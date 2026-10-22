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Empresas

Apenas están en sus 30, se codean con Slim y ya están entre los 100 empresarios más importantes de México

Ambos presiden empresas con presencia nacional en sectores clave del consumo, desde la producción de harina de maíz hasta la venta de medicamentos.
jue 22 octubre 2026 05:54 PM
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Altagracia Gómez Sierra y Víctor González Herrera, ambos en sus 30 años, al frente de empresas con presencia en sectores estratégicos de la economía mexicana.
Altagracia Gómez Sierra y Víctor González Herrera están en sus 30 y presiden empresas que operan en mercados clave de la economía mexicana. (Expansión/Meta AI)

Año con año, Expansión publica el ranking de Los 100 empresarios más importantes de México , un listado dominado por líderes con décadas de trayectoria y carreras consolidadas. Sin embargo, en la edición de 2026 destacan dos empresarios que, en sus años 30, ya forman parte de la élite de los negocios en el país.

Ambos presiden empresas que generan millones de pesos en ingresos anuales y dan empleo a miles de personas en México. Antes de cumplir 40 años, ya encabezan negocios de gran escala y ocupan un lugar entre los principales nombres del mundo empresarial.

El contraste se aprecia al comparar sus edades con las del resto del listado. De acuerdo con el análisis de las fichas de los 100 empresarios, la edad promedio de sus integrantes es de 67.1 años en 2026. Con poco más de la mitad de esa edad, estos dos perfiles destacan entre los líderes que mueven los grandes negocios del país.

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Altagracia Gómez Sierra, la empresaria de 35 años que encabeza negocios millonarios

Empresas que preside: Minsa y Grupo Promotora Empresarial de Occidente.

A sus 35 años, Altagracia Gómez Sierra ya ocupa un lugar entre empresarios más relevantes. Originaria de Jalisco, estudió la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de México y complementó su formación con estudios en Oxford Royale Academy y Harvard Business School.

Gómez Sierra preside Minsa, empresa dedicada a la producción de harina de maíz, y Grupo Promotora Empresarial de Occidente (PEO). Minsa registró ventas por 9,007 millones de pesos y cuenta con 3,751 colaboradores, cifras que dan una dimensión de los negocios que encabeza.

Su actividad también se extiende a espacios de representación empresarial y diálogo con el gobierno. Forma parte del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum , del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres (CCME) y del Consejo Mexicano de Negocios.

ALTAGRACIA GÓMEZ
Altagracia Gómez Sierra preside Minsa y Grupo Promotora Empresarial de Occidente, mientras Víctor González Herrera encabeza Farmacias Similares. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)


Víctor González Herrera, el empresario de 39 años al frente de Farmacias Similares

Empresa que preside: Farmacias Similares.

A sus 39 años, Víctor González Herrera forma parte de los 100 empresarios y encabeza Farmacias Similares, una de las principales cadenas del sector farmacéutico del país. Originario de la Ciudad de México, estudió la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana.

A diferencia de otras compañías incluidas en el listado, Farmacias Similares no divulga cifras específicas de ingresos ni el número exacto de colaboradores. Sin embargo, de acuerdo con el perfil de la empresa en LinkedIn, cuenta con más de 4,500 sucursales y se ubica en la categoría de entre 5,000 y 10,000 empleados.

La compañía se ha consolidado en la venta y distribución de medicamentos genéricos y productos para la salud en México. Al frente del negocio, González Herrera representa a una generación de empresarios que, antes de cumplir 40 años, ya dirige operaciones de alcance nacional en una industria clave para el consumo y el acceso a medicamentos.

Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, en la presentación de la iniciativa "Jueves de Bondad"
Víctor González Herrera, de 39 años, preside Farmacias Similares, una cadena con más de 4,500 sucursales en México. (Foto: Jonathan Vázquez / Expansión.)

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De los hijos de Slim a Servitje y Hank, los empresarios que están en sus 50

Después de los dos empresarios que están en sus 30, el ranking reúne a líderes de entre 40 y 60 años que han construido una trayectoria al frente de grandes compañías. Algunos tomaron las riendas de negocios familiares como parte de un relevo generacional; otros han consolidado su propio camino en sectores como las finanzas, el entretenimiento, las telecomunicaciones y el consumo.

Entre los perfiles que destacan en este grupo están:

Olegario Vázquez Aldir, 54 años: Grupo Vazol.

Carlos Hank González, 55 años: Grupo Financiero Banorte.

