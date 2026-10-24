¿Mensajería o paquetería? Profeco compara precios y tiempos de entrega

El paquete considerado en el ejercicio medía 50 centímetros de largo, 40 de ancho y 30 de alto. Las cotizaciones recabadas entre el 11 y el 19 de agosto de 2026 mostraron diferencias tanto en el costo como en el plazo de entrega.

¿Cuánto cuesta enviar un paquete por Estafeta, Mexpost o DHL?

Entre las cotizaciones difundidas por Profeco se encuentran las siguientes:

Estafeta: el envío tenía un costo de 603.36 pesos y un plazo de entrega de cinco días naturales. La tarifa incluía la guía, el cargo por combustible y la reexpedición. El seguro contra daños o pérdida era opcional y generaba un costo adicional según el valor declarado.

Mexpost: el costo cotizado era de 359 pesos, con un tiempo de entrega de tres días naturales. La empresa no detallaba en su sitio web las características específicas del servicio consultado.

DHL: el precio ascendía a 1,038.96 pesos, con un plazo de entrega de tres días naturales. El servicio contemplaba entrega exprés a domicilio o en una tienda DHL, rastreo, seguimiento y comprobante electrónico en tiempo real. El seguro contra extravío o daño físico era opcional y tenía un costo adicional.

Los precios corresponden al periodo de muestreo señalado por Profeco, por lo que pueden haber cambiado. Antes de contratar, conviene consultar las tarifas vigentes y confirmar las condiciones aplicables al destino y las dimensiones del paquete.

¿Cuál es la diferencia entre mensajería y paquetería?

La mensajería suele utilizarse para trasladar documentos, cartas y objetos pequeños, con límites de peso que dependen de cada empresa. Para agilizar la entrega, puede recurrir a motocicletas, bicicletas o automóviles compactos, con opciones que van desde unas horas hasta el mismo día.