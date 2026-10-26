El negocio inmobiliario impulsa a Liverpool mientras sus tiendas departamentales se estancan

Aunque las tiendas departamentales siguen siendo su principal negocio por volumen de ingresos, los centros comerciales aportan una fuente de crecimiento que no depende exclusivamente de que los consumidores compren más ropa, muebles, electrónicos o artículos para el hogar.

El contraste se refleja en los resultados consolidados. Liverpool reportó un flujo operativo (EBITDA) de 6,929 millones de pesos, 8.5% más que en el mismo trimestre de 2025. La utilidad neta, en cambio, disminuyó 14.5%, hasta 3,382 millones de pesos.

La comparación estuvo afectada por efectos contables relacionados con la adquisición de Nordstrom. Sin esos efectos, la utilidad neta ajustada habría aumentado 5.8% anual.

La comparación refleja una menor contribución por parte de Nordstrom, principalmente debido a la asignación del precio de compra (PPA, por sus siglas en inglés) y a otros efectos contables derivados de la adquisición que no estaban reflejados en el periodo del año anterior administración de El Puerto de Liverpool





Las rentas crecen sin ampliar sustancialmente la superficie

El avance inmobiliario tiene una explicación operativa. Liverpool consiguió elevar la ocupación de sus centros comerciales y sumar espacios rentables, además de incorporar el control total de Galerías Metepec a su operación.

La tasa de ocupación de sus inmuebles pasó de 93.6% a 94.5% en un año, un incremento de 90 puntos base. La compañía también recurrió a contratos de arrendamiento híbridos como parte de su estrategia para administrar sus activos.

En julio, Liverpool adquirió la participación restante en Galerías Metepec, con lo que obtuvo el control total de las operaciones de arrendamiento del inmueble y mayor flexibilidad para gestionarlo. Dos meses después, concretó la ampliación de Perisur, que incorporó 7,000 metros cuadrados de Área Rentable Bruta y 12 nuevas opciones gastronómicas y sociales.

La ampliación de Perisur busca enriquecer la oferta del centro comercial y ampliar su atractivo para los visitantes. Para Liverpool, también significa disponer de nuevos espacios que pueden generar ingresos por arrendamiento.

Al cierre de septiembre, la compañía contaba con 30 centros comerciales y una superficie de Área Rentable Neta de 1.03 millones de metros cuadrados, prácticamente sin cambios frente al mismo periodo del año anterior.