Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Liverpool alista la apertura de tiendas de Primark en México con una apuesta distinta a Suburbia

La cadena departamental busca ampliar su negocio de moda con la marca irlandesa, mientras el consumo en sus tiendas enfrenta un menor dinamismo.
mar 27 octubre 2026 03:12 PM
Añadir Expansión en Google
Fachada de una tienda Primark con un letrero de letras azul turquesa iluminadas sobre una entrada amplia. A través de los ventanales se observa el interior de la tienda, con luces cálidas amarillas, exhibidores de ropa y maniquíes. Varias personas con abrigos oscuros y de colores claros caminan o se detienen frente al establecimiento, ubicado en un edificio de piedra gris.
Liverpool espera ofrecer más detalles respecto al despliegue de tiendas de Primark antes de que finalice 2026. (Foto: whitemay/Getty Images.)

El Puerto de Liverpool prepara la llegada de Primark a México con una estrategia que busca ampliar su presencia en el mercado de moda accesible, sin canibalizar a Suburbia. La empresa dueña de las tiendas Liverpool y Suburbia proyecta cerrar el acuerdo de la franquicia maestra para el desarrollo de la cadena en el país antes de que termine 2026.

Gonzalo Gallegos, director de finanzas del conglomerado, explicó en llamada con analistas para comentar sus resultados del tercer trimestre comentó que tanto Primark como Suburbia pueden convivir dentro de su ecosistema minorista, al atender a consumidores con distintos perfiles, niveles de precios y dinámicas de compra.

Publicidad

“Primark atrae a un tipo de cliente diferente, tiene precios distintos y una dinámica diferente en Suburbia. Por lo tanto, esperamos atraer más clientes a nuestro ecosistema y ofrecerles más opciones”, declaró el directivo.

La nueva cadena llega cuando el negocio comercial de Liverpool enfrenta un crecimiento moderado . Durante el tercer trimestre de 2026, los ingresos de la división Comercial, que agrupa las tiendas departamentales, aumentaron 1.1% anual, mientras que las ventas mismas tiendas de Liverpool —las que tienen más de un año de operación— avanzaron apenas 0.8% y las de Suburbia disminuyeron 0.5%.

Para el directivo, la incorporación de Primark representa una vía para ampliar la oferta de moda del grupo y atraer consumidores que actualmente no necesariamente compran en sus formatos actuales, en tanto, no proyecta ajustes en la red de Suburbia para crecer el nuevo negocio.

Por el momento, no prevemos convertir las tiendas de Suburbia en Primark. Observamos que el público objetivo y el segmento probablemente sean diferentes a los de las zonas suburbanas
Gonzalo Gallegos


La alianza estratégica fue anunciada el 10 de septiembre y contempla introducir a la cadena irlandesa en México mediante un modelo de franquicia . Liverpool trabaja con el equipo global de Primark en la planeación del lanzamiento y espera finalizar el acuerdo de franquicia maestra antes de concluir 2026.

Por ahora, la empresa no ha detallado el número de establecimientos, las ubicaciones ni el calendario de aperturas. La definición de estos elementos dependerá de la evaluación de los espacios comerciales y del ritmo de expansión que permita maximizar la productividad de las ventas.

“Estamos evaluando las ubicaciones para maximizar la productividad de las ventas y definir el ritmo de expansión”, señaló Gallegos.

Primark busca ampliar el negocio de moda

La llegada de Primark permitirá a Liverpool incorporar una propuesta internacional de moda y artículos básicos a precios accesibles, apoyada en el conocimiento del mercado mexicano y las capacidades operativas de la empresa.

Publicidad

En este sentido, el directivo adelantó que el modelo de negocio combinará la marca global y la experiencia comercial de Primark con la infraestructura inmobiliaria, logística y operativa de Liverpool.

Aunque el perfil de margen de la moda asequible será distinto al del negocio minorista actual de Liverpool, e Gallegos considera que la alta rotación de inventario de Primark ofrece potencial para generar flujo de caja.

Si bien los márgenes serán menores, se trata de una operación más eficiente y optimizada. Por lo tanto, esperamos que esto tenga un impacto significativo en nuestros resultados con el tiempo
Gonzalo Gallegos

Liverpool endurece el crédito por morosidad

El negocio financiero de Liverpool también enfrenta ajustes ante el deterioro de la cartera. La compañía reconoció que sus consumidores tienen un mayor nivel de endeudamiento que antes de la pandemia y que los niveles de préstamos morosos se acercan a los registrados en ese periodo.

Durante el tercer trimestre, los ingresos de la división de Negocios Financieros aumentaron 6.9% anual, hasta 5,794 millones de pesos. Sin embargo, el Índice de Cartera Vencida (ICV) llegó a 5.2%, un incremento de 80 puntos base frente al mismo periodo del año anterior.

“Lo que les estamos comunicando a los consumidores es que hemos adoptado un enfoque para endurecer las condiciones de nuestros productos de mayor riesgo, como los préstamos personales, para estabilizar los préstamos morosos”, dijo.

Publicidad

Tags

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Suburbia Retail

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad