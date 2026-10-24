¿Mensajería o paquetería? Profeco compara precios y tiempos de entrega
El costo de enviar un paquete depende del peso, las dimensiones y la velocidad de entrega. Profeco detalla las diferencias entre mensajería y paquetería y ofrece recomendaciones para contratar estos servicios.
La elección entre mensajería y paquetería depende del tamaño del envío, la urgencia y el presupuesto. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica las diferencias entre ambos servicios y presenta cotizaciones de empresas que trasladan documentos y paquetes dentro del país.
En la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor, a través de la sección Brújula de Compra, la dependencia comparó los precios y tiempos de entrega de seis proveedores para enviar un paquete de cinco kilogramos desde la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, hasta Gómez Palacio, Durango.
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El paquete considerado en el ejercicio medía 50 centímetros de largo, 40 de ancho y 30 de alto. Las cotizaciones recabadas entre el 11 y el 19 de agosto de 2026 mostraron diferencias tanto en el costo como en el plazo de entrega.
¿Cuánto cuesta enviar un paquete por Estafeta, Mexpost o DHL?
Entre las cotizaciones difundidas por Profeco se encuentran las siguientes:
Estafeta: el envío tenía un costo de 603.36 pesos y un plazo de entrega de cinco días naturales. La tarifa incluía la guía, el cargo por combustible y la reexpedición. El seguro contra daños o pérdida era opcional y generaba un costo adicional según el valor declarado.
Mexpost: el costo cotizado era de 359 pesos, con un tiempo de entrega de tres días naturales. La empresa no detallaba en su sitio web las características específicas del servicio consultado.
DHL: el precio ascendía a 1,038.96 pesos, con un plazo de entrega de tres días naturales. El servicio contemplaba entrega exprés a domicilio o en una tienda DHL, rastreo, seguimiento y comprobante electrónico en tiempo real. El seguro contra extravío o daño físico era opcional y tenía un costo adicional.
Los precios corresponden al periodo de muestreo señalado por Profeco, por lo que pueden haber cambiado. Antes de contratar, conviene consultar las tarifas vigentes y confirmar las condiciones aplicables al destino y las dimensiones del paquete.
¿Cuál es la diferencia entre mensajería y paquetería?
La mensajería suele utilizarse para trasladar documentos, cartas y objetos pequeños, con límites de peso que dependen de cada empresa. Para agilizar la entrega, puede recurrir a motocicletas, bicicletas o automóviles compactos, con opciones que van desde unas horas hasta el mismo día.
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La paquetería , en cambio, está orientada a envíos de mayor volumen o peso. Algunas empresas aceptan paquetes de hasta 70 kilogramos, aunque el límite depende del proveedor. Por sus características, estos servicios pueden requerir vehículos de mayor capacidad y plazos de entrega más amplios.
El costo también varía según el peso, las dimensiones, la distancia, la velocidad de entrega y los servicios adicionales contratados. Ambas modalidades pueden ofrecer rastreo para consultar el recorrido del envío.
¿Qué recomienda Profeco antes de contratar un envío?
La dependencia aconseja comparar distintas opciones y verificar la cobertura, las condiciones de seguridad, las indemnizaciones disponibles y las restricciones sobre los artículos que pueden enviarse.
También recomienda conservar la carta porte o guía del servicio, documento que debe contener información como el número de guía, los nombres o razones sociales del remitente, del prestador del servicio y del destinatario, la fecha de expedición, el precio, la declaración del contenido y el peso del paquete, las condiciones especiales de manejo, los seguros ofrecidos y los plazos y garantías.
Si una empresa de mensajería o paquetería incumple con las condiciones ofrecidas, las personas consumidoras pueden acudir a Profeco para presentar una queja o denuncia.