Alejandro Ramírez Magaña, 56 años: Cinépolis.

Armando Torrado Martínez, 57 años: Alsea.

Patrick Slim Domit, 57 años: Grupo Carso y América Móvil.

Rodrigo A. Herrera Aspra, 58 años: Genomma Lab.

Marco Antonio Slim Domit, 58 años: Grupo Financiero Inbursa.

Emilio Azcárraga Jean, 58 años: Grupo Televisa y Grupo Ollamani.

Álvaro Fernández Garza, 58 años: Alfa, Sigma Foods y Alpek.

Carlos Slim Domit, 59 años: Grupo Carso y América Móvil.

Arturo Elías Ayub, 60 años: Sitios Latinoamérica.

Daniel Servitje Montull, 60 años: Grupo Bimbo.

Aunque sus edades y trayectorias son distintas, estos empresarios tienen en común su posición al frente de compañías con presencia relevante en la economía mexicana. Sus perfiles permiten observar cómo una generación de líderes de entre cinco y seis décadas de vida convive con los empresarios más jóvenes y con quienes acumulan más años de experiencia en la cúpula empresarial.

Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil; el empresario mexicano Carlos Slim Helú y Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Inbursa en una conferencia de prensa pasada.
Empresas

Carlos, sus tres hijos y un yerno: los 5 Slim que dominan "Los 100 empresarios más importantes de México" 2026

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De Carlos Slim a Claudio X. González Laporte, la vieja guardia que domina los negocios en México

A partir de los 60 años, el ranking reúne a líderes que han construido o consolidado algunas de las compañías más relevantes del país. En esta generación hay representantes de industrias como alimentos, bebidas, comercio, minería, telecomunicaciones y finanzas, con trayectorias que en varios casos abarcan décadas al frente de sus negocios.

Entre los empresarios de este grupo destacan:

María Asunción Aramburuzabala, 63 años: Tresalia Capital y Abilia.

Eduardo Tricio Haro, 63 años: Grupo Lala.

Juan Domingo Beckmann Legorreta, 64 años: José Cuervo.

Rogelio Zambrano Lozano, 66 años: Cemex.

Alejandro Bailléres Gual, 66 años: Grupo BAL.

Ricardo Martín Bringas, 66 años: Organización Soriana.

Juan A. González Moreno, 69 años: Gruma.

Agustín Coppel Luken, 69 años: Grupo Coppel.

Ricardo Salinas Pliego, 71 años: Grupo Salinas.

Madeleine Marthe Claude Bremond Santacruz, 72 años: El Puerto de Liverpool.

Francisco Martín Bringas, 73 años: Organización Soriana.

Carlos Rojas Mota Velasco, 73 años: Rotoplas.

Germán Larrea Mota Velasco, 73 años: Grupo México.

Javier Robinson Bours Castelo, 73 años: Bachoco.

Fernando Chico Pardo, 74 años: ASUR.

Alfredo Chedraui Obeso, 80 años: Chedraui.

Alfredo Harp Helú, 82 años: Grupo Martí y Diablos Rojos.

Carlos Slim Helú, 86 años: América Móvil y Grupo Carso.

Juan Francisco Beckmann Vidal, 86 años: José Cuervo.

Valentín Diez Morodo, 86 años: Grupo Nevadi Internacional.

Claudio X. González Laporte, 92 años: Kimberly-Clark de México.

Alfonso de Angoitia (a la izquierda) y Emilio Azcárraga (a la derecha), figuras clave de Televisa.
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El nuevo hombre fuerte de Televisa supera a Azcárraga y entra al top 100 de los empresarios más importantes

Carlos Slim Helú , uno de los empresarios más reconocidos del país, comparte esta generación con figuras como Germán Larrea , cuya actividad se concentra en la minería, y Ricardo Salinas Pliego, al frente de Grupo Salinas.

En el sector de alimentos y bebidas destacan los líderes de Grupo Lala, Gruma, Bachoco y José Cuervo, mientras que en el comercio figuran empresarios vinculados con Coppel, Soriana, Chedraui y El Puerto de Liverpool.

En el extremo de edad se encuentra Claudio X. González Laporte, de 92 años, vinculado con Kimberly-Clark de México. La presencia de estos empresarios en el ranking muestra la continuidad de una generación que ha ocupado posiciones centrales en el mundo corporativo mexicano durante buena parte de su vida profesional.

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100 empresarios Carlos Slim Helú

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