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Carreteras inseguras, robos y menos estímulos fiscales llevan a transportistas al paro nacional

Solo 32% de las carreteras de cuota y 19% de las libres están en condiciones óptimas, mientras que la industria advierte que los cambios fiscales presionan la rentabilidad de miles de empresas.
lun 26 octubre 2026 11:07 AM
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Un tarctocamión en color azul
La industria también demanda incentivos fiscales, pero las propuestas de las autoridades parecen ir hacia el lado contrario. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro
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El deterioro de las carreteras, los robos cada vez más violentos, la falta de espacios seguros para los operadores y la reducción de estímulos fiscales llevaron a los transportistas a convocar a un paro nacional este lunes 26 de octubre. La movilización busca presionar a las autoridades para obtener respuestas a problemas que, de acuerdo con el sector, comprometen la continuidad de sus operaciones y la competitividad de miles de empresas.

La protesta, encabezada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y respaldada por otras organizaciones, ocurre en una industria estratégica para la economía mexicana. Alrededor de 80% de las mercancías que se movilizan por vía terrestre utiliza el autotransporte de carga, por lo que las condiciones en las que opera tienen implicaciones para las cadenas de suministro, el comercio y el abastecimiento de empresas y hogares.

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Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, señala que la infraestructura carretera no ofrece condiciones adecuadas para el tránsito de los vehículos de carga. Según las cifras presentadas por el organismo, solo 32% de las carreteras de cuota se encuentra en condiciones óptimas para circular, mientras que en las carreteras libres la proporción cae a 19%.

“Los que conducen los vehículos de carga se aseguran de que lleguen a tiempo las mercancías, pero las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables. México: el autotransporte ya no aguanta. Saldremos a las carreteras en son de manifestación, porque la voz del autotransporte merece ser escuchada. México necesita condiciones para que lleguen las mercancías a sus casas y a sus negocios”, señaló Ramos.

La inseguridad eleva los riesgos de operar

A las deficiencias de la infraestructura se suma la violencia contra los operadores y las unidades de carga. Uno de los problemas que señala la Canacar es la falta de paradores seguros en los que los conductores puedan descansar durante sus recorridos.

De acuerdo con el organismo, el país necesita más de 2,000 espacios de este tipo. Aunque existen alrededor de 1,400, la cámara señala que no cuenta con información suficiente para determinar cuántos cumplen realmente con las condiciones necesarias para ofrecer seguridad a los transportistas.

La falta de estos espacios representa un riesgo adicional porque 50% de los robos al autotransporte de carga ocurre cuando los vehículos están detenidos. La violencia asociada con estos delitos también ha aumentado, según las cifras del sector.

Antes de la pandemia de covid-19, alrededor de 70% de los siniestros contra el autotransporte de carga se cometía con violencia. Desde hace dos años, esa proporción se ubica en 80%.

El problema no se limita al robo de mercancías o vehículos. La industria también denuncia extorsiones y cobros de piso que elevan los riesgos y los costos de mantener las unidades en circulación.

“El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes… El autotransporte necesita seguridad, necesita tener las condiciones para que pueda seguir operando cada uno de estos vehículos de carga”, expone Ramos.

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Menos estímulos fiscales presionan a las empresas

Las condiciones de inseguridad y el deterioro de la infraestructura también alimentan las críticas del sector al costo de utilizar las carreteras federales. Desde la perspectiva de la Canacar, el pago de peajes no se corresponde con las condiciones de circulación ni con la seguridad que reciben los transportistas.

A esta inconformidad se suma la falta de compensaciones cuando una unidad es robada y las empresas no reciben su vehículo ni una respuesta sobre su situación.

En materia fiscal, el sector advierte sobre los posibles efectos de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que plantea reducir 300 a 250 millones de pesos el umbral de facturación para acreditar 50% del gasto en casetas contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado.

Para la industria, el cambio podría reducir el beneficio fiscal disponible y afectar su competitividad, en un escenario en el que las empresas ya enfrentan mayores costos y riesgos operativos.

“Enfrentamos una sobreregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que compromete la operación de miles de empresas y empleos de quienes dependen de ellas”, subraya Ramos.

La Canacar representa a alrededor de 3,500 empresas de autotransporte de carga, desde micro y pequeñas compañías hasta grandes corporativos con flotas que pueden ir de una unidad a 1,000 camiones o más. El organismo advierte que las condiciones actuales también afectan los incentivos para ampliar las operaciones y renovar las flotas.

El impacto potencial va más allá de las empresas transportistas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el sector genera más de 2 millones de empleos, por lo que los costos y las dificultades para operar también comprometen las fuentes de trabajo que dependen de esta actividad.

Transportistas buscan una respuesta de la Presidencia

La movilización también responde al descontento con el diálogo que el sector ha mantenido con las autoridades. Según la Canacar, las conversaciones sobre los problemas del autotransporte comenzaron en febrero de 2024 y continuaron mediante mesas de trabajo con dependencias federales y autoridades estatales.

Sin embargo, el organismo sostiene que esos encuentros no han derivado en respuestas suficientes para resolver las dificultades que enfrenta la industria. Por ello, ahora busca llevar sus demandas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los transportistas de este país saldrán a manifestarse y esto es resultado de no tener respuestas que le ayuden al autotransporte de carga para seguir operando. Nuestro llamado es un llamado de unidad… Vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, expuso Ramos.

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La convocatoria reúne a la Canacar con la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Ramos calificó la movilización como “un día histórico”, al destacar la participación conjunta de organizaciones del sector. El objetivo, sostuvo, es conseguir compromisos que permitan mejorar las condiciones de seguridad, infraestructura y operación de las empresas.

Tags

Autotransporte de carga infraestructura carretera Inseguridad

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