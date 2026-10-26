Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, señala que la infraestructura carretera no ofrece condiciones adecuadas para el tránsito de los vehículos de carga. Según las cifras presentadas por el organismo, solo 32% de las carreteras de cuota se encuentra en condiciones óptimas para circular, mientras que en las carreteras libres la proporción cae a 19%.

“Los que conducen los vehículos de carga se aseguran de que lleguen a tiempo las mercancías, pero las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables. México: el autotransporte ya no aguanta. Saldremos a las carreteras en son de manifestación, porque la voz del autotransporte merece ser escuchada. México necesita condiciones para que lleguen las mercancías a sus casas y a sus negocios”, señaló Ramos.

La inseguridad eleva los riesgos de operar

A las deficiencias de la infraestructura se suma la violencia contra los operadores y las unidades de carga. Uno de los problemas que señala la Canacar es la falta de paradores seguros en los que los conductores puedan descansar durante sus recorridos.

De acuerdo con el organismo, el país necesita más de 2,000 espacios de este tipo. Aunque existen alrededor de 1,400, la cámara señala que no cuenta con información suficiente para determinar cuántos cumplen realmente con las condiciones necesarias para ofrecer seguridad a los transportistas.

La falta de estos espacios representa un riesgo adicional porque 50% de los robos al autotransporte de carga ocurre cuando los vehículos están detenidos. La violencia asociada con estos delitos también ha aumentado, según las cifras del sector.

Antes de la pandemia de covid-19, alrededor de 70% de los siniestros contra el autotransporte de carga se cometía con violencia. Desde hace dos años, esa proporción se ubica en 80%.

El problema no se limita al robo de mercancías o vehículos. La industria también denuncia extorsiones y cobros de piso que elevan los riesgos y los costos de mantener las unidades en circulación.

“El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes… El autotransporte necesita seguridad, necesita tener las condiciones para que pueda seguir operando cada uno de estos vehículos de carga”, expone Ramos.