Apenas están en sus 30, se codean con Slim y ya están entre los 100 empresarios más importantes de México

Altagracia Gómez Sierra, la empresaria de 35 años que encabeza negocios millonarios

Empresas que preside: Minsa y Grupo Promotora Empresarial de Occidente.

A sus 35 años, Altagracia Gómez Sierra ya ocupa un lugar entre empresarios más relevantes. Originaria de Jalisco, estudió la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de México y complementó su formación con estudios en Oxford Royale Academy y Harvard Business School.

Gómez Sierra preside Minsa, empresa dedicada a la producción de harina de maíz, y Grupo Promotora Empresarial de Occidente (PEO). Minsa registró ventas por 9,007 millones de pesos y cuenta con 3,751 colaboradores, cifras que dan una dimensión de los negocios que encabeza.

Su actividad también se extiende a espacios de representación empresarial y diálogo con el gobierno. Forma parte del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum , del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres (CCME) y del Consejo Mexicano de Negocios.

Altagracia Gómez Sierra preside Minsa y Grupo Promotora Empresarial de Occidente, mientras Víctor González Herrera encabeza Farmacias Similares. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)





Víctor González Herrera, el empresario de 39 años al frente de Farmacias Similares

Empresa que preside: Farmacias Similares.

A sus 39 años, Víctor González Herrera forma parte de los 100 empresarios y encabeza Farmacias Similares, una de las principales cadenas del sector farmacéutico del país. Originario de la Ciudad de México, estudió la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana.

A diferencia de otras compañías incluidas en el listado, Farmacias Similares no divulga cifras específicas de ingresos ni el número exacto de colaboradores. Sin embargo, de acuerdo con el perfil de la empresa en LinkedIn, cuenta con más de 4,500 sucursales y se ubica en la categoría de entre 5,000 y 10,000 empleados.

La compañía se ha consolidado en la venta y distribución de medicamentos genéricos y productos para la salud en México. Al frente del negocio, González Herrera representa a una generación de empresarios que, antes de cumplir 40 años, ya dirige operaciones de alcance nacional en una industria clave para el consumo y el acceso a medicamentos.