenzó en la recta final del gobierno de Felipe Calderón y se agudizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en medio de una profunda transformación del sector de las telecomunicaciones.
Esta es la historia de una de las confrontaciones más intensas entre los gigantes empresariales de México, una disputa que trascendió los intereses de ambas compañías y contribuyó a cambiar las reglas del negocio de las telecomunicaciones en el país.
Publicidad
Cuando Slim y Televisa eran socios de negocios
La relación entre Carlos Slim y Televisa no siempre estuvo marcada por la rivalidad. A finales de los años 90, el empresario fue un aliado financiero de Emilio Azcárraga Jean, quien enfrentaba el reto de consolidar su control sobre la televisora tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre, en abril de 1997.
El acuerdo establecía dos condiciones: las acciones quedarían en un fideicomiso que debía votar en el mismo sentido que el accionista mayoritario, y Slim no podría venderlas durante cuatro años a nadie que no fuera la propia Televicentro. Así, el empresario obtenía una participación financiera en el grupo, pero Emilio Azcárraga Jean mantenía el control de las decisiones.
Los intereses de ambos empresarios también coincidieron en Cablevisión , la empresa de televisión de paga de Televisa, en la que Slim llegó a tener 49% de las acciones. Sin embargo, esa relación empresarial comenzó a cambiar cuando el mercado de las telecomunicaciones abrió nuevas oportunidades de negocio. En 2002, Slim vendió su participación y salió de la cablera.
La transformación tecnológica terminó por enfrentar los intereses de ambos grupos. Televisa amplió su negocio de televisión de paga y avanzó hacia la oferta de paquetes que combinaban televisión, internet y telefonía. Telmex, por su parte, buscaba entrar al mercado de video, pero su título de concesión le impedía ofrecer televisión directamente al público.
Slim contra Azcárraga: la publicidad detonó la guerra empresarial
Durante años, los anuncios de Telmex fueron habituales en la televisión abierta. Uno de los más recordados fue el de “ Háblele”, con el que la compañía promovía sus paquetes para realizar llamadas nacionales e internacionales. En 2011, esa presencia desapareció de las pantallas de Televisa y TV Azteca, en medio de una disputa que enfrentó a Carlos Slim con Emilio Azcárraga Jean y se prolongó durante más de cuatro años.
La ruptura tenía un trasfondo que iba más allá de las tarifas publicitarias. Televisa expandía su negocio de televisión de paga y avanzaba hacia la oferta de telefonía e internet, mientras Telmex buscaba entrar al mercado de video, aunque su concesión le impedía ofrecer televisión directamente. Para Slim, seguir invirtiendo en anuncios de Televisa significaba destinar recursos a una empresa que, al mismo tiempo, se convertía en competidora de su grupo.
La disputa se complicó aún más cuando Televisa y TV Azteca se asociaron para adquirir Iusacell , rival de Telcel. Slim acusó a las televisoras de bloquear la publicidad de sus empresas para favorecer sus propios intereses; Televisa negó haber impuesto un veto y sostuvo que el retiro había sido decisión del empresario.
Mientras ambos bandos defendían sus versiones, las compañías de Slim trasladaron parte de su inversión publicitaria a periódicos, revistas, radio y cine. La confrontación también llegó a la prensa, donde los grupos difundieron desplegados para responder a las acusaciones de sus rivales.
Publicidad
Dish, la reforma de telecomunicaciones y el nacimiento de izzi
La alianza entre Telmex y Dish abrió otro frente en la disputa entre Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean. Desde 2008, la empresa de televisión satelital de MVS utilizaba la red comercial de Telmex para cobrar sus servicios mediante el recibo telefónico. Sus paquetes de bajo costo le permitieron ganar clientes y competir con Sky, el servicio de televisión de paga de Televisa.
La disputa escaló en un momento de cercanía entre Televisa y el gobierno de Enrique Peña Nieto, que impulsó la reforma de telecomunicaciones de 2013. La relación entre la televisora y el priista había quedado bajo escrutinio desde la campaña presidencial de 2012, en medio de acusaciones de cobertura favorable que Televisa rechazó.
La reforma creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y, con las leyes secundarias de 2014, declaró a América Móvil, el grupo de Slim que reúne a Telmex y Telcel, agente económico preponderante, sujeto a obligaciones especiales. Sin embargo, Telmex no recibió autorización para ofrecer televisión de paga.
