“Primark atrae a un tipo de cliente diferente, tiene precios distintos y una dinámica diferente en Suburbia. Por lo tanto, esperamos atraer más clientes a nuestro ecosistema y ofrecerles más opciones”, declaró el directivo.

La nueva cadena llega cuando el negocio comercial de Liverpool enfrenta un crecimiento moderado . Durante el tercer trimestre de 2026, los ingresos de la división Comercial, que agrupa las tiendas departamentales, aumentaron 1.1% anual, mientras que las ventas mismas tiendas de Liverpool —las que tienen más de un año de operación— avanzaron apenas 0.8% y las de Suburbia disminuyeron 0.5%.

Para el directivo, la incorporación de Primark representa una vía para ampliar la oferta de moda del grupo y atraer consumidores que actualmente no necesariamente compran en sus formatos actuales, en tanto, no proyecta ajustes en la red de Suburbia para crecer el nuevo negocio.

Por el momento, no prevemos convertir las tiendas de Suburbia en Primark. Observamos que el público objetivo y el segmento probablemente sean diferentes a los de las zonas suburbanas Gonzalo Gallegos



La alianza estratégica fue anunciada el 10 de septiembre y contempla introducir a la cadena irlandesa en México mediante un modelo de franquicia . Liverpool trabaja con el equipo global de Primark en la planeación del lanzamiento y espera finalizar el acuerdo de franquicia maestra antes de concluir 2026.

Por ahora, la empresa no ha detallado el número de establecimientos, las ubicaciones ni el calendario de aperturas. La definición de estos elementos dependerá de la evaluación de los espacios comerciales y del ritmo de expansión que permita maximizar la productividad de las ventas.

“Estamos evaluando las ubicaciones para maximizar la productividad de las ventas y definir el ritmo de expansión”, señaló Gallegos.

Primark busca ampliar el negocio de moda