OfficeMax deja de ser solo papelería e irrumpirá en el mercado del maquillaje y el skincare

OfficeMax busca dejar de ser una tienda asociada únicamente con artículos de oficina y papelería. La cadena amplía su oferta con categorías como maquillaje, skincare y materiales de arte profesional, mientras transforma sus sucursales en espacios de experiencia y combina la venta física con herramientas digitales para atraer a consumidores más jóvenes, elevar el gasto por visita y mantenerse competitivo frente a plataformas de bajo precio, como Temu.
“Nos desposicionamos de papelería. Nos volvemos una tienda de productividad. nuestro objetivo es ayudar a la gente a ser más productiva en su vida”, dijo Javier Toussaint, director general de OfficeMax, en entrevista con Expansión. “Podemos tener inclusive más categorías y dar más valor a la comunidad donde estás que cerrar tiendas”, añadió.
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La transformación se apoya en una ampliación del catálogo. La empresa incorporó más de 1,000 códigos de productos nuevos y actualmente ofrece más de 6,000 referencias, de las cuales alrededor de 3,000 tienen una rotación regular.
Estos inventarios incluyen desde productos de cuidado personal hasta materiales para artistas profesionales, un segmento que la compañía busca atender en distintos niveles de precio.
La integración de estas categorías tiene como objetivo que el consumidor encuentre más productos en una sola visita y no tenga que desplazarse a otros establecimientos y que esto se traduzca en aumentar el número de artículos por compra y elevar el valor comercial de sus tiendas.
Va por la renovación de tiendas
La nueva oferta forma parte de un plan de r enovación de la red física. La tienda de Pedregal, al sur de la Ciudad de Mexico, funciona como piloto para un programa que contempla remodelar otras 82 sucursales, con trabajos que comenzarían en 2027 y cuyo ritmo dependerá de los resultados de esta primera intervención.
Si una tienda cuesta 100%, remodelar una tienda cuesta 10 o 15%. Entonces, realmente no es un costo muy alto
Javier Toussaint
La compañía prevé evaluar el desempeño de la t ienda piloto y escuchar la retroalimentación de sus clientes antes de definir el programa de inversión y remodelaciones.
El directivo adelantó que el proyecto podría tomar entre dos y cuatro años, dependiendo de los resultados y de la capacidad de reinvertir los recursos generados por el negocio.
Si bien la prioridad está en las remodelaciones, la empresa también tiene identificadas dos o tres posibles ubicaciones para nuevas aperturas, aunque el directivo no compartió fechas o un plan especifico para ello.
Los primeros indicadores apuntan a un mejor desempeño de la tienda intervenida: mientras el crecimiento promedio de las tiendas fue de 4.1%, Pedregal registró un avance de 12.4%, de acuerdo con cifras de la empresa.
La estrategia contrasta con los ajustes de su competidor Office Depot, que redujo su presencia en México con el cierre de 26 tiendas entre 2022 y 2026 , en un proceso de reorganización de Grupo Gigante. La compañía pasó de operar 149 sucursales de esa marca en 2022 a 16 al cierre del primer trimestre de 2026.
Si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados (...) El secreto es la rentabilidad por metro cuadrado
Javier Toussaint
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El eslabón del e-commerce
La diversificación también busca defender a OfficeMax frente a plataformas digitales, como TEMU, que compiten principalmente por precio. La empresa reconoce que estos jugadores tienen una oferta de bajo costo, pero plantea diferenciarse por la disponibilidad inmediata, la posibilidad de revisar los productos antes de comprarlos y la asesoría dentro de la tienda.
“Entendemos que estas plataformas cuentan con un precio muy bajo y hay mercado para todo, pero cuando quieres algo que te dure, sea específico y lo quieres ahorita, es decir en la inmediatez, no nos gana nadie”, dice el directivo
Además de ampliar los pasillos. La sucursal renovada incorpora pantallas desde las que los clientes pueden consultar y comprar productos que no están disponibles físicamente, para recibirlos después en su domicilio.
La compañía también utiliza inteligencia artificial para anticipar la demanda diaria y mejorar la planeación del inventario.
Otra palanca es el desarrollo de productos de marca propia. Según Toussaint, su participación pasó de alrededor de 18% a 30%. Los muebles son la categoría más vendida dentro de esta oferta. La compañía señala que los diseña junto con sus proveedores para adecuarlos a las necesidades de los consumidores mexicanos y mantener precios competitivos.
Como podemos conseguir volúmenes de escala y mejores márgenes, no lo impactamos en el precio
Javier Toussaint
La empresa también destacó que 18% de los productos que comercializa en su piso de ventas es importado, de acuerdo con Toussaint, dado que el impulso a productos nacionales y emprendedores mexicanos como parte de su propuesta comercial.
“La estrategia es hacer que cada tienda sea más relevante para el consumidor y más rentable para el negocio, sin depender exclusivamente de abrir nuevas ubicaciones”, dijo Toussaint.