Televisa aprovechó ese escenario para reforzar su apuesta por la telefonía y el internet. Tras integrar varias empresas de cable , unificó su oferta residencial bajo la marca izzi, que comenzó a operar el 1 de noviembre de 2014. Su paquete inicial ofrecía internet de 10 megabits por segundo y llamadas ilimitadas a fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y Europa por 400 pesos al mes, con lo que buscaba atraer clientes de Telmex.
La campaña de lanzamiento hizo explícita la rivalidad. “Adiós, Carlos. Hola, izzi ” fue el mensaje con el que Televisa invitó a los usuarios a dejar la telefonía fija tradicional, en una alusión directa a Carlos Slim y al dominio de Telmex. La nueva marca no solo introducía una oferta comercial: convertía en publicidad la disputa por los clientes que ambos grupos buscaban conquistar.
Así se calmaron las aguas entre Slim y Televisa
El 31 de marzo de 2015, Telmex volvió a anunciarse en Televisa durante el partido de la selección mexicana contra Paraguay. El comercial marcó el fin de cuatro años de boicot publicitario. Semanas después, Alfonso de Angoitia, directivo de la televisora, confirmó que Grupo Carso había retomado la contratación de anuncios.
La tregua coincidió con la llegada de AT&T al mercado mexicano. Televisa había vendido su participación de 50% en Iusacell a Grupo Salinas en septiembre de 2014. Meses después, AT&T compró la telefónica y adquirió Nextel México, con lo que se convirtió en un nuevo competidor de Telcel.
Ante la presión de la empresa estadounidense, Slim necesitaba recuperar presencia publicitaria para defender su negocio móvil. Así, los anuncios de sus empresas regresaron a las pantallas de Televisa, mientras ambos grupos se adaptaban a un mercado más competido.
La reforma de telecomunicaciones también cambió las reglas. Televisa fue declarada agente económico preponderante en radiodifusión y quedó sujeta a medidas para evitar la discriminación en la venta de publicidad.
El boicot terminó, pero la rivalidad continuó. Televisa impulsó izzi en telefonía e internet, mientras Slim defendió el mercado móvil con Telcel. La disputa pasó de los vetos publicitarios a la competencia por los clientes. Así, el conflicto entró en una tensa calma.
Publicidad
Televisa y Carlos Slim podrían reavivar su rivalidad con la compra de AT&T México
El acuerdo para adquirir AT&T México podría llevar la rivalidad entre Televisa y Carlos Slim a un nuevo terreno: la telefonía móvil. Con una participación de 50% en el consorcio comprador, la televisora busca ampliar su presencia en un mercado donde Telcel, la joya de la corona de América Móvil, mantiene el liderazgo.
La operación, valuada en 2,000 millones de dólares, según el comunicado enviado a la BMV , le permitiría sumar alrededor de 24.7 millones de suscriptores móviles y ampliar su oferta de servicios. Aunque Televisa y Fintech ya anunciaron el acuerdo, la compra aún debe recibir las autorizaciones regulatorias necesarias. Las empresas prevén cerrar la transacción en el primer trimestre de 2027.
Si se concreta, el movimiento podría cambiar la relación competitiva entre ambos grupos. La disputa dejaría de concentrarse en la televisión de paga, el internet fijo y los anuncios publicitarios para extenderse a los clientes móviles, donde Telcel tiene uno de sus principales bastiones. Televisa podría combinar sus redes de cable y sus servicios de conectividad con la operación móvil de AT&T para ofrecer paquetes más amplios y disputar usuarios a Slim.
El desafío será convertir esa escala en una competencia real. La compra, por sí sola, no garantiza que Televisa pueda reducir la ventaja de Telcel: tendrá que integrar el negocio, retener a los clientes de AT&T y construir una oferta capaz de competir en cobertura, calidad y precio.
La historia entre ambos grupos ya estuvo marcada por rupturas comerciales y enfrentamientos públicos. Ahora, el acuerdo abre la posibilidad de que vuelvan a encontrarse en el mismo campo de batalla, esta vez por el negocio móvil. Si la operación recibe luz verde, la rivalidad entre Televisa y Slim podría reactivarse en uno de los segmentos más estratégicos de las telecomunicaciones mexicanas.