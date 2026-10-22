OfficeMax deja de ser solo papelería e irrumpirá en el mercado del maquillaje y el skincare

La transformación se apoya en una ampliación del catálogo. La empresa incorporó más de 1,000 códigos de productos nuevos y actualmente ofrece más de 6,000 referencias, de las cuales alrededor de 3,000 tienen una rotación regular.

Estos inventarios incluyen desde productos de cuidado personal hasta materiales para artistas profesionales, un segmento que la compañía busca atender en distintos niveles de precio.

La integración de estas categorías tiene como objetivo que el consumidor encuentre más productos en una sola visita y no tenga que desplazarse a otros establecimientos y que esto se traduzca en aumentar el número de artículos por compra y elevar el valor comercial de sus tiendas.

La compañía también busca atender a quienes necesitan materiales para proyectos creativos, desde artículos escolares hasta productos dirigidos a actividades de arte y diseño. (Foto: Expansión.)





Va por la renovación de tiendas

La nueva oferta forma parte de un plan de r enovación de la red física. La tienda de Pedregal, al sur de la Ciudad de Mexico, funciona como piloto para un programa que contempla remodelar otras 82 sucursales, con trabajos que comenzarían en 2027 y cuyo ritmo dependerá de los resultados de esta primera intervención.

Si una tienda cuesta 100%, remodelar una tienda cuesta 10 o 15%. Entonces, realmente no es un costo muy alto Javier Toussaint



La compañía prevé evaluar el desempeño de la t ienda piloto y escuchar la retroalimentación de sus clientes antes de definir el programa de inversión y remodelaciones.

El directivo adelantó que el proyecto podría tomar entre dos y cuatro años, dependiendo de los resultados y de la capacidad de reinvertir los recursos generados por el negocio.

Si bien la prioridad está en las remodelaciones, la empresa también tiene identificadas dos o tres posibles ubicaciones para nuevas aperturas, aunque el directivo no compartió fechas o un plan especifico para ello.

Los primeros indicadores apuntan a un mejor desempeño de la tienda intervenida: mientras el crecimiento promedio de las tiendas fue de 4.1%, Pedregal registró un avance de 12.4%, de acuerdo con cifras de la empresa.

La estrategia contrasta con los ajustes de su competidor Office Depot, que redujo su presencia en México con el cierre de 26 tiendas entre 2022 y 2026 , en un proceso de reorganización de Grupo Gigante. La compañía pasó de operar 149 sucursales de esa marca en 2022 a 16 al cierre del primer trimestre de 2026.