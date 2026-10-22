Apenas están en sus 30, se codean con Slim y ya están entre los 100 empresarios más importantes de México

De Carlos Slim a Claudio X. González Laporte, la vieja guardia que domina los negocios en México
A partir de los 60 años, el ranking reúne a líderes que han construido o consolidado algunas de las compañías más relevantes del país. En esta generación hay representantes de industrias como alimentos, bebidas, comercio, minería, telecomunicaciones y finanzas, con trayectorias que en varios casos abarcan décadas al frente de sus negocios.
Entre los empresarios de este grupo destacan:
María Asunción Aramburuzabala, 63 años: Tresalia Capital y Abilia.
Eduardo Tricio Haro, 63 años: Grupo Lala.
Juan Domingo Beckmann Legorreta, 64 años: José Cuervo.
Rogelio Zambrano Lozano, 66 años: Cemex.
Alejandro Bailléres Gual, 66 años: Grupo BAL.
Ricardo Martín Bringas, 66 años: Organización Soriana.
Juan A. González Moreno, 69 años: Gruma.
Agustín Coppel Luken, 69 años: Grupo Coppel.
Ricardo Salinas Pliego, 71 años: Grupo Salinas.
Madeleine Marthe Claude Bremond Santacruz, 72 años: El Puerto de Liverpool.
Francisco Martín Bringas, 73 años: Organización Soriana.
Carlos Rojas Mota Velasco, 73 años: Rotoplas.
Germán Larrea Mota Velasco, 73 años: Grupo México.
Javier Robinson Bours Castelo, 73 años: Bachoco.
Fernando Chico Pardo, 74 años: ASUR.
Alfredo Chedraui Obeso, 80 años: Chedraui.
Alfredo Harp Helú, 82 años: Grupo Martí y Diablos Rojos.
Carlos Slim Helú, 86 años: América Móvil y Grupo Carso.
Juan Francisco Beckmann Vidal, 86 años: José Cuervo.
Valentín Diez Morodo, 86 años: Grupo Nevadi Internacional.
Claudio X. González Laporte, 92 años: Kimberly-Clark de México.
Carlos Slim Helú , uno de los empresarios más reconocidos del país, comparte esta generación con figuras como Germán Larrea , cuya actividad se concentra en la minería, y Ricardo Salinas Pliego, al frente de Grupo Salinas.
En el sector de alimentos y bebidas destacan los líderes de Grupo Lala, Gruma, Bachoco y José Cuervo, mientras que en el comercio figuran empresarios vinculados con Coppel, Soriana, Chedraui y El Puerto de Liverpool.
En el extremo de edad se encuentra Claudio X. González Laporte, de 92 años, vinculado con Kimberly-Clark de México. La presencia de estos empresarios en el ranking muestra la continuidad de una generación que ha ocupado posiciones centrales en el mundo corporativo mexicano durante buena parte de su vida profesional.