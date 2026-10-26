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El negocio inmobiliario impulsa a Liverpool mientras sus tiendas departamentales se estancan

Los ingresos inmobiliarios de Liverpool crecieron 16.3% en el tercer trimestre de 2026, frente al avance de 6.9% de los servicios financieros y de 1.1% de la división Comercial.
lun 26 octubre 2026 09:51 PM
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La fachada de un centro comercial de Liverpool iluminada por luces rosas.
Liverpool consiguió elevar la ocupación de sus centros comerciales y sumar espacios rentables, además de incorporar el control total de Galerías Metepec a su operación. (Liverpool/Facebook )

El Puerto de Liverpool está encontrando en sus centros comerciales el crecimiento que sus tiendas departamentales no consiguen generar. Mientras las ventas de Liverpool y Suburbia avanzan poco, el negocio inmobiliario gana terreno con una mayor ocupación de sus espacios y nuevas áreas comerciales, hasta convertirse en la división más dinámica del grupo durante el tercer trimestre de 2026.

Entre julio y septiembre, los ingresos inmobiliarios crecieron 16.3% anual, hasta alcanzar 1,527 millones de pesos. En contraste, la división Comercial, que agrupa las tiendas departamentales, aumentó sus ingresos apenas 1.1%. Negocios financieros quedó entre ambos extremos, con un crecimiento de 6.9%.

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Aunque las tiendas departamentales siguen siendo su principal negocio por volumen de ingresos, los centros comerciales aportan una fuente de crecimiento que no depende exclusivamente de que los consumidores compren más ropa, muebles, electrónicos o artículos para el hogar.

El contraste se refleja en los resultados consolidados. Liverpool reportó un flujo operativo (EBITDA) de 6,929 millones de pesos, 8.5% más que en el mismo trimestre de 2025. La utilidad neta, en cambio, disminuyó 14.5%, hasta 3,382 millones de pesos.

La comparación estuvo afectada por efectos contables relacionados con la adquisición de Nordstrom. Sin esos efectos, la utilidad neta ajustada habría aumentado 5.8% anual.

La comparación refleja una menor contribución por parte de Nordstrom, principalmente debido a la asignación del precio de compra (PPA, por sus siglas en inglés) y a otros efectos contables derivados de la adquisición que no estaban reflejados en el periodo del año anterior
administración de El Puerto de Liverpool


Las rentas crecen sin ampliar sustancialmente la superficie

El avance inmobiliario tiene una explicación operativa. Liverpool consiguió elevar la ocupación de sus centros comerciales y sumar espacios rentables, además de incorporar el control total de Galerías Metepec a su operación.

La tasa de ocupación de sus inmuebles pasó de 93.6% a 94.5% en un año, un incremento de 90 puntos base. La compañía también recurrió a contratos de arrendamiento híbridos como parte de su estrategia para administrar sus activos.

En julio, Liverpool adquirió la participación restante en Galerías Metepec, con lo que obtuvo el control total de las operaciones de arrendamiento del inmueble y mayor flexibilidad para gestionarlo. Dos meses después, concretó la ampliación de Perisur, que incorporó 7,000 metros cuadrados de Área Rentable Bruta y 12 nuevas opciones gastronómicas y sociales.

La ampliación de Perisur busca enriquecer la oferta del centro comercial y ampliar su atractivo para los visitantes. Para Liverpool, también significa disponer de nuevos espacios que pueden generar ingresos por arrendamiento.

Al cierre de septiembre, la compañía contaba con 30 centros comerciales y una superficie de Área Rentable Neta de 1.03 millones de metros cuadrados, prácticamente sin cambios frente al mismo periodo del año anterior.

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El consumo débil frena a las tiendas departamentales

La situación es distinta en el negocio que dio origen al grupo. Las ventas mismas tiendas de Liverpool aumentaron apenas 0.8% durante el tercer trimestre, menos de la mitad del crecimiento de 1.7% registrado entre abril y junio.

Suburbia tuvo un comportamiento más débil. Sus ventas mismas tiendas disminuyeron 0.5%, aunque la caída fue menor que la contracción de 6.4% del trimestre anterior .

Los resultados muestran las dificultades para acelerar las ventas en un entorno de consumo moderado. El crecimiento de los ingresos de la división Comercial, de apenas 1.1%, contrasta con el avance inmobiliario y limita su contribución al desempeño del conglomerado.

La debilidad comercial no implica que las tiendas hayan perdido su importancia para Liverpool. Son el núcleo de su operación y una parte central de la relación con sus clientes. Sin embargo, el escaso crecimiento de las ventas plantea la necesidad de encontrar nuevas vías para atraer consumidores y diversificar las fuentes de ingresos.

Una de ellas será Primark . En septiembre, Liverpool anunció una alianza estratégica para introducir la cadena irlandesa de moda en México mediante un acuerdo de franquicia.

La empresa trabaja con el equipo global de Primark en la planeación del despliegue y prevé formalizar el acuerdo antes de finalizar 2026. Todavía no ha detallado el número de tiendas, las ubicaciones ni el calendario de aperturas.

La nueva marca ampliaría la oferta comercial del grupo y podría abrir oportunidades para su operación inmobiliaria, aunque su contribución dependerá de la escala que alcance en México y de la respuesta de los consumidores.

El crédito crece, pero también la cartera vencida

La división de Negocios Financieros registró un crecimiento de ingresos de 6.9% en el trimestre, por encima del negocio Comercial, aunque muy por debajo del inmobiliario.

Su expansión, sin embargo, estuvo acompañada de un deterioro en la calidad de la cartera. El Índice de Cartera Vencida (ICV) llegó a 5.2%, un incremento de 80 puntos base frente al mismo periodo del año anterior.

El indicador añade un riesgo a la evolución de esta división, que participa en el financiamiento de las compras de los clientes de Liverpool. Si bien el crédito puede ayudar a sostener el consumo, una mayor proporción de pagos atrasados obliga a vigilar la recuperación de los préstamos.

El grupo también busca ampliar las ventas a través del comercio electrónico . El valor bruto de mercancías (GMV) digital creció 8.7% durante el tercer trimestre, mientras la penetración digital llegó a 30.3% en Liverpool y a 7.4% en Suburbia.

En el primer formato, la participación de las ventas digitales pasó de 28.3% a 30.3% en un año. En el segundo, aumentó de 6.9% a 7.4%.

Liverpool atribuyó parte de la moderación de su crecimiento digital acumulado a la migración hacia una nueva arquitectura tecnológica. La empresa informó que los principales inconvenientes de la transición ya fueron resueltos y que ahora concentra sus esfuerzos en mejorar el rendimiento de la plataforma.

El inventario consolidado disminuyó 5.1%, un resultado que la compañía atribuyó a sus procesos integrados de demanda, una gestión eficaz del surtido y una mejor asignación de mercancía en tienda.

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EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Suburbia Reportes trimestrales